Galerie Foto: Zâmbete la început de an școlar la Gimnaziul „Augustin Maior”

Festivitatea de deschidere a noului an școlar a umplut curtea Gimnaziului „Augustin Maior” din Reghin, părinții, rudele și prietenii fiind aproape de dragii elevi care luni, 9 septembrie, au început școala. Gândurile începutului de an școlar au fost transmise de Cristina Bianca Beldean, directoarea Gimnaziului „Augustin Maior” din Reghin, însoțită la prezidiu de Lavinia Zanfir, director adjunct. Maria Mărginean, reprezentantul părinților, precum și de agent șef de poliție Mihaela Stanciu și preoții Claudiu Chiorean și Johann Zey care au binecuvântat creștinește noul an școlar. Gimnaziul „Augustin Maior” din Reghin a pornit la drum în noul an școlar cu un efectiv de 16 clase la ciclul primar (11 clase cu predare în limba română, 5 clase cu predare în limba germană) și 17 clase la ciclul gimnazial (11 clase cu predare în limba română, 2 clase cu predare în limba maghiară, 4 clase cu predare în limba germană). La profesorii vechi se adaugă cadre didactice noi, respectiv Raluca Daniela Neagu, învățător secția română, clasa a IV-a E, Feier Anca Ionela, limba latină, Adriana Moldovan, limba engleză, Sebeși Monica, fizică, Ovidiu Moldovan Paul, istorie, Anca Oprea, istorie, secția germană, Andrada Chiciudean, geografie, secția germană, Rodica Halațiu, educație tehnologică, și Ana Maria Rus, geografie. Cei mai emoționați au fost elevii celor trei clase pregătitoare care au pășit pentru prima dată pragul unei școli, două la secția română, învățători Monica Braicu și Mirela Cheiță, și o clasă pregătitoare la secția germană, învățător Gerlinde Tămășan.