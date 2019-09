Cel mai frumos Mastiff Tibetan din lume trăiește la Târgu-Mureș!

Share



Cel mai frumos Mastiff Tibetan din lume, Boss Phantom, care s-a născut şi trăieşte la Târgu-Mureş, în canisa ”Lion Dog Guard”, aparţinând unui multiplu campion în Ju-Jitsu-Full Contact, Tudor Sălăgean, a fost, sâmbătă şi duminică, atracţia celei mai mari expoziţii canine din Europa de Est – ”Dracula Dog Show”.

”Am venit în prima zi la ”Dracula Dog Show” cu două exemplare, în a doua zi prezint trei exemplare. Azi am venit cu Boss Phantom care este dublu campion mondial şi aceasta este a 72-a expoziţie în care obţine locul I, nu are niciun loc II. La fel şi mama lui, Cora, care nu are niciun loc II, doar locul I, ambii sunt din canisa ”Lion Dog Guard” din Târgu-Mureş. Boss are doi ani şi jumătate şi a obţinut cam tot ce poate obţine un câine până la vârsta de 8 – 10 ani. El încă nu este matur, un Mastiff Tibetan ajunge la maturitate la 3 ani. Dar deja, precum se vede şi în caietul de performanţe, a obţinut tot, niciodată nu a fost pe locul doi, doar pe locul unu, din fericire. Mama lui este printre primele din Europa, este masivă, spectaculoasă, nici ea nu a pierdut nicio expoziţie la femele. Toate expoziţiile sunt câştigate cu ”Excelent”. Masifful Tibetan este o rasă de câini de peste 3.000 de ani, este strămoşul tuturor câinilor ciobăneşti şi de pază. Este un câine din Tibet, unde clima este foarte aspră, sunt câini care au un torace special faţă de alţi câini, care rezistă la aerul rarefiat de la altitudini de 4.000 – 5.000 de metri. E un câine spectaculos, un câine neînfricat, unul care se dedică familiei, iubeşte familia necondiţionat. De aceea a şi supravieţuit în Tibet pentru că avea grijă de familii, de sate, erau purtaţi şi în războaie”, a declarat, pentru Agerpres, Tudor Sălăgean.

Boss Phantom şi părinţii săi – Cora şi Thor – au devenit membri ai familiei şi de aceea Tudor Sălăgean nu s-a despărţit de niciunul dintre ei, nici măcar atunci când i s-au oferit câteva sute de mii de euro pe campionul mondial.

”Lucrând în domeniul de securitate, la un moment dat am avut o solicitare cu câini de pază, nu aveam câini la firmă şi m-am gândit să caut o rasă care să fie impresionantă ca talie, dar în primul rând să protejeze prin prezenţă, nu neapărat prin agresivitate. Atunci am căutat pe Internet, am discutat cu oameni pricepuţi şi am aflat despre rasa aceasta, plus că e cea mai scumpă din lume. Am făcut un studiu de piaţă de vreo 6 – 7 luni, apoi am luat un câine din Cehia, un câine de pază, care nu era ceea ce căutam eu. Doar că ţinând legătura cu mai mulţi handleri şi furnizori am hotărât să mă duc şi la expoziţii de frumuseţe şi genetică. Mi-am dat seama că nu era chiar ceea ce îmi doream pentru competiţii. Am făcut o analiză de încă un an şi am căutat canise în lume care au perfomanţă şi care au în spate linii cu performanţă. Aşa am ajuns în Rusia să îl achiziţionez pe Baron Thor, tatăl lui Boss. Am plătit pentru el o sumă destul de mare. Apoi, printr-un om de afaceri din Botoşani, am adus-o pe Cora, mama lui Boss, şi o soră de-a ei, Sindy. Am făcut o canisă, am participat la expoziţii. Baron Thor este vicecampion mondial la Milano, Cora nu a fost la mondiale, doar în expoziţii naţionale şi internaţionale, dar are peste 60 de expoziţii câştigate. Am decis ca primul mascul de la Cora să îl ţin eu, a fost un singur mascul şi l-am ţinut. Aşa s-a născut Boss Phantom. Cu ajutorul lui Dumnezeu, că altfel nu se poate, am ajuns să am câinele cel mai titrat din lume. Am avut cumpărători, unul, când era căţel, am primit 10.000 de euro şi nu am vrut să îl dau, în toamnă am primit câteva sute de mii de euro, în Malaezia, şi nu l-am dat. Face parte din familie, iubeşte copiii, fetiţa şi băiatul, se joacă cu ei, ar face orice pentru familie. Nu pot să mă despart de el la câtă bucurie ne-a adus”, a arătat Sălăgean.

Crescătorul a spus că un Mastiff Tibetan se întreţine foarte uşor, fiindcă este foarte rezistent, se îmbolnăveşte foarte greu, chiar dacă e nevoie de o îngrijire mai atentă a blănii atunci când năpârlesc, pentru că trebuie curăţaţi.

”În rest, e un câine de pază foarte bun, se adaptează, nu mănâncă foarte mult, e masiv. Boss Phantom are 93 de kilograme, e foarte mare, acum l-am trecut puţin la dietă. Începând din primăvară năpârlesc, au două rânduri de blană, iarna au şi un puf care le ţine de cald. Au o blană spectaculoasă, în faţă au forma de coamă. Cum vine vara ei năpârlesc, în primul rând acel puf de protecţie îl dau jos şi pot suporta clima din Europa. De vreo 40 de ani sunt veniţi în Europa şi suportă clima”, a precizat el.

Pentru următoarea perioadă, Tudor Sălăgean are numeroase planuri cu Boss Phantom – după ”Dracula Dog Show” vor merge la o competiţie internaţională, la Iaşi, plus la alte competiţii în afara ţării, în octombrie, merg în Bulgaria la Turneul ”Champion of Champions”, unde anul trecut a câştigat trofeul ”Cel mai frumos câine” din toate rasele din spaţiul balcanic, iar în aprilie, vor fi la campionatul mondial din Madrid.

Întrucât campionul mondial merită tot ce e mai bun, Tudor Sălăgean i-a adus lui Boss Phantom o femelă, un Mastiff Tibetan alb, din Tibet, întrucât acesta nu este dat la montă în Europa. Astfel, urmaşii lui Boss Phantom vor costa între 3.000 şi 7.000 de euro.

Canisa ”Lion Dog Guard” deţine unii dintre cei mai scumpi câini din Europa, din rasele Mastiiff Tibetan, între care se regăsesc Thor, Cora, Sindy, Boss Phantom, Kronos, şi Cane Corso, din care fac parte Rony şi Tesa, având deja titluri de campion mondial, vicecampion mondial, zeci de trofee şi peste 100 de trofee B.O.B. (Best of Breed) în palmares.

Boss Phantom a făcut parte dintre cei peste 4.500 de câini proveniţi din 33 de ţări, care s-au întrecut, sâmbătă şi duminică, la cele şase expoziţii din cadrul evenimentului desfăşurat sub genericul ”Dracula”, dintre care două internaţionale – ”Dracula Dog Show” şi ”Transilvania Dog Show”, de la Târgu-Mureş, aceasta fiind cea mai mare manifestare de gen din Europa de Est.

(www.agerpres.ro)