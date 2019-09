GALERIE FOTO: Cea de-a VI-a ediție Bookfest ne îmbie la lectură cu reduceri și titluri noi de excepție! „Am reușit să acoperim tot ce a apărut relevant în ultima perioadă”

Share



Bookfest și-a deschis porțile pentru a 6-a oară în 19 septembrie la Teatrul Național Târgu Mureș cu o ofertă diversificată de cărți, muzică și jocuri.

Am stat puțin de vorbă cu Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociaţiei Editorilor din România despre situația actuală a pieței vânzării de carte.

Reporter: Care sunt noutățile pe care le aduce această nouă ediție de Bookfest?

Mihai Mitrică: Aduce cele mai vizibile cărți ale ultimelor luni pentru că din cele 50.000 de volume pe care le-am deplasat la Târgu Mureș cu această a VI-a ediție, am reușit, cred eu, să acoperim tot ce a apărut relevant în ultima perioadă, cărțile vechi putând fi găsite și în alte locuri. Aici ne dorim să aducem cărți proaspete într-un număr cât mai mare pentru ca publicul să aibă acces atât la prețuri bune, cât și la titluri onorabile însoțite de lansări și întâlniri cu autorii acestor cărți. Bookfestul are această rețetă de a combina reducerile și ceea ce înseamnă oferta diversificată de carte cu întâlnirile cu autorii și cu evenimentele conexe. Un concert al Alexandrei Ușurelu nu e de omis, este o ocazie destul de rară să te întâlnești cu ea în Târgu Mureș, cu atât mai mult cu cât este un eveniment gratuit.

Rep.: Care sunt editurile prezente aici la Teatrul Național până duminică?

M.M.: Se găsesc cele mai mari și cele mai relevante din România. Nu toate cu stand propriu, unele sunt reprezentate de distribuitori de carte cum este și Libris Eminescu. Dar Humanitas, Curtea Veche, Nemira, RAO sunt reprezentate cu standuri proprii și asta se traduce de fapt într-un acces mai larg al publicului la oferta de carte. Nu cred că oamenii își pot da seama în general cât de multe cărți apar într-o perioadă scurtă. De exemplu, în cele 3 luni care s-au scurs de la Bookfestul mare au apărut o sumedenie de titluri pe care cei interesați le pot găsi la standurile editurilor.

Rep.: Care au fost cele mai vândute titluri până acum în 2019 și ce credeți că spune asta despre publicul român?

M.M.: În orice sondaj sociologic, publicul trebuie să fie cât mai reprezentativ pentru întreaga populație. Noi avem însă în România cam 1.000.000-1.300.000 de oameni care au treabă cu această industrie, în sensul că intră în librării, merg la târguri de carte sau își comandă cărți de pe internet. De aceea orice concluzie încerci să tragi cu privire la comportamentul publicului e cumva nereprezentativă pentru țara noastră. Publicul de carte din România este cel mai mic din Uniunea Europeană, dar are o segmentare specifică publicului consumator de carte din alte țări unde piața e cât se poate de consolidată și aici mă refer că beletristica este încă la un loc fruntaș, dar avem și excepții. Cartea lui Traian Berbeceanu în care își povestește aventurile de pe vremea când era comisar în activitate la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului a făcut niște cifre de vânzări absolut impresionante într-un timp foarte scurt într-o perioadă în care nu se întâmplă nimic, adică august. Astfel, cartea sa a demonstrat că există o apetență a publicului pentru experiențele relevante de viață și povești desprinse ca din filme.

Rep.: Cât de mult consumă publicul românesc audiobooks sau cărți electronice?

M.M.: Se consumă din ce în ce mai multe audiobooks la nivelul la care suntem noi, orice achiziție în plus înseamnând de fapt un zero și un pic la sută din piață în plus, piața la noi fiind foarte mică. Stăm foarte prost la cartea electronică, nu văd Guvernul României foarte sensibil la această problemă, deși de vreo 2 ani există o decizie a Comisiei Europene care le permite guvernelor să egalizeze nivelul TVA de la cartea tipărită cu cel de la cartea electronică. În România se consumă anual pe cărți electronice aproximativ 600.000 euro, adică sub 1%, o cifră infimă, iar asta se întâmplă și pentru că TVA-ul la cartea tipărită e la 5%, iar la cea electronică este de 19%. Asta descurajează cumva decizia de cumpărare pe care ar putea să o aibă cei care poate nu au acces la cărțile tipărite sau vor să plece în concediu și să citească fără să care cu ei un bagaj suplimentar cu cărți.

Rep.: Cărțile căror autori mureșeni se pot găsi acum la Bookfest?

M.M.: O aveți pe Alina Nedelea care va avea chiar duminică o lectură publică aici. Autorii mureșeni sunt deocamdată reprezentați în standul Libris Eminescu unde există un loc separat consacrat autorilor mureșeni din toată oferta de carte pe care o au. În fiecare an când am venit aici la lansări am căutat să avem implicată intelectualitatea locală pentru a fi relevanți pentru populația de aici. În niciun loc în care merge Bookfestul, inclusiv la Chișinău, nu venim să colonizăm cu autori de la București, polarizând în acest fel discuțiile, ci căutăm să aducem o îmbinare, sper eu fericită, între cărțile care sunt prezentate și optica prin care ele sunt percepute de către intelectualitatea locală.

Rep.: Aveți preconizări pentru anul 2020 în ceea ce privește lectura în România?

M.M.: Mi-e greu să cred că 2020 se va schimba cu mult în bine față de 2019 care, să nu uităm, este legal anul cărții. Nu am văzut la nivel guvernamental, instituțional de orice fel o creștere abruptă și înflăcărată pentru promovarea cărții, ceea ce mă face să cred că și în 2020 vom fi nevoiți să ne descurcăm singuri sau cu 2-3 prieteni așa cum am reușit și până acum.

Bookfest se va desfășura până duminică la ora 20.00 și sunteți invitați să descoperiți cărți minunate pentru toate gusturile și vârstele.