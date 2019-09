Dezvoltatorii imobiliari pot răsufla ușurați

Share



Consilierii locali târgumureșeni au revenit asupra Hotărârii nr. 206, adoptate în ședința din 4 iulie 2019, și au modificat-o. Potrivit noii reglementări, vechea cutumă, o locuință construită – un loc de parcare/de garare amenajat sau construit va deveni lege locală, dacă trece de controlul de legalitate al Instituției Prefectului județului Mureș.

Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 4 iulie, dacă nu era modificată, cred că ar fi cauzat câteva infarcturi economice în rândul dezvoltatorilor imobiliari și a potențialilor clienți din municipiu. Imediat după ce aceasta a fost adoptată, a existat o primă tentativă de modificare a sa luna trecută, însă încercarea a fost sortită eșecului. A venit apoi în plenul deliberativului târgumureșean ca să solicite o revenire asupra acestui act normativ local Angela Kovacs, președintele Ordinului Arhitecților din România, filiala Mureș.

Minunea s-a întâmplat ieri când aleșii locali și-au dat întâlnire după-amiaza la tradiționala ședință ordinară lunară.

Proiectul cu dezbateri, dar fără transparență

Nu a început bine dezbaterea proiectului de hotărâre de modificare a hotărârii 206 că am aflat că acesta a fost înaintat abia de o săptămână, astfel că nu respectă legislația privind transparența decizională în administrația publică, inclusiv locală, ca să simplificăm denumirea.

A spus-o Tatar Lehel, care apoi a intenționat să dea citire și amendamentului la proiectul de hotărâre pe care l-a propus și care a fost apoi transpus într-o variantă a doua a proiectului de hotărâre înaintată de consilierul local Peti Andrei.

Rămânând la transparența decizională, secretarul Municipiului Târgu Mureș ne-a luminat și mai puțin în privința obligativității ca proiectul să rămână în dezbatere publică minim 30 de zile, afirmând un teoretic, care nu e totuna cu legal. După alte păreri, deoarece proiectul de hotărâre doar modifică o hotărâre, nu ar trece prin aceleași furci caudine ale termenelor din Legea 53 modificată.

Modificare, abrogare sau ce a mai fost

Cu această dilemă de început, fără să se intre în fondul problemei, am rămas la primele intervenții cantonați la aspectele de formă.

Viceprimarul Sergiu Papuc a propus o întâlnire săptămâna viitoare, în care să se discute proiectul de hotărâre pe care l-a depus și pe care să fie făcute modificările propuse în ședința de ieri a Consiliului Local Târgu Mureș.

Consilierul local Theodora Benedek a fost mai radicală și a propus ca doar un articol din noul proiect să fie aprobat.

“Nu ar fi mai simplu ca să deblocăm situația ca să votăm astăzi abrogarea acelei hotărâri din iulie care a creat probleme, urmând ca noul proiect să fie în transparență decizională și să îl votăm peste o lună sau două când de împlinește termenul ca să nu riscăm să ni se întoarcă de la Prefectură și să rămânem în continuare blocați”, a solicitat aceasta, punctul său de vedere fiind susținut și de Tatar Lehel.

“Eu aș propune să mergem pe varianta propusă de doamna Benedek și să amânăm toate celelalte articole și să studiem un pic mai bine problema pentru că și acum au fost foarte multe greșeli și să nu facem cumva o greșeală”, a punctat acesta.

Puțin mai devreme intervenise și Daniela Miheț, arhitectul șef al municipiului, asumându-și că noul proiect propus de consilierii locali și modificat de Executiv, prin direcția pe care o conduce, s-a dorit să fie o modificare și nu un proiect de hotărâre cu totul și cu totul nou.

“Proiectul inițiat de către domnii consilieri a fost pentru modificarea hotărârii anterioare, dar pentru că a fost foarte greu de urmărit, am propus acea structură ca să fie frumos totul într-o singură hotărâre. S-ar putea să ne întoarcem la hotărârea inițială, dar folosind articolele din varianta a doua”, a arătat aceasta.

Pentru a răspunde predecesorilor săi în ale vorbitului, Bakos Levente a sintetizat: “Dacă decidem că revocăm hotărârea, începem de la zero totul și până la urmă se pierde ideea pe care am vrut să o facem, în sensul ca să fie o disciplină superioară la cea existentă cu privire la locurile de parcare în Târgu Mureș. Mai bine să găsim o altă variantă, ori amânare, ori modificare care cred că ar fi o soluție mai bună. Domnule Tatar, mie mi-e teamă că intrăm în discuții în comisii și următorul Consiliu Local tot va dezbate această temă”.

Ceea ce putea să fie adevărat, ținând cont că mandatul actualului consiliu se cam încheie în câteva luni, însă pe de altă parte, nu știu câți aleși, mai ales dintre cei care vor să mai candideze, își asumă să își pună și investitorii, și cumpătărorii în cap.

Peti Andrei, cel care a inițiat proiectul de modificare a hotărârii și a retușat apoi cu toate sugestiile proiectul, a sugerat că problema transparenței nu prea mai afectează actul normativ local propus.

“Coincidență sau nu, exact opt articole are și hotărârea din 4 iulie și hotărârea aceasta, varianta a doua. Deci se modifică clar de la articolul 1 până la articolul 6 și rămâne numărătoarea așa acum a fost, iar în dezbatere publică, așa cum am făcut referire în referatul de aprobare că s-a ținut cont de toate observațiile primite de la Ordinul Arhitecților, și în scris, și verbal, cât și de cele de la reprezentanții societății civile. Mai mult de atât, nu știu de la cine am mai putea primi observații”, a fost argumentul acestuia.

Nu au fost singurele probleme ridicate. Consilierul local Vajda Gyorgy a ridicat problema lipsei din hotărârea adoptată a unei date de la care se aplică aceasta.

“Eu am participat la acea discuție cu Ordinul Arhitecților și, dacă bine am înțeles, la prima variantă s-a ivit o problemă că nu a fost stabilită de la ce dată este aplicată această hotărâre. Și dânșii au cerut să fie pusă o dată exactă”, a spus acesta.

Radu Bălaș, pe de altă parte, a considerat că arhitecții, care fac proiectele viitoarelor construcții pentru dezvoltatorii imobiliari, sunt într-o ușoară incompatibilitate la acest proiect de hotărâre. Nu a fost singura sa remarcă.

“Noi am revenit la un loc de parcare per apartament construit, ceea ce se întâmpla la ora actuală în Târgu Mureș, ceea ce ne demonstrează că nu este viabil și în momentul în care se vor construi noi blocuri pe această reglementare, domeniul public va fi supraaglomerat, deja este și se va aglomera și mai tare. Din partea primăriei, nu am văzut niciun proiect în cartiere pentru parcări supraterane, deci în concluzie cu cât se vor construi mai multe blocuri, cu atât orașul va fi mai aglomerat”, a spus acesta.

Ce s-a votat, din ce am înțeles

Amânarea proiectului a picat la vot, varianta inițială a picat și ea la vot, ceea ce s-a întâmplat și cu amendamentele propuse de Theodora Benedek și Tatar Lehel.

Până la urmă a trecut varianta updatată de Peti Andrei, deși nu sunt sigură că am înțeles deplin ce s-a votat, în condițiile în care în mapă erau două variante, două rapoarte de specialitate și încă un amendament al Comisiei Juridice, una dintre comisiile de specialitate ale Consiliului Local Târgu Mureș.

Astfel că, dacă voi fi făcut un talmeș-balmeș, să îmi fie iertat de pe acum, am încercat să mă prind din haosul de documente ce rămâne și ce nu. Sper să fie mai clar în vreo 2-3 săptămâni după ce controlul de legalitate al prefectului va fi trecut.

Potrivit articolului I al proiectului nou adoptat, pentru locuințele nou construite se vor prevedea prin reglementările din documentațiile de urbanism viitoare, penru fiecare unitate de locuit, minim un loc de parcare sau garare, asigurate și amenajate pe terenul aferent imobilului proprietate privată sau conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Târgu Mureș în vigoare, pe terenul pentru care deține un drept real pe o rază de maxim 250 de m. Excepție fac modificările construcțiilor existente situate în zonele construite protejate și construcții amplasate în zonele de protecție a monumentelor sau care figurează în Lista Monumentelor istorice, la construcții cu valoare arhitecturală și istorică deosebită, stabilite prin PUG-ul în vigoare, unde se va respecta prevederile acestuia.

La articolul 2 se prevede că acolo unde sunt condominii de peste P+2 nivele și minim 6 unități locative, se va prevedea rastele pentru biciclete pentru fiecare unitate locativă, iar în cazul blocurilor de locuințe cu minim 20 de unități locative, și o stație de încărcare autovehicule electrice.

Dacă se fac modificări la unități locative existente, acestea trebuie să respecte prezenta hotărâre, spune articolul 3.

Pentru alte construcții, se vor respecta normele de dimensionare a parcărilor aferente respectivelor funcțiuni, dacă nu sunt în zona protejată sau de protecție a monumentelor, caz în care se vor respecta prevederile dn PUG.

De asemenea, nu am mai priceput dacă articolul 5 e cel din varianta II sau cel din referatul Comisiei Juridice. Sau articolul 5 din Comisia Juridică a devenit articolul 6. Oricum, unul prevedea abrogarea hotărârii 206, iar celălalt stabilește plata a 10.000 de euro pentru dezvoltatorul care nu respectă normativul în ceea ce privește numărul locurilor de parcare. Banii astfel colectați vor fi utilizați pentru realizarea de parcaje publice, subterane sau supraterane.

Hotărârea se va aplica imediat ce va fi adoptată, pentru a răspunde și solicitării arhitecților, cu excepția autorizațiilor de construire ce vor fi emise în baza documentațiilor de urbanism PUZ/PUD deja aprobate sau în baza certificatelor de urbanism emise anterior acestei date. Adică, după cum ți-e norocul.

