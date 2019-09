Număr impresionant de copii la Gimnaziul “Al. Ioan Cuza” din Târgu Mureș. Galerie foto cu prima zi de școală.

Share



Numărul copiilor înscriși în acest an la Gimnaziul “Al. Ioan Cuza” din Târgu Mureș se apropie de 1200. Mai exact, 1170 de copii vor învăța la școala generală din cartierul Unirii, cunoscută și sub numele de ”Școala Numărul 8”.

Prima zi din noul an școlar a început, ca la toate unitățile de învățământ din țară, cu festivitatea de deschidere.

După cuvântul inaugural rostit de directoarea școlii, Olga Atomei, a spus câteva cuvinte de bun venit și dir. adj. Toth Imola, iar maiorul Daniel Vasiliu – cel care a reprezentat Gruparea de Jandarmi Mobilă “Regele Ferdinand I” Târgu-Mureș, a transmis un mesaj al șefului Jandarmeriei Române, referitor la siguranță.

În final, Olga Atomei a prezentat clasele și cadrele didactice care se vor ocupa de elevi în acest an școlar și le-a urat succes copiilor, părinților, învățătoarelor și profesorilor.

Prin tradiționalul tunel de flori, în aplauzele colegilor, au trecut atât mezinii din ciclul primar, cât și veteranii din clasele a VIII-a.

Prima și cea mai scurtă zi de școală s-a încheiat cu discuții în clase, unde nou-veniții au avut ocazia să afle câte ceva despre cum e să fii școlar.

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie – 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

• vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)

• vacanţa de primăvară (4 aprilie – 21 aprilie 2020)

• vacanţa de vară (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor

Florin Marcel Sandor