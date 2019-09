FOTOREPORTAJ: Grădiniță la standarde europene inaugurată la Gănești

Share



”Fiecare om, atunci când vorbește cu un copil, devine el însuși copil” sunt vorbele ilustrului cărturar Ion Creangă, devenite motto-ul sub care luni, 9 septembrie, comunitatea din localitatea mureșeană Gănești a participat la inaugurarea Grădiniței cu Program Prelungit ”Veverița”.

Grație unui proiect finanțat prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală, în valoare de aproximativ 450.000 de lei, vechea grădiniță a fost reabilitată și modernizată rezultând o grădiniță cu o capacitate de 60 de locuri, cu o grupă în limba română și două grupe în limba maghiară, iar investiția este considerată începutul unui nou capitol în educația copiilor din comuna Gănești.

Oaspeți speciali

La eveniment au participat numeroși membri ai comunității din Gănești, precum și invitați speciali, cum ar fi: Mircea Dușa – prefectul județului Mureș, prof. Ioan Macarie – inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. Illés Ildikó – inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Novák Csaba – senator UDMR, Ioan Mara – subcomisar șef în cadrul Poliției Rurale Târnăveni, Szabó Albert – consilier județean UDMR, și Ioan Nucu Man – director al SC Energoplus SRL.

”Cea mai mare investiție este cea în copii”

În alocuțiunea sa bilingvă, rostită atât în limba română, cât și în limba maghiară, primarul comunei Gănești, Balog Elemér, și-a exprimat satisfacția și bucuria că ziua debutului anului școlar coincide cu inaugurarea Grădiniței cu Program Prelungit, și a amintit un proverb chinez foarte semnificativ, potrivit căruia: ”Dacă vrei un an de prosperitate, cultivă grâu. Dacă vrei zece ani de prosperitate, tratează copaci. Dacă vrei 100 de ani de prosperitate, investește în oameni.”

”Din cele mai vechi timpuri, cetățeanul din Gănești cultivă grâu, plantează copaci și, nu în ultimul rând, suntem preocupați și chiar ne străduim să investim în oameni și, mai ales, în copii. Cea mai mare investiție este cea în copii, pentru ca aceștia să devină oameni responsabili, cinstiți, de omenie și de cuvânt, care să își iubească plaiurile natale și să continue tradițiile din moși-strămoși. Aceasta esta sarcina noastră azi, aici și acum, căreia trebuie să îi facem față fiecare în parte, în funcție de statutul pe care Bunul Dumnezeu ni L-a orânduit, ca părinte, preot, bunic, pedagog, conducător de instituție sau edil. Pentru noi, sărbătoarea de azi are o dublă însemnătate deoarece începerea școlii a marcat întotdeauna o etapă importantă, atât în viața copiilor, cât și în cea a profesorilor și a părinților. Clinchetul clopoțelului în septembrie se adresează atât tuturor copiilor care calcă pragul școlii pentru prima oară, precum și celorlalți care continuă viața de elev, dar și nouă, adulților, întrucât cu siguranță în fiecare dintre noi se trezesc sentimente și amintiri din copilărie. Dincolo de toate, în această zi, locuitorii Găneștiului sărbătoresc și îndeplinirea unui vis comun devenit realitate, deoarece în acest an școlar 2019/2020, lista instituțiilor noastre de învățământ este îmbogățită cu Grădinița cu Program Prelungit pe care o inaugurăm astăzi”, a afirmat Balog Elemér.

Momentul mulțumirilor

Edilul șef al comunei Gănești a adus mulțumiri executivului din cadrul Primăriei, viceprimarului comunei – Szász János, membrilor Consiliului Local, proiectantului, constructorului, diriginților de șantier, echipei firmei de consultanță Media Marketing SRL și, în special, doamnei Kovacs Denisa, cadrelor didactice care s-au implicat ”de bună voie”, precum și tuturor susținătorilor.

”Vă asigur că obiectivul și țelul nostru comun este de a crea condiții de învățământ moderne și cât mai bune pentru copiii noștri și, drept consecință, unul dintre planurile noastre prioritare din viitorul apropiat este modernizarea școlilor și a căminelor culturale de pe raza comunei Gănești, obiective care în prezent sunt în stadiu de licitație”, a punctat Balog Elemér.

Alte proiecte de succes

În finalul mesajului său transmis invitaților, Balog Elemér a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor proiecte de succes finalizate de Primăria comunei Gănești: rețeaua de apă menajeră și canalizare, modernizarea infrastructurii rutiere și asfaltarea tuturor străzilor din comuna Gănești.

”Am reușit să asigurăm populației noastre condiții moderne de trai”, a punctat primarul comunei Gănești.

Mesaj pentru copii și dascăli

Totodată, Balog Elemér s-a adresat și copiilor, și dascălilor: ”Vă doresc să aveți parte de un an școlar plin de roade, iar părinților multă sănătate, putere de muncă, și să fie încrezători că tot ceea ce se face se face pentru binele urmașilor lor.”

Balog Elemér, campion în accesarea fondurilor europene

Atent la faptul că la Gănești trăiește o importantă comunitate de maghiari, prefectul Mircea Dușa s-a adresat celor prezenți, în debutul discursului său, cu formularea ”dragi copii” în limbile română și maghiară, după care a apreciat în termeni pozitivi condițiile de învățământ asigurate copiilor din Gănești.

