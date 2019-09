”10 pentru siguranţă!”. Copiii şi telefoanele mobile

Share



Campania „10 pentru siguranţă!” vă invită să vă gândiţi azi la telefonul mobil și siguranța copilului dumneavoastră.

Este deja o obişnuinţă ca cei mici să aibă telefoane mobile şi încă nu de orice fel. Este opţiunea părinţilor care, fie cedează rugăminţilor, fie doresc ca fiul/fiica lor să nu fie „mai prejos” decât alţii, fie cred că este mai în siguranţă copilul lor dacă îl pot controla oricând.

Vă invităm însă să vedeţi problema şi altfel. În primul rând, telefonul purtat când se duc la joacă, îi încurcă pe copii, au mari şanse să îl strice. Apoi ideea de a merge afară la joacă nu are nimic în comun cu a sta tot „pe telefon”, eventual participând la un soi de competiţie „al cui telefon e mai grozav”. La școală, e doar un mijloc de a-l distrage de la ce are de făcut.

Afară, în drum spre şcoală sau chiar la şcoală, copiii (nu doar ei) au tendinţa de a îşi afişa lucrurile cu care se mândresc. Ori acest lucru presupune şi un risc: acela de a fi văzut de alţi copii/adolescenţi sau adulţi rău intenţionaţi, iar copilul este o ţintă uşoară!! Nu doar că poate rămâne fără telefon, dar poate trece printr-o experienţă negativă care îl poate marca!

Da, ne gândim la siguranţa pe care le-o dă părinţilor, confortul de a-l putea suna oricând. Dar putem găsi alte soluţii: când e afară, la joacă, putem stabili alte reguli, printre care respectarea unei ore de întoarcere acasă, unde poate fi sunat sau păstrarea legăturii cu vreun părinte/vecin care este în general acasă sau afară cu copiii.

Când este la şcoală, dacă e vreo problemă deosebită, legătura cu învăţătoarea sau diriginta este la îndemână, iar dacă a ajuns acasă poate fi verificat pe telefonul fix sau pe telefonul mobil lăsat acasă.

Campania „10 pentru siguranţă!” are ca scop reamintirea unor măsuri pentru siguranţa copiilor, a familiei. Aducem în atenţia mureşenilor 10 sfaturi pentru ca familiile din comunitatea noastră să primească nota 10 la lecţia siguranţei.

(Comunicat de presă, IPJ Mureș)