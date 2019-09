FOTO: Conviețuirea pașnică dintre etnii, evidențiată la Zilele Comunei Suplac

Share



Primăria și Consiliul Local Suplac în colaborare cu Centrul Multimedia Pro Art Maria au organizat, în perioada 7-8 septembrie, o nouă ediție a Zilelor Comunei Suplac. Situată pe râul Târnava Mică, pe drumul județean Târnăveni – Bălăușeri, la circa 20 de kilometri de municipiul Târnăveni, comuna Suplac reprezintă un model de conviețuire etnică între locuitorii maghiari, români, sași și romi, fapt reconfirmat cu ocazia sărbătorii localității.

Concurs de gătit gulaș

Principala activitate din prima zi de sărbătoare a fost concursul de gătit gulaș, competiție la startul căreia s-au aliniat zece echipe din Suplac și din comunele din zonă.

”Primăria comunei Suplac a pus la dispoziție fiecărei echipe câte 5 kilograme de carne de porc, iar la final juriul a decis următorul clasament: locul 1 pentru echipa ”ACS Mica” din Mica, locul 2 pentru echipa ”Fetele zdrobitoare” din Suplac și locul 3 pentru echipa ”Rodica și Ileana” din Suplac. Au fost acordate și mențiuni, echipei ”Cei 7 pitici” din Suplac și echipei care a venit din Ungaria, care a pregătit niște langoșuri delicioase. De asemenea, au mai fost acordate premii speciale pentru modul de decorare tradițională a corturilor echipelor ”Cămara bunicii” din Suplac și ”Bahnea” din Bahnea. În afara concursului de gătit, care a fost o reușită din toate punctele de vedere, mă bucur că am putut fi gazdele unei delegații din localitatea Szászberek din Ungaria, cu care comuna Suplac este înfrățită”, a declarat Szakács Béla, primarul comunei Suplac.

Programul zilei de sâmbătă a mai cuprins un meci demonstrativ de fotbal, un spectacol artistic susținut de Tokes Betty, Mike Zetter, Alessio, Iulia Maier, Nagy Levente, Raluca Focșean Bogătean și Mihai Șuteu, precum și un foc de artificii.

Tradiția, dusă mai departe

Deschiderea oficială a Zilelor Comunei Suplac a avut loc duminică, 8 septembrie, prilej cu care primarul localității a subliniat importanța organizării unui asemenea eveniment pentru comunitatea locală: ”Pentru locuitorii din comuna Suplac, acest eveniment reprezintă o mare sărbătoare. Anul trecut, din păcate, după șapte ani la rând de organizare a Zilelor Comunei, din lipsă de fonduri nu s-a mai organizat. În acest an am construit bugetul astfel încât să ducem tradiția mai departe. Oamenii vin și socializează, iar având în vedere că localitatea noastră are o componență etnică mixtă, întotdeauna am fost și sunt pentru a avea un echilibru și armonie între locuitorii din toate etniile, să avem o conviețuire pașnică între etnii și de fiecare dată în așa fel concepem programele artistice astfel încât toată lumea să fie mulțumită”.

În mesajul adresat celor prezenți, Szakács Béla a subliniat, atât în limba română cât și în limba maghiară, importanța păstrării și transmiterii mai departe a tradițiilor populare.

”Trăim într-o lume grăbită, în care tradițiile nu-și mai găsesc locul și dispar. Din ce în ce mai puțini oameni își mai aduc aminte de cântecele bunicilor și de dansurile lor și astfel pe tradiție pune stăpânire modernul. Să nu uităm, totuși, că cine nu are trecut nu va avea nici viitor. Moștenirea de la străbunii noștri poate fi dusă mai departe mai ales când sărbătorim, de aceea trebuie să învățăm să respectăm sărbătorile. Sărbătoarea este specială, este altceva decât o zi obișnuită, ne scoate din cotidianul monoton. Sărbătoarea ne pune în valoare, îmbrăcându-ne frumos, cu gânduri curate, uitând de truda de zi cu zi. Și astăzi sărbători, este sărbătoarea Zilelor Comunei Suplac, unde copii și adulții sărbătoresc împreună. Depinde de noi dacă acceptăm astfel de ocazii pentru a sărbători, dacă păstrăm tradiția și construim viitorul sau îl distrugem”, a afirmat primarul comunei Suplac.

Apel la respect

La sărbătoarea comunității din Suplac au fost prezenți și senatorii UDMR de Mureș Novak Csaba și Csaszar Karoly, dr. Vass Levente – deputat UDMR de Mureș, și Szabo Albert – consilier județean UDMR.

”Am fost prezent la evenimentul dumneavoastră de la Suplac și acum doi ani și voi fi prezent ori de câte ori voi fi invitat. Vă doresc o sărbătoare fericită, vă doresc să vă simțiți bine alături de cei dragi dumneavoastră și în gând îmi vine cuvântul ”respect” atunci când mă uit la dumneavoastră și la programul Zilelor Comunei Suplac. Acesta este și sloganul nostru, sloganul domnului Hunor Kelemen. Nu vreau să fac propagandă pentru alegeri aici, dar cred că respectul vă caracterizează aici, în această comună, respectul față de musafiri, față de invitați și față de valorile comunității”, a transmis, în limbile maghiară și română, senatorul Novak Csaba.

”Liniște și pace”, într-o zonă extraordinar de frumoasă

În discursul său, deputatul Vass Levente a transmis că grupul parlamentarilor UDMR din Mureș depune eforturi să arate în Parlamentul României că ”în Târgu-Mureș și în județul Mureș românii și maghiarii pot trăi în liniște, împreună.”

”Ursul trăiește singuratic, iar omul trăiește în comunitate. E bine să simți că ai oameni alături, e bine să simți asta în cursul săptămânii, e bine să simți asta la biserică, e bine să simți atunci când ai nevoie de ajutor și când vrei să discuți, să te bucuri împreună cu celălalt. Cred că trăiți într-o zonă extraordinar de frumoasă, întotdeauna când vin la Suplac redescopăr frumusețile acestor locuri, îmi pare nespus de bine că aud numai de bine de Suplac și îl felicit pe domnul primar, pe domnul viceprimar, dar și pe consilierii locali, deoarece se spune că la Suplac este liniște și pace. În județul Mureș, e un lucru foarte important. Avem obligația de a transmite României că în Târgu-Mureș, în județul Mureș, putem să conviețuim împreună. Găsim căile care trebuie bătute și străbătute ca să ne dezvoltăm comunitățile, ca să ne creștem împreună copii și să ne bucurăm împreună la bătrânețe de tot ce am reușit să realizăm împreună”, a afirmat dr. Vass Levente, care a vorbit celor prezenți în limbile română și maghiară.

Program artistic

Programul zilei de duminică a mai conținut un amplu program artistic susținut de Corul femeilor din Suplac, Corul femeilor din Idrifaia, elevii școlilor din Suplac, Idrifaia, Laslăul Mare și Laslăul Mic, Anca Manoilă, Abram Tibor, Cosmin Cotârlă, Morani, Syntia, Daniela Gyorfi, Florin Vos, Miklos Szilvia și Szilagyi Sandor.

Text și foto: Alex TOTH