Mircea Dușa a afirmat despre primarul comunei Gănești că este ”un campion în accesarea fondurilor europene”, apreciat și la nivelul Agenției Regionale AFIR pentru că ”a accesat foarte multe fonduri europene care după aceea au devenit realități.”

Prefectul județului Mureș a mai subliniat că, în ultimii ani, la Gănești au fost realizate ”multe obiective, în special edilitare și social-culturale”, care ”sporesc gradul de confort al localității”, respectiv că, recent, autoritățile statului au lansat un amplu program de colaborare cu instituții din învățământ pentru a aduce la cunoștința tinerilor ce înseamnă în principal consumul de stupefiante și traficul de persoane, ”fenomene care distrug societăți întregi.”

”În perioada care urmează, echipe de la Inspectoratul de Poliție Județean, de la Agenția Antidrog, de la agenția de combatere a traficului de persoane vor fi prezente în școli și vor prezenta, desigur la copii mai mari, ce înseamnă aceste fenomene negative pentru societate și cum trebuie să ne apărăm împreună față de acestea. În același timp, se vor lua măsuri sporite în jurul școlilor pentru a asigura ordinea și siguranța elevilor”, a spus prefectul județului Mureș.

Minunăție de grădiniță

La rândul său, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a apreciat condițiile excelente de învățământ asigurate copiilor din localitatea Gănești.

”Este o bucurie și un privilegiu pentru Inspectoratul Școlar Județean Mureș să participăm astăzi la un eveniment cu dublă semnificație, începerea noului an școlar și inaugurarea acestei minunății de grădiniță”, a menționat prof. Ioan Macarie.

”De la Inspectoratul Școlar nu se cere, de la Inspectoratul Școlar se primește”, a completat prof. Ioan Macarie, care a promis că instituția pe care o reprezintă va acorda în continuare sprijin învățământului din comuna Gănești.

Grădinița și școala, a doua casă pentru copii

Directorul Școlii Gimnaziale ”Fogarasi Sámuel” din Gănești, prof. Pataki Ladislau i-a asigurat pe cei prezenți că grădinița inaugurată este ”o piatră de temelie a viitorului comunei”, nu înainte de a aminti principalul pericol care pândește mediul rural, respectiv numărul tot mai mic de elevi și plecarea tinerilor către alte zări.

”Problema este reală, dar soluția nu trebuie să o așteptăm de la alții, ci noi trebuie să începem să desfacem nodul gordian. Trebuie să acționăm, agitând clopoțelele din școli, nu clopote de alarmă, pentru un viitor sigur, favorabil nouă, căci viitorul depinde de noi. Inaugurând această grădiniță modernă în Gănești, cred că am făcut deja mult pentru ca să ne împlinim țelul. Vă rog să rețineți acest lucru: grădinița este temelia viitorului comunității, de aceea nu este indiferent ce fel de grădiniță frecventează copiii în timp ce lucrăm zi de zi. Găneștenii pot acum să își aducă copiii într-o grădiniță modernă, care asigură toate condițiile de educație și infrastructură specifice secolului XXI”, a arătat prof. Pataki Laszlo.

În încheiere, directorul Școlii Gimnaziale ”Fogarasi Sámuel” din Gănești a transmis un mesaj de încurajare pentru școlarii și preșcolarii din localitate: ”Vă doresc ca Grădinița și Școala să vă devină a doua casă!”.

Apel la ”simțul comunității”

Printre vorbitori s-a aflat și șeful de post al comunei Gănești, Ioan Gușoi, care a făcut apel la dezvoltarea unui ”simț al comunității în jurul școlii”: ”A devenit deja o tradiție să fim alături în această zi specială, trăim împreună cu voi emoția unui început de an școlar mai mult decât în alți ani, vă suntem alături și avem ca prioritate siguranța dumneavoastră. Cei mai mulți dintre noi sunt părinți și știu că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de atenție, de îndrumare și de protecție. Credem că o colaborare permanentă între structurile MAI, cadrele didactice și părinți va asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba liniștea comunităților în care trăim.”

Au mai rostit scurte mesaje, Szász János – viceprimarul comunei Gănești, senatorul UDMR Novák Csaba, prof. Illés Ildikó și, surpriză, Adrian Chira, ”băiețelul militar” care tocmai a trecut în clasa I-a.

”Vreau să îi felicit pe toți oamenii care au contribuit la această grădiniță!”, a spus Adrian Chira.

Cuvinte de învățătură

Reprezentanții principalelor culte religioase din Gănești, Szabó István János – preot paroh al Bisericii Reformate Gănești, Ioan Nicolae Otvos – preot paroh al Bisericii Ortodoxe Gănești și György István – preot paroh al Bisericii Catolice Gănești, au sfințit noua instituție de învățământ, nu înainte de a rosti câteva cuvinte de învățătură pentru dascăli, copii și părinți.

”Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dăruiască înțelepciune, bucuria începerii noului an școlar și să vă întărească în luptele pe care le aveți voi, copilașii, de a învăța, părinții să vă iubească din totul sufletul lor și să vă fie alături și voi să îi cinstiți atât pe părinți și să îi iubiți, cât și pe dascălii voștri care se jertfesc ca voi să ajungeți oameni mari în viață”, a transmis părintele Ioan Nicolae Otvos.

La final, cei prezenți s-au bucurat de un reușit moment artistic de dansuri populare românești și maghiare, susținut de elevii școlii din Gănești.

Text și foto: Alex TOTH