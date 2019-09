Liga IV Elite: Lipsa banilor face prima victima

Share



Sfarsitul lunii august si inceputul lui septembrie a echivalat cu startul in cel de-al patrulea esalon fotbalistic din Romania. S-au jucat deja doua etape, suficient timp cat sa avem un prim abandon.

CSM Targu Mures era una dintre echipele cu pretentii din zona Muresului. Proiectul parea unul solid si echipa a defilat in sezonul trecut, dar la o luna de la promovare conducerea a anuntat desfiintarea echipei. Singura ramura care a mai ramas in materie de fotbal este Academia de Copii si Juniori. Retragerile din campionat au devenit o obisnuinta in Liga IV. In Mures, dupa doua runde disputate din noua stagiune, una dintre echipe deja s-a retras.

Lipsa banilor, principala problema in fotbalul inferior din Romania

Liga a IV-a patronata de Asociatia Judeteana de Fotbal Mures a ramas fara o echipa. Muresul Cuci si-a anuntat retragea din campionat dupa un singur meci disputat. Aceasta a evoluat acasa, in fata debutantei Muresul Chirileu si a fost suficient pentru ca acest esalon sa ramana cu o echipa mai putin. In etapa trecuta, din diferite motive s-au jucat cinci din cele opt meciuri programate, restul fiind amanate.

Sunt foarte putine echipe din acest esalon care pot avea un buget pe intreg sezonul. Una dintre ele este favorita din Liga a IV-a pe Bucuresti. Steaua a avut cel mai mare buget din Liga 4 doi ani la rand, dar este un brand, are suporteri si beneficiaza de expunere. Site-uri cu bonusuri pariuri au fost accesate de fanii echipelor bucurestene care in urma cu doi au participat in Liga a IV-a, dornici sa parieze pe echipa favorita. Aceasta expunere a venit intr-un moment in care esaloanele inferioare aveau nevoie de acest lucru.

Debut in forta pentru vicecampioana sezonului anterior

In afara primului abandon anuntat, doua formatii au reusit sa inceapa cu dreptul, castigand la pas cele doua meciuri jucate. CS Unirea Ungheni si ACS Muresul Rusii-Munti sunt cele doua echipe care au sase puncte. Ungheni a facut instructie cu ASC Sarmasu 2005, pe care a invins-o cu 8-2, cat si cu ACS Viitorul Ungheni, 11-0 fiind scorul acelui meci. Cu toate acestea, cel mai bun marcator este atacantul celor de la Muresul Ludus. Rotaru Roberto Cristian a inscris de opt ori in doua meciuri. Sase dintre goluri au venit in victoria la scor in fata celor de la Sancrai Nazna (11-0).

De asemenea, Muresul Ludus este echipa care in sezonul trecut a terminat pe locul al doilea, in spatele lui CSM Targu Mures. Acelasi jucator Rotaru Cristian a fost si atunci cel mai bun marcator al echipei, cu 34 de goluri inscrise. Totusi, golgheterul editiei 2018/19 a fost experimentatul Victoras Astafei, cu 52 de reusite.

Etapa a treia din acest sezon se va disputa miercuri, 11 septembrie, cu incepere de la ora 17:00. Unirea Ungheni si ACS Muresul Ludus vor juca pe teren propriu, unde intalnesc ASC Sarmasu 2005, respectiv CS Iernut.

Etapa a 3-a din Liga IV Mures

Miercurea Nirajului – Sarmasu 2005

Tirnava Mica Sg. de Padure – Viitorul Ungheni

Unirea Ungheni 2018 – Sancrai Nazna

Sighisoara – Muresul Chirileu

Muresul Ludus – CS Iernut

Atletici Targu Mures – Raza de Soare Acatari

ACS Sovata – Muresul Rusii – Munti

AS Inter Sanger sta in etapa asta, ea trebuia sa joace cu Muresul Cuci.