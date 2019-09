FOTO: Tradiția ”Zilei Porumbului” inițiată de Dafcochim şi Cereal Prod

Share



Aproximativ 500 de fermieri din Transilvania, alături de reprezentanți ai 22 de companii naționale, multinaționale și instituții din domeniul inputurilor și tehnologiei pentru agricultură au participat joi, 19 septembrie, la prima ediție a ”Zilei Porumbului”, eveniment organizat pe un lot experimental de teren în apropiere de orașul Iernut, de companiile mureșene Dafcochim Agro și Cereal Prod.

Dafcochim, liant între fermieri şi furnizorii de inputuri

Au răspuns ”prezent” invitației lansată de Dafcochim Agro și Cereal Prod reprezentați ai următoarelor companii și instituții: Adama România, Ascenza Agro România, Azomureș, Bayer Crop Science România, Belchim România, Carmeuse România, Corteva Agriscience România, Dafcochim, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, KWS Semințe, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Saaten Union România, Stațiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România, Timac Agro România și Vantage România.

„Ziua Porumbului” este o iniţiativă a inimosului nostru director general Marinel Ştefan, care pune foarte mult suflet în tot ceea ce face, este un adevărat liant, împreună cu echipa de vânzări Dafcochim, între fermieri şi furnizorii de inputuri. Numărul mare de fermieri prezenţi la acest eveniment, dar şi prezenţa constantă a principalilor furnizori naţionali şi multinaţionali de inputuri pentru agricultură, este un semn distinct de preţuire pentru Dafcochim, lucru care ne onorează şi prin intermediul dumneavoastră le mulţumim la toţi”, a declarat Liviu Cojoc, director general şi acţionar majoritar al companiei Dafcochim.

De la ”Ziua Grâului” la ”Ziua Porumbului”

La deschiderea oficială a evenimentului au participat: Liviu Cojoc și Radu Fodor – acționari Dafcochim, Marinel Ștefan – directorul general al Dafcochim Agro, Liliana și Vasile Șanta – reprezentanți ai Cereal Prod, societatea din Iernut care a pus la dispoziție loturile experimentale, Ioan Nicoară – primarul orașului Iernut și dr. ing. Gheorghe Boțoman – consilier tehnic al companiei Dafcochim, unul dintre cei mai valoroși specialiști din România în domeniul protecției plantelor.

”Suntem foarte aproape de râul Mureș, pe un teren mănos, care și anul trecut a găzduit o platformă de porumb. Loturile experimentale arată impecabil, cu toate problemele climatice din ultima perioadă de timp, nu numai din acest an. După cum se cunoaște, compania Dafcochim organizează constant asemenea platforme experimentale, de exemplu la Seuca, unde în fiecare an în luna iulie se desfășoară faimoasa ”Zi a Grâului”. Acest eveniment de toamnă, ”Ziua Porumbului”, este o premieră, iar inițiativa organizării îi aparține domnului Marinel Ștefan, pe care îl felicit alături de echipa performantă pe care o conduce”, a afirmat dr. ing. Gheorghe Boțoman.

”Medicamente pentru plante”, în loturile de la Iernut

Participanții la prima ediție a ”Zilei Porumbului” au aflat apoi câteva detalii despre tehnologia utilizată în loturile experimentale puse la dispoziție de societatea Cereal Prod din Iernut.

”Terenul pe care s-au înființat loturile experimentale cu hibrizi de porumb a fost pregătit în toamna anului trecut cu arătură de 30 de centimetri, în luna noiembrie, după care s-a făcut o nivelare a terenului cu grapa rotativă, tot în toamnă. În primăvară, la sfârșitul lunii aprilie, s-au aplicat 240 de kilograme de uree, iar pregătirea patului germinativ s-a făcut înainte de semănat. Am avut o primăvară secetoasă, abia la sfârșitul lunii aprilie au venit ploi care practic nu s-au oprit trei săptămâni, motiv pentru care semănatul s-a întârziat puțin, practic s-a realizat în 13 mai, puțin cam decalat. La semănat s-au aplicat îngrășăminte complexe NPK 16-16-16 de la Azomureș, în cantitate de 300 de kilograme la hectar. Ca tratament general, s-a făcut un tratament cu o combinație între un insecticid de contact sunosistemic pentru Diabrotica, insectă care a înaintat foarte mult și care se află și în județul Mureș. Tratamentele pentru Diabrotica vor trebui aplicate în mod constant”, a explicat dr. ing. Gheorghe Boțoman.

Distinsul specialist în protecția plantelor a transmis apoi mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în organizare, precum și invitaților prezenți, reprezentanți ai principalilor furnizori de genetică și de produse speciale pentru protecția plantelor numite ”medicamente pentru plante.”

”Majoritatea produselor sunt formulate în laboratoare și în instalații de ultimă generație încât la nivel european s-a făcut o selecție riguroasă a acestor produse de protecția plantelor, a acestor ”medicamente pentru plante” care sunt acceptate doar dacă sunt prietenoase pentru mediu și pentru utilizatori și bineînțeles la final să nu existe reziduuri la nivel de consumatori”, a subliniat dr. ing. Gheorghe Boțoman.

Seceta, învinsă de hibrizii performanți

Cei prezenți au fost salutați apoi de directorul general al Dafcochim Agro, Marinel Ștefan, care a coordonat și de această dată impecabil organizarea evenimentului.

”Dați-mi voie să vă urez bun venit, bine ați venit pe platforma de la Iernut. Cum a spus și domnul Gheorghe Boțoman, e pentru prima oară când organizăm experimental un lot de porumb. Din 30 iulie nu am mai avut ploi, motiv pentru care se vede și se simte seceta, dar hibrizii care promit se văd la fiecare companie”, a spus Marinel Ștefan.

Cereal Prod – Dafcochim, parteneriat de succes

Totodată, oaspeții au fost întâmpinați cu tradiționalul salut de ”bun venit” și de partenerii Dafcochim în pregătirea lotului experimental de la Iernut, respectiv de proprietarii societății Cereal Prod, Liliana și Vasile Șanta, doi dintre cei mai destoinici fermieri din zonă.

”Vă mulțumim pentru că astăzi sunteți alături de noi la acest eveniment organizat împreună cu Dafcochim Agro, cu care avem o colaborare de excepție, nu de acum, ci de ani buni. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc succes”, a transmis Liliana Șanta.

”Vă mulțumesc că ați răspuns în număr atât de mare invitației noastre, într-o zi așa de însorită și de frumoasă cum este ziua această de toamnă. Le mulțumesc tuturor fermierilor prezenți la eveniment, cărora le doresc să aibă parte de recolte bogate”, a afirmat Vasile Șanta.

Aprecieri pentru munca fermierilor

Munca fermierilor a fost apreciată în termeni pozitivi de Ioan Nicoară, primarul orașului Iernut, care a declarat că nutrește un respect deosebit pentru truditorii pământului, cei care desfășoară una dintre cele mai frumoase meserii din lume.

”E un moment deosebit pentru mine, de satisfacție, de aceea cuvântul de apreciere nu este doar al meu, personal, ci al Primăriei orașului Iernut, a Consiliului Local, pentru munca pe care dumneavoastră o depuneți. Este una dintre cele mai frumoase munci, cea a pământului, și chiar dacă unii vă invidiază, eu vă apreciez cu atât mai mult, deoarece probabil cei care vă invidiază nu știu la ce oră vă treziți dimineața și la ce oră puneți capul pe pernă în fiecare seară. Este o muncă titanică, dar în același timp plină de satisfacții, iar în ultima perioadă am constatat că mare parte din producțiile care se regăsesc pe Valea Mureșului provin din agricultură. Este un lucru îmbucurător, iar la fel de îmbucurător este că mulți tineri se îndreaptă spre agricultură”, a afirmat Ioan Nicoară.

Noutăţi de la APIA

La eveniment a participat şi Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureş, adept al ideii că relaţiile instituţionale cu fermierii se consolidează nu la birou, ci pe teren.

„Mesajul meu pentru fermieri este de încredere, consider că este o relaţie de parteneriat între APIA şi beneficiarii plăţilor directe gestionate prin APIA, respectiv fermierii. Şi în acest an, începând cu data de 15 octombrie vom începe plata avansului aferent cererilor unice de plată depuse în campania 2019. La acest moment, ne aflăm în a doua decadă a lunii septembrie, avem termen de finalizare pentru controalele în teren data de 30 septembrie, astfel încât până la 15 octombrie toate dosarele, inclusiv pentru fermierii care au fost selectaţi la controlul pe teren, rapoartele de control să poată fi introduse în sistem şi ulterior să poată intra la autorizare. E posibil să nu fie printre primele aceste dosare selectate la controlul pe teren, însă deja ieri (18 septembrie – n.r.) s-au primit primele liste cu fermieri, aproximativ 35% din numărul de cereri, undeva la 10.000 de dosare, s-au primit în lucru, adică se efectuează ultimul control administrativ, iar dacă se generează anumite neconformităţi-erori fermierii vor fi notificaţi în cea mai scurtă perioadă. Notificarea va fi făcută telefonic, de către funcţionari, pentru o mai bună operativitate şi pentru a clarifica situaţiile respective”, a declarat Ovidiu Săvâşcă.

Liliana Şanta (Cereal Prod), agricultură făcută cu sufletul

Gazda evenimentului, Liliana Şanta (Cereal Prod), este