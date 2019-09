Se apropie Ziua Națională de Curățenie

Share



Pe data de 21 septembrie va avea loc ziua națională de curățenie a mediului în 27 de județe din România. Organizația ”Let’s Do It, România!” desfășoară din 2009 acțiuni de curățenie în toată țara. Din 2009 până în prezent, peste 1.800.000 de volutari din toate categoriile sociale au reușit să strângă circa 18.000 tone de deșeuri. Potrivit site-ului letsdoitromania.ro, procentul de reciclare a crescut de la 17% în primul an la 45% la ultima acțiune.

”Important e să participi, mai important e să revii”

Nicoleta Simion, coordonator județean Mureș al organizației ”Let’s Do It, România!” a declarat că anul acesta se vor organiza o serie de ateliere, jocuri, puncte de informare asupra problemelor de mediu și prezentare de soluții pentru a aduce ceva nou participanților. Tot Nicoleta Simion a precizat că anul trecut, în județul Mureș s-au mobilizat peste 11.000 de voluntari iar obiectivul de anul acesta este de a menține entuziasmul din anii trecuți și de a avea 10.000 de voluntari care să urmeze sloganul ”Important e să participi, mai important e să revii”.

Până în acest moment, la nivelul județului Mureș proiectul se bucură de sprijinul următoarelor instituții: Instituția Prefectului – Județul Mureș, Consiliului Județean Mureș, Primăria municipiului Târgu-Mureș, Agenția de Protecția Mediului Mureș, Administrația Bazinală Apele Române Mureș, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ”Ecolect” Mureș, Radio Târgu-Mureș, Direcția Silvică Mureș, Inspectoratul Școlar Mureș, Iridex Group Import Export SRL, iar pe lista partenerilor se află Hirschmann România și Azomureș.

Aplicația care te ajută să faci curățenie

Aplicația TrashOut ajută voluntarii mobilizați să identifice mormanele de deșeuri care trebuie curățate. Aplicația este gratuită, disponibilă în AppStore sau GooglePlay și cuprinde informații despre locul, tipul și originea deșeurilor. Totodată, aplicația analizează și progresul realizat.

De asemenea, în acest an, cu ocazia a 10 ani de când a apărut această mișcare, a fost lansată cartea ”Let’s Do It, România!” în parteneriat cu Curtea Veche Publishing, care a fost lansată în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest. Cartea prezintă povestea celor 10 ani de evoluție dar explică și cum a reușit o mână de voluntari să convingă peste 200.000 de români să iasă la prima Zi de Curățenie Națională desfășurată pe 25 septemmbrie 2010.

Anul trecut, peste 158 de țări din întreaga lume au participat la Ziua de Curățenie Mondială. ”Let’s Do It, România!” este cel mai mare proiect de implicare socialã organizat în țarã din 2010 pânã în prezent.

Potrivit reprezentanților ”Let’s Do It, România!”, mureșenii interesați să participe la acțiune sunt rugați să se înscrie accesând platforma https://membership.letsdoitromania.ro.

Andreea GONDOR