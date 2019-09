Ultimul Desculț în iarbă din acest an!

Share



Desculț în iarbă revine cu cel de al 3-lea eveniment și ultimul pentru 2019 în 22 septembrie de la ora 14.00 la Complexul Weekend Târgu Mureș (partea din spate a complexului cu intrare din 7 Noiembrie pe lângă fostul local Apollo) pe str. Plutelor, nr.2 .

Toți cei prezenți de vor putea bucura de o zi de relaxare cu muzica celor de la Big City și a lui Wax on Fridays, hămăceală, proiecție de film, joacă, distracție și multe zâmbete. Este recomandat să vă aduceți pături și hamace.

De la ora 14.00 se va deschide accesul, între 16.00 și 19.00 va fi Wax on Fridays, între 16.00 și 21.00 sunt promise multe surprize, între 19.00 și 21.00 îi vom putea asculta pe cei de la Big City, iar între 21.00 și 23.00 va avea loc o proiecție scurtmetraje Short Film de la Short to the Point.

Biletele în avans vor costa 10 lei și se pot achiziționa, online pe www.kompostor.ro. Bilete la locație vor costa 15 lei și vor fi disponibile până când va fi atinsă capacitatea maximă de 1.000 persoane.