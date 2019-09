Bookfest: Târgumureșeanca Loredana Egri și-a lansat cartea „Învață vânzări din greșelile mele”

Share



Bookfest și-a deschis porțile pentru a 6-a oară în 19 septembrie la Teatrul Național Târgu Mureș cu o ofertă diversificată de cărți, muzică și jocuri.

Târgumureșeanca Loredana Egri și-a plasat propriul stand la etaj pentru a-și promova cartea proaspăt lansată în luna martie la Palatul Culturii „Învață vânzări din greșelile mele” la editura Evrika, carte care poate fi găsită acum la toate librăriile din țară.

După peste 12 ani de experiență în domeniul vânzărilor, timp în care pe lângă experiența practică a participat la zeci de cursuri și traininguri oferite de cei mai buni experți în domeniu, Loredana a scris această carte, care în urma unui concurs dificil a fost aleasă câștigătoare pentru a fi publicată de o editură din București.

„Tot ceea ce se găsește în carte, eu am trăit personal lucrând cu oamenii, cu clienții, cu angajații, cu companiile din regiune și din țară și cred că sunt niște informații valoroase pe care oricine dorește le poate aplica. Deși la prima vedere pare o carte dedicată celor care lucrează în vânzări, dacă te uiți pe cuprins și vezi ce conține de fapt, descoperi că este o parte importantă de psihologie, niște obișnuințe pe care le dobândim și care ne influențează rezultatele pe care le avem zi de zi și bineînțeles, o parte foarte mică care ține într-adevăr strict de tehnici de vânzare, comportament și abordări. Am ales să pun astfel accentul pentru că am observat că partea psihologică este cea care face diferența dintre un om care are rezultate la locul de muncă și cel care nu are rezultate la locul de muncă”, a spus Loredana Egri, care este și inițiatorul unei companii de educație pentru adulți, LEE România, despre care puteți afla mai multe pe www.leadingourevolution.com.

Răspunsul din partea publicului a fost unul pozitiv până acum. „Primesc tot felul de mesaje de la oameni din toată țara care spun că le-a plăcut cartea și s-au amuzat”, a mărturisit Loredana.

O puteți găsi pe autoare la Bookfest până duminică seara.