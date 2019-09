Evenimente atractive de Ziua Pompierilor

Share



Ca în fiecare an, pe 13 septembrie se sărbătorește ziua pompierilor din România. În acest an se împlinesc 171 de ani de la bătălia din Dealul Spirii de la București, unde pompierii militari s-au luptat cu trupele otomane pentru apărarea patriei.

Au început deja activitățile dedicate Zilei Pompierilor, din data de 11 septembrie, iar toate subunitățile au ”porțile deschise”. La Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Horea” al județului Mureș elevii vin împreună cu cadrele didactice, însă sunt așteptați și copii sau adulții care sunt interesați să vadă de aproape cum și unde se desfășoară activitățile pompierilor.

”Ziua porților deschise” se desfășoară până în data de 13 septembrie, însă cei interesați pot solicita chiar și verbal o cerere deoarece reprezentanții ISU sunt dispuși să prezinte tehnica și câteva exerciții chiar și în afara evenimentelor organizate.

Expoziție de tehnică de intervenție, la Târnăveni

Vineri, 13 septembrie, la Târnăveni, începând cu ora 10.00, are loc o expoziție de tehnică de intervenție și o festivitate de premiere. Col. Călin Handrea, inspectorul șef al ISU ”Horea” al județului Mureș, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, că tehnica de intervenție folosită este unică pe plan național și pe plan județean din acest motiv în fiecare an organizează expoziții în tot județul Mureș.

”Am început cu Sighișoara, anul trecut am fost la Reghin, anul viitor urmează Sărmașu și ulterior ne vom întoarce în Târgu-Mureș”, a spus col. Călin Handrea, referindu-se la locațiile din județul Mureș unde se organizează ceremonii cu ocazia Zilei Pompierului din România.

În aceeași zi, de la ora 11.00 va începe activitatea de premiere a celor mai buni salvatori care s-au remarcat atât în timpul serviciului, cât și în timpul liber.

”De asemenea, avem elevii de la o școală din Iernut care ne-au reprezentat la concursurile de tineret ale pompierilor și au fost în Azerbaidjan reprezentând România unde s-au clasat pe locul 7 din 30 de echipe”, a precizat col. Călin Handrea.

Invitație la Crosul Pompierilor

Sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 10.00, la Platoul Cornești din Târgu-Mureș se va desfășura Crosul Pompierilor, competiție la care sunt invitați să participe cât mai mulți pasionați de alergare.

Potrivit paginii de Facebook a ISU ”Horea” al județului Mureș, ”cei care doresc să participe se pot înscrie, în aceeaşi zi, la locul de desfăşurare a competiţiei.”

Concursul este organizat pe 4 categorii de vârstă și va fi dotat cu premii atractive. Activitatea va fi diferențiată pentru fiecare categorie de vârstă, iar cei mai buni 3 concurenți vor fi premiați. Ca în fiecare an, va fi premiat cel mai tânăr și cel mai în vârstă concurent.

Andreea GONDOR