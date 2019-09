Mamprenoarele recomandă: Cătina BIO – de la idee la plantație

Share



Căutăm zilnic să mâncăm cât mai sănătos, să consumăm alimentele proaspete și, mai nou, suntem atenți la calitatea produselor: dacă sunt din agriculturi biologice, dacă au fost excelent obținute și prelucrate. Eu sunt Kinga, membră a Comunității Mamprenoare și vreau să vă povestesc despre munca și afacerea noastră, BDK Cătină BIO.

Suntem o familie de patru persoane: doi părinți – Kinga și Darius Bădeancă – și doi copii. Ne preocupă alimentația sănătoasă și de aceea am hotărât să investim într-o plantație de cătină bio. Cătina e un fruct foarte complex și în țara noastră e puțin cunoscută și întrebuințată. Suntem convinși că în câțiva ani fructele de cătină vor face tot mai mult parte din meniul zilnic.

Am pornit de la o idee și acum avem o plantație

În anul 2014 ne-am gândit la diferite idei de afaceri. Ne-am documentat și am decis să investim în cultura cătinei. Nu aveam teren, fonduri și nici cunostințele necesare. Toate acestea au fost provocări, însă ne-a plăcut să învățăm în fiecare zi câte ceva, să creștem de la un an la altul. Am achiziționat un teren în zona comunei Bălăușeri și așa a început munca noastră.

Congelăm rapid cătina bio pentru a-și păstra proprietățile

În primăvara anului 2016, după multe lucrări de pregătire a terenului, am plantat primele 6 hectare cu cătină. Asta desigur după câteva demersuri birocratice. Am depus un proiect european pe care l-am câștigat, iar în 2017 am reușit să plantăm cătină pe încă 6 hectare de teren.

2018 a fost primul an de recoltare. Recoltarea se face prin tăierea crengilor plantei de cătină cu tot cu boabe și introducerea lor în congelatorul IQF. După congelarea rapidă, crengile sunt scoase și scuturate de boabe, care sunt imediat introduse în al doilea congelator, unde se păstrează la o temperatură de minus 18°C. Cătina congelată rămâne la temperatură controlată până în momentul vânzării. Prin acest proces, își păstrează intacte proprietățile și rămâne proaspătă ca pe ramură.

Promovăm o alimentație sănătoasă și timpul petrecut în natură

Pentru că și noi suntem părinți, știm cât e de importantă o alimentație sănătoasă pentru copii. Cătina face parte din meniul nostru zilnic. Am conceput rețete speciale cu cătină pentru familia noastră: suc, diferite sortimente de înghețată și cremă pentru prăjituri, sosuri pentru fripturi sau salată, toate pe bază de nectar de cătină.

Ca să facem cunoscută cătina și beneficiile consumului ei, organizăm cu drag excursii și vizite la plantația noastră. Explicăm de fiecare dată ce înseamnă să îngrijești o astfel de plantație, ce lucrări se efectuează în funcție de sezon și, desigur, care sunt beneficiile consumului de cătină.

Prezent și viitor

Plantele noastre sunt cultivate respectând standardele agriculturii bio, plantația este întreținută cu atenție. Se recoltează la momentul oportun pentru ca fructele să fie la stadiul în care proprietățile lor sunt optime din punct de vedere calitativ. Pe viitor, avem în plan producția de nectar de cătină și gem.

Acum ne găsiți în piața Cuza Vodă din Târgu-Mureș. Avem aici un stand de unde puteți achiziționa cătină bio congelată pe care să o folosiți în preparatele proprii. Vă oferim o reducere de 10% la cătina bio până în 31 octombrie 2019 dacă veniți cu acest număr al ziarului Zi de Zi la standul nostru. Vă așteptăm cu drag în vizită la noi!

Kinga BĂDEANCĂ, fermier plantație de cătină

Telefon 0753-905.424, www.bdkcatinabio.com