Proiect-Centru de excelență în chirurgia laparoscopică la Târgu-Mureș

Un centru de excelență în chirurgia laparoscopică înființat la Târgu-Mureș este unul dintre proiectele șefului Clinicii de Chirurgie Generală I a Spitalului Clinic Județeam de Urgență Târgu-Mureș, conf. dr. Călin Molnar.

Recenta dotare cu turnuri noi de laparoscopie, de ultimă generație, în cadrul Clinicii deschide perspectiva ca experiența și cunoștințele acumulate de chirurgii mureșeni să poată fi transferate noilor generații.

”Unul dintre proiectele mele este să facem și noi, aici, un centru de excelență în chirurgia laparoscopică. În acest sens încercăm să facem un centru de training laparoscopic cu simulatoare și ulterior cu participare hand on, în sala de operații, cu transmisii live din sala de operații. În calitatea mea de vicepreședinte al Societății Române de Chirurgie vreau să mă implic în mod special în acest proiect pentru că eu sunt o persoană legată de tânăra generație. Eu cred în tinerii noștri colegi, care vin, singura problemă este să-i îngrijim, să-i învățăm și să încercăm să-i păstrăm aici. Ca să-i poți păstra aici pe lângă dotare ai nevoie și de personal instruit, de oameni dispuși să sacrifice din timpul lor liber ca să intruiască pe alții”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, conf. dr. Călin Molnar.

În realizarea acestui centru este nevoie de parteneriat atât cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș cât și cu Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu-Mureș, discuții în acest sens fiind deja demarate. ”Demersurile le-am început, am discutat și creionat acest centru la o întâlnire cu domnul rector, profesor doctor Leonard Azamfirei, și cu domnul manager, doctor Claudiu Puiac, despre ce am vrea noi să facem. Lucrurile merg greu în România, dar cred că dacă există voință putem ajunge să pregătim noi generații. Și așa cum noi mergem la Strasbourg sau alte centre de chirurgie laparoscopică, mi-ar place ca și din altă parte să vină la noi, rezidenți din întreaga țară să poate veni să dobândească anumite noțiuni despre tehnici minimale invazive dar și în chirurgia laparoscopică avansată. Avem oamenii cu expertiza necesară, problema este să și încercăm să facem lucrurile să aibă o formă, să fie legale și să reprezinte un punct de atracție, în principal pentru oameni care vor să facă acest gen de chirurgie. Vreau să atrag studenții, rezidenții și să demonstrez că noi nu trebuie să avem o țară ca afară. Noi trebuie să avem o țară ca a noastră și să încercăm ca tot ceea ce am văzut afară să putem implementa și aici”, a adăugat conf. dr. Călin Molnar.

Arina TOTH