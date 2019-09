Afla ce probleme are masina ta cu ajutorul unui TESTER DE DIAGNOZA AUTO

Un tester de diagnoza auto este un instrument care va ofera ajutor considerabil beneficiand de o gama larga de functii. Instrumentele de scanare includ de obicei un cititor de cod si posibilitatea de a sorta datele primite in timp real.

Instrumentele de scanare profesionale includ baze de date extinse, proceduri de diagnoza si, uneori, au incorporate, multimetri si alte instrumente de diagnostic.

Cum va poate ajuta un tester auto?

Instrumentele de scanare auto sunt concepute pentru a intra in contact cu sistemul de bord al masinii si pentru a facilita procesul de diagnoza auto. La acest aspect acestea seamana foarte multe cu cititoarele de coduri. Cu toate acestea, testerele auto performante depasesc cu mult aceasta functionalitate de baza.

Pe langa citirea si stergerea codurilor de eroare, un instrument de scanare poate fi capabil sa:

Stocheze si sa redea date in timp real

Date grafice

Cititi codurile de probleme generice si specifice producatorului

Afisati codurile in asteptare

Opriti definitiile codului de eroare

Oferiti proceduri sau sfaturi de depanare

Desi abilitatea de a citi si de a sterge codurile este importanta, functionalitatile aditionale oferite de un instrument de scanare bun pot fi extrem de utile in diagnosticarea unei probleme. Vehiculele cu OBD II, in special, pot furniza o cantitatea enorma de informatii, dintr-o varietate de senzori diferiti, motiv pentru care majoritatea testerelor auto au capacitatea de a stoca si de a reda date in timp real. Acest lucru va poate permite sa testati vehiculul si apoi sa vizualizati datele obtinute.

Cum se utilizează un instrument de scanare

Procedura exacta pentru utilizarea unui tester de diagnoza auto variaza in functie de vehiculul testat. Unele vehicule cu OBD I au, de asemenea, pasi sau proceduri unice, iar alte autovehicule nu sunt proiectate sa functioneaze cu anumite instrumente de diagnoza auto.

Caracteristici premium ale testerelor de diagnoza auto

Cele mai bune instrumente de scanare va ofera, in esenta, un atelier de reparatii mereu langa voi, care include functionalitatea de citire a codurilor si a datelor, baze de date complete si sfaturi pentru solutionarea problemelor. O parte din aceste testere de diagnoza auto sunt de calitate premium, cu un pret mai mare de achizitie, dar care va ofera toate instrumentele de care aveti nevoie pentru a identifica, testa si diagnostica componentele cu probleme.

Alternative pentru testerele de diagnoza auto premium

Desi cele mai bune instrumente de testare auto profesionale pot avea un pret piperat de achiztie, puteti obtine aceleasi functionalitati si cu o suma mai mica. Unele dintre lucrurile pe care este bine sa le aveti in vedere sunt:

sa beneficiati de un instrument de scanare bun pentru functionalitati de baza

un multimetru

acces la internet