Aparatură de ultimă generație pentru intervenții chirurgicale la Clinica de Ortopedie a Spitalului Clinic Județean Mureș

Share



Posibilitatea de a putea fi efectuate mai multe intervenții chirurgicale pe zi, doză redusă de iradiere pentru personalul medical și pacienți sunt marile avantaje pe care le aduce noul aparat de radiologie mobil din dotarea Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean Mureș. Aparatul a fost achiziționat din fonduri alocate de Consiliul Județean Mureș.

În acest an, Clinica Ortopedie Traumatologie a beneficiat de investiții în valoare de aproape 1 milion lei pentru achiziția de aparatură și lucrări de reparații. Clinica este unul dintre centrele importante în ceea ce privește chirurgia artroplastică-artroplastia de șold și genunchi, colectivul medical de aici realizând anual peste 1.000 de intervenții artroplastice pacienților veniți din întreaga țară.

”Trebuie să subliniez faptul că în atenția consilierilor și a domnului președinte al Consiliului Județean Mureș sănătatea pe anul acesta a fost o prioritate, motiv pentru care vreau să le mulțumesc. Am ales Clinica de Ortopedie pentru a evidenția eforturile financiare și finalizarea lor pentru că este o clinică cu care noi ne mândrim. Este o clinică cu tradiție, cu un colectiv de înaltă performanță profesională. Aici, în Clinică, se realizează cel mai mare număr de proteze de șold și nu numai din țară. Investiția a constat în achiziția unui aparat radiologic în sala de operație de tip C-arm, fără de care anumite intervenții nu pot fi realizate. S-au finalizat lucrările de reparații la parcare și curtea din jurul acestei clădiri. Urmează să fie achiziționat aparatul de artroscopie. Aproape un milion de lei s-au investit în acest an în această secție”, a declarat luni, 16 septembrie, într-o conferință de presă, Dr. Ovidiu Gârbovan, managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Mureș.

Practic, aparatul radiologic a costat 430.000 lei, aparatul de artroscopie costă 250.000 lei, din care 21.000 lei de la CJ Mureș iar restul din Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații, iar lucrările de reparații a canalizării, în curte și realizarea parcării și reparații canalizare în curtea Clinicii s-au ridicat la suma de 225.000 lei, sumă alocată de CJ Mureș.

Doză de radiație mai mică, beneficiu pentru medici și pacienți

Aparatul de radiologie mobil tip C-arm achiziționat este un aparat modern, de ultimă generație, digital, cu expunere mică la radiații. Vechiul aparat, vechi de 20 de ani, era deja uzat moral și fizic.

”Are o expunere mai mică la radiații, în primul rând este un beneficiu pentru pacienți și pentru medici. Se cunoscute cazuri în țară în care au fost boli profesionale apărute din cauza supraexpunerii la radiații”, a explicat Prof. Dr. Sorin Pop, șeful Clinicii Ortopedie Traumatologie. Practic, sub acest aparat nu se află doar pacientul ci și personalul medical care vizualizează osul și încearcă să fixeze fragmentele osoase cauzate de fracturi cu diferite sisteme de osteosinteză, iar doza crescută de radiații din timpul operației determina ca până acum personalul medical să efectueze puține intervenții pe zi. Cu ajutorul noului aparat, având în vedere că doza de radiații este mai mică, este posibil și ca numărul de intervenții realizate să crească. Lista de așteptare a unui pacient pentru acest tip de intervenție este de maxim 6 luni.

Pacienții operați aici nu provin doar din județul Mureș și zona Ardealului, ci și din zona Moldovei, partea de nord și de vest a țării, iar mai nou există adresabilitate și din zona de sud a țării și chiar din București.

Pe viitor, în măsura în care vor exista fondurile necesare, se dorește modernizarea blocului operator, a saloanelor, dotarea cu instrumentar specific.

”Suntem bucuroși că am fost înțeleși, că am fost sprijiniți în aceste realizări în ceea ce privește aparatul C-arm, care este indispensabil pentru activitatea noastră, și artroscopul. Avem convingerea că acest sprijin va fi permanent, se va păstra și în anii viitori, pentru că fiind un centru de referință în ceea ce privește patologia ortopedică și în ceea ce privește pregătirea studenților și a medicilor rezidenți considerăm că este necesar pentru a crește un standard profesional”, a adăugat Prof. Dr. Sorin Pop.

Investițiile CJ Mureș, prioritare pentru sănătate

În acest an, CJ Mureș a considerat sănătatea un obiectiv important pentru a aloca finanțarea necesară.

”În continuare, vom încerca să alocăm fonduri pentru toate tipurile de aparatură. Este important pentru noi ca acest spital să funcționeze în condiții cât mai bune. Aici niciodată nu poți face destul, cum am cumpărat un aparat nou și am dotat aceste secții în câțiva ani deja apar noi generații, noi soluții, deja trebuie să te gândești să reînnoiești această aparatură, care este necesară actului medical și care oferă specialiștilor posibilitatea de a lucra în condiții mai bune, iar pacienților li se oferă posibilitatea de a beneficia de un act medical în condiții cât mai bune. La sfârșitul lunii septembrie vom mai face o analiză asupra sumelor cheltuite la fiecare instituție și în cazul în care vreuna dintre instituții nu reușește să își cheltuie sumele alocate, atunci vom lua aceste sume și le vom da la acele instituții care reușesc să cheltuie sumele alocate pentru investiții și reparații. La Spitalul Clinic Județean Mureș am văzut că s-au făcut pași și se lucrează foarte bine”, a precizat Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Arina TOTH