Un nou titlu mondial adus de Adriano Neamțu clubului „Red Dragon”

Sala de sport a Gimnaziului de Stat „Augustin Maior” din Reghin a găzduit luni, 16 septembrie, o inedită oră de sport, un antrenament mai special al sportivilor clubului ”Red Dragon” din Reghin, sub atenta îndrumare a antrenorului Gyori Ștefan Tiberiu. Caracterul special al antrenamentului a fost dat de premierea sportivilor clubului reghinean care au participat, în perioada 13 – 15 septembrie 2019, la Cupa Mondială, destinată sportivilor sub 16 ani, şi Campionatul Balcanic pentru aspiranţi, juniori şi seniori la Ju Jitsu, găzduită de Sala Polivalentă din Bucureşti. „Avem parte de rezultate excelente din partea sportivilor clubului nostru care au reprezentat România la această competiție. Au fost 1.300 de sportivi din 30 de țări ,trei zile de emoție, stres , nervi , dar într-un final rezultate ne-au făcut să fim extrem de mândri, indiferent de locul ocupat. Ne-am întors de la această competiție cu un loc 1 la Cupa Mondială, patru locuri 3 si trei locuri 4. La începutul anului întotdeauna ne facem un plan de acțiune în care aveam ca și target calificarea cel puțin a unui sportiv care să urce pe podium la campionatele naționale. A urcat pe podium nu unul, ci mai mai mulți sportivi, fapt pentru care am avut prilejul să participăm la Campionatele Balcanice și Cupa Mondială. Nu suntem un club mare, nu avem prea multe resurse de finanțare, cu atât este mai mare este bucuria și satisfacția obținerii acestor rezultate. Pentru unii dintre ei a fost prima competiție majoră de nivel internațional la care au participat. Pot spune că unii dintre ei sunt chiar începători, dar cu toate acestea, spre bucuria noastră au urcat pe podium. Mulțumim tuturor, în special părinților pentru susținere și încrederea acordată, și tuturor celor care ne-au susținut de acasă”, ne-a declarat antrenorul Gyori Ștefan Tiberiu.

„Să lupte din prima până în ultima secundă”

Cel care a fost alături de sportivii reghineni la competiția de la București a fost antrenorul second Narcis Vlad Halațiu. „Mi-a plăcut cum s-au descurcat sportivii , tot ce au făcut, exact ce ne-am propus, să lupte din prima până în ultima secundă. Mi-au ascultat sfatul, chiar dacă în sală era un vacarm de nedescris. Din cauza celor 1300 de participanți nu auzeau întotdeauna indicațiile de pe margine și au mai făcut și greșeli, dar cu toate acestea, la final a ieșit totul bine. La intonarea imnului național, bucuria și emoția a fost de nedescris, efectiv mi s-a făcut pielea de găină, la extraordinara performanță a lui Adriano”, a precizat antrenorul secund Narcis Vlad Halațiu.

Adriano Neamțu: „ Mereu am încercat să lupt cât mai bine”

În capul listei performanțelor sportivilor clubului Red Dragon se află Adriano Neamțu, locul 1 la Cupa Mondială, secțiunea Ne-Waza, categoria de vârstă U12 – 46 kg, la care se adaugă un loc 3, secțiunea Fighting, U12 – 46 kg. „Practic acest sport de patru, cinci ani, pot să spun că am evoluat relativ repede. Mereu am încercat să lupt cât mai bine, iar în final rezultatele nu s-au lăsat așteptate, cum este și acest titlu de campion mondial. La București, la secțiunea Fighting, nu aveam în gând că pot câștiga. Aveam foarte mari emoții, știam că nu voi putea da tot ce pot din cauză că eram foarte obosit. A doua zi, nu știam pentru ce lupt, pentru ce loc, cu cine voi concura, doar intram pe saltea și luptam. În momentul în care am câștigat finala, eram destul de mirat, nu știam ce se întâmplă, nu realizam că am câștigat titlul de campion mondial, decât în momentul în care s-a intonat imnul național, un moment unic, de nedescris”, a precizat Adriano Neamțu, proaspătul campion mondial al clubului ”Red Dragon”.

Darius Fetescu: „Puteam mai mult, sper să mă revanșez data viitoare”

„A fost o competitive extreme de mare, sincer am tremurat în fiecare moment în cele trei zile de competitive. În cele din urmă a ieșit bine, am obșinut două locuri 4, deși puteam să iau cel puțin doup locuri 3, dar din cauza emoțiilor am reușit să ocuo doar locul 4. Am și un pic de regret că puteam mai mult, dar sper să mă revanșez data viitoare” – Darius Fetescu , două locuri 4 la secțiunile Ne-Waza și Fighting, U12+50 kg.

Mezo Andras: „Am prins o categorie extrem de grea, cu sportivi arabi foarte buni”

„A fost o experiență foarte frumoasă participarea la această competiție. Am prins o categorie extrem de grea, U18, -50 kg, cu sportivi arabi foarte buni, cu o tehnică superioară. Am obținut în cele din urmă un loc 3, la două secțiuni, Fighting și Ne- Waza. Cu o pregătire mai bună și cu o mai mare experiență , sper să pot îmbunătăți aceste rezultate” – Mezo Andras, două locuri 3 la secțiunile Ne-Waza și Fighting, U18 -50 kg.

Baranka Paul: „Rușii și arabii au fost mai puternici”

„Am obținut un loc 3 la Fighting, și un loc 4 la Ne- Waza. Cu siguranță puteam să obțin mai mult, dar rușii și arabii au fost mai puternici. Sper ca data viitoare lucrurile să stea altfel, eu să fiu cel castigator” – Baranka Paul , Locul 3 la secțiune Fighting, U16 – 50 kg. și Locul 4 , Ne-Waza, U16 – 50 kg.