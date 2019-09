Oaspeți de seamă ai județului, la Ziua Comunei Deda

Share



Primăria și Consiliul Local al comunei Deda au organizat sâmbătă, 7 septembrie, o nouă ediție a Zilei Comunei Deda, eveniment găzduit în acest an de Piața Duminicală din imediata apropiere a râului Mureș.

Oficialitățile prezente la Ziua Comunei Deda

Deschiderea oficială a Zilei Comunei Deda s-a bucurat de prezența oficialităților județene, în frunte cu prefectul Mircea Dușa, Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, parlamentarul Horea Soporan, precum și a președintelui PSD Mureș, Vasile Gliga. Printre oaspeți s-au mai numărat Gheorghe Ștef, directorul AJOFM Mureș, prof. Florin Bengean, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin, Ioana Crişan, directorul Ioanida Turism, partener în cadrul proiectului „De la marginalizare, la integrare” implementat de Primăria Deda, gen. (r) Dorin Oltean, fost șef al ISU „Horea” Mureș, Marius Sebastian Oltean, şeful Centrului Operaţional din cadrul ISU „Horea” al judeţului Mureş, Semina Baricz, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Mureș, precum și primarii comunelor Suseni, Mircea Mariș, Lunca Bradului, Petru Vultur, și Fărăgău, Ioan Milășan.

„Ce bine ne este nouă să fim aici”

Binecuvântarea creștină a fost adusă de către preoții Gabriel Fărcaș, parohia Deda, Ionuț Cadar, parohia Filea, și Sergiu Andone, parohia Bistra Mureșului. „Aduc în atenție la acest moment de sărbătoare cuvintele Sfântului Apostol Petru rostite pe Muntele Taborului: „Ce bine ne este nouă să fim aici”. Să știți că și nouă ne este bine să fim aici la Deda, să ne bucurăm de această mare sărbătoare pe care o datorăm, în primul rând, doamnei primar Lucreția Cadar, precum și celorlalți din conducerea primăriei, fapt pentru care îl rugăm pe bunul Dumnezeu, care a rânduit această zi să fie frumoasă, să aibă grijă de noi și de sufletele noastre”, a subliniat părintele Gabriel Fărcaș.

Sprijinul oficialităților în dezvoltarea comunei Deda

„Mă încearcă emoțiile, deoarece avem alături de noi, la această frumoasă sărbătoare a comunei Deda, pe cei mai deosebiți și mai reprezentativi oameni ai județului Mureș. Fără ei nu aș fi reușit să aduc comuna Deda la nivelul la care este în prezent, cu atâtea frumuseți, cu atâtea realizări și cu oameni deosebiți, unde cultura este la o înaltă ținută, iar sportul își are rolul și rostul lui. Îi avem alături la sărbătoarea noastră deoarece împreună și cu sprijinul domniilor lor am realizat tot ceea ce este azi la Deda, fapt pentru care le mulțumesc din suflet. Gândurile noastre nu se opresc aici. Vom continua cu lucrurile frumoase pentru dedenii noștri dragi, oameni harnici, oameni gospodari care merită din plin tot efortul nostru pentru a înfrumuseța comuna, să putem astfel îmbogăți condițiile de viață și de trai ale tuturor celor care trăiesc și muncesc în comuna Deda” – Lucreția Cadar, primarul comunei Deda

Florin Bengean, o nouă carte despre Deda

„Dat fiind că este ziua comunei Deda, am venit cu un cadou, o nouă carte pe care am lucrat-o în decursul acestui an împreună cu o serie de prieteni, colaboratori, cercetători, istorici, profesori, preoți. Este vorba de volumul 7 „Tradiție, cultură, spiritualitate în Deda și împrejurimi”, în care am muncit împreună cu oameni dragi pentru a scoate încă o dată în evidență importanța culturală, istorică și spirituală a acestor locuri” – Prof. Florin Bengean, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin, fiu al comunei Deda

Punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent la sărbătoarea comunei Deda. Iată că, în această zi, locuitorii comunei Deda, dar și cei care trăiesc în alte părți revin la obârșie pentru a uita o clipă de necazuri, să petreacă clipe plăcute împreună cu cei dragi. Menirea zilei comunei nu este doar de a petrece și de a ne întâlni, ci de a pune în valoare tradițiile, obiceiurile și ceea ce s-a creat mai valoros aici pe Valea Mureșului Superior, mai exact în comuna Deda, ceea ce înaintașii au făcut pentru ca noi să putem să ne bucurăm de libertate, de condiții în care să ne ducem traiul” – Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

Horea Soporan: „La Deda vorbim de realizări”

„Aici, la Deda este cu totul altfel față de ce găsim în multe alte părți. Peste tot sunt probleme, în schimb aici, la Deda, vorbim de realizări. Dincolo de acestea, există și foarte mult suflet care se pune aici, la Deda. Toate aceste realizări sunt rezultatul întregii comunități, de aceea doresc să mulțumesc pentru invitația de a fi prezent la această sărbătoare. Pentru a duce ceva mai departe trebuie să ai proiecte, iar doamna primar Lucreția Cadar are atâtea proiecte, dar are și cuvânt, întotdeauna tot ce se promite aici, este dus la îndeplinire” – Horea Soporan, senator PSD

Punerea în valoare a turismului la Deda

„Înainte de a urca pe scenă am fost întrebat despre cum să fiu prezentat, producător de instrumente muzicale cum sunt cunoscut de toată lumea, fost deputat, dar mă bucur că s-a putut spune la funcție cea de președinte PSD Mureș, deoarece, astăzi, trăim niște realități, lucruri adevărate. Majoritatea dintre cei prezenți beneficiază de la 1 septembrie de majorare de pensii. De asemenea, statutul medicului, al profesorului, al funcționarului public, chiar al muncitorului a crescut. Se câștigă altfel decât în urmă cu câțiva ani. Sunt lucruri reale care s-au întâmplat. S-a spus că am fost aproape de doamna primar Lucreția Cadar. Așa este, a fost la Deda ministrul Turismului de două ori, deoarece trebuie să transformăm Deda în stațiune turistică. Trebuie să arătăm tuturor românilor dar și celor din străinătate ce vale frumoasă avem, ce port popular frumos avem, ce lucruri minunate avem în această parte de Românie, aici, la Deda, pe Valea Murețului Superior. Sunt mulți care încearcă să ne dezbine și nu voi face de acum înainte decât să vă îndemn la unitate, la unitatea românilor din țară și de pretutindeni, deoarece unitatea noastră contează cel mai mult în ce privește realizarea proiectelor. Stăm cu un proiect care să aducă apă în barajul de la Răstolița, pentru că nu avem ministru la Energie, președintele Iohannis nu a numit un ministru aici. Doamna prim-ministru se ocupă personal de această hotărâre și dorim ca în cursul anului viitor să avem apă în barajul de la Răstolița, un proiect major pentru județ și pentru noi toți” – Vasile Gliga, președintele PSD Mureș.