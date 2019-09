GALERIE FOTO: Starea învățământului preuniversitar mureșean: Târgu Mureș, pe locul 4 în țară din punct de vedere al facilităților educaționale și cu 15 elevi „de nota 10”

Share



Luni, 16 septembrie, Palatul Culturii Târgu Mureș a găzduit prezentarea stării învățământului preuniversitar mureșean 2018-2019 și perspectivele, direcțiile și oportunitățile pentru anul școlar 2019-2020 arătate de inspectorul școlar general prof. Ioan Macarie.

15 elevi „de nota 10”

În acest cadru festiv, după imnul României intonat de cei doi frați Andrei și Ovidiu Crețu, cei de față au fost prezenți la premierea în cadru festiv de această dată a excelenței învățământului mureșean de către prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

Astfel, cei doi care au fost răsplătiți în fața audienției cu diplome și un premiu de 3.000 de lei pentru media 10 obținută la examenul de bacalaureat au fost David-Andrei Purcar de la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș și Ioana Ștefan de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș.

13 elevi mureșeni au obținut media 10 la Evaluarea Națională și au fost felicitați pe scenă înmânându-li-se un premiu de 1.000 de lei. Alexia Baloș de la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, Ioana Berariu de la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș, Ioana Lia Cămărășan de la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, Miruna Larisa Duval de la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș, Roxana Florina Gheorgilaş de la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, Antonia Maria Mare de la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș, Antonia Roxana Muica de la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș, Paul Negrușa de la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș, Mara Alexandra Nemeş de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș, Ioana Nicoleta Pețan de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș, Teodora Nicoleta Popistan de la Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu Mureș, Camelia Denisa Sandor de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș și Andreea Roxana Vasiu de la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș.

„Succes mai departe. Și vă așteptăm pe cei 13 de clasa a VIII-a peste 4 ani să fiți cu 10 la bacalaureat”, le-a urat la final elevilor Ioan Macarie.

S-au închis 17 unități școlare

Pregătirile pentru începerea noului an şcolar 2019-2020 pentru ISJ Mureș a început în 15 iunie 2019 odată cu sunetul clopoțelului de încheiere a anului școlar 2018-2019. „Din perspectiva condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, a infrastructurii, datele colectate din unităţile de învăţământ conduc spre concluzia că, în general, şcolile mureşene au fost și sunt întotdeauna pregătite pentru începerea unui nou an de învăţământ, iar unităţile cu probleme din punctul de vedere logistic, material sau al resurselor umane sunt în număr redus. Din analizele efectuate, rezultă faptul că în Transilvania există cele mai bune facilități educaționale din punct de vedere al accesului în regiune, cartier și strada unde locuiesc – orașul Târgu Mureș este pe locul 4 după Oradea, Brașov și Pitești, dovadă că și în Târgu Mureș, și în toate UAT-urile, lucrurile încep să capete o direcție pe care noi ne-o dorim de atâta amar de timp”, a spus Ioan Macarie.

În anul școlar 2018-2019 au fost în total 623 unități școlare care au găzduit 81.049 de copii și elevi. Comparativ, anul școlar 2019-2020 începe cu un număr de 609 unități școlare și, curios, spre deosebire de media națională unde numărul elevilor este în scădere în comparație cu anul trecut, 96.230 de copii și elevi. Urmare a scăderii efectivelor de elevi şi a comasării unităţilor şcolare, UAT a solicitat Inspectoratului Şcolar Județean Mureș schimbarea destinaţiilor unor clădiri în care de ani de zile nu se mai desfăşura proces educaţional, astfel fiind închise 17 structuri. „Nu s-au închis unități școlare. S-au închis structuri unde dumneavoastră cu primarul și consilierii locali ați luat decizia din punct de vedere material și financiar că nu se justifică să funcționeze o clasă de copii. Dacă adunăm toate aceste 17 structuri care s-au închis, din punct de vedere financiar nu se justificau și mă bucur foarte mult că nu am avut probleme sub nicio formă”, a precizat Ioan Macarie.

În cele 609 unități școlare vor fi un număr de 6.730 posturi didactice, 630 auxiliare și 1.542 nedidactice, deblocarea posturilor fiind prioritară de 3 ani încoace. Tot județul Mureș oferă 708 locuri de cazare pentru elevi. „Suntem singurul județ din țară care are 7 internate foarte bine puse la punct și vom reuși de acum încolo să facem tot ceea ce înseamnă olimpiade deoarece din punct de vedere financiar suntem gazde foarte frumoase și foarte primitoare”, a spus inspectorul școlar general.

23 de unități școlare neautorizate d.p.d.v. sanitar

Autorizațiile sanitare de funcționare și cele de incendiu ale unităților școlare rămân un subiect delicat. „În acest moment avem 23 de unități școlare neautorizate din punct de vedere sanitar care nu au apă și toaletă în incintă. Printr-o ordonanță de guvern, 17 dintre acestea au intrat puternic prin primării într-un proces de amenajare a acestor toalete. Două primării deja au reușit foarte rapid să aducă aceste containere pe care le-am văzut și sunt extraordinare și sper să avem și la celelalte UAT-uri spre sfârșitul lunii noiembrie cel târziu, că merită acești copii condiții. Celelalte, de la 17 la 23 sunt cuprinse în alte priorități”, a precizat Ioan Macarie. În ceea ce privește avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, există 26 unități de stat și 2 particulare neautorizate în urma înăspririi legislației după Colectiv.

Singura problemă cu manualele în acest an se prezintă la clasa a VII-a unde ele sunt reînoite în acest an în urma unei hotărâri de guvern. În privința transportului, ISJ Mureș are momentan în folosință în parcul său de mașini 118 de microbuze școlare în condiții bune cu o stare de uzură de 40-80%.

Inspectorul școlar general a ținut să reamintească profesorilor că aceștia au dreptul să refuze produsele neconforme primite de dimineață în cadrul programului „Cornul și laptele”, având chiar obligația să facă verificări.

În privința siguranței elevilor în cadrul unităților școlare, cei care se ocupă cu asigurarea pazei au desfășurat și încă desfășoară programe de tipul „10 pentru siguranță” în școli, dar și supraveghează cu atenție bunul mers al lucrurilor, Ioan Macarie precizând că în anul școlar 2018-2019 nu au apărut probleme deosebite în acest sens, iar siguranța elevilor rămâne o prioritate în noul an școlar.

Președintele Academiei Române, Ion Aurel Pop, a transmis prin intermediul inspectorului școlar general un scurt mesaj de încurajare a învățământului românesc.

„Dacă nu investim în educație și dacă nu definim rapid tipul de educație pe care îl dorim pentru copiii și elevii noștri, tineri și în general oameni de orice vârstă și dacă nu punem în aplicare o astfel de strategie, suntem pierduți. Cele mai multe dintre tarele societății românești și actuale, de la abaterile disciplinare și până la aroganța semidocților și spiritul de turmă, până la disprețul față de cunoaștere și cultura generală au drept cauză educația deficitară”, a transmis Ion Aurel Pop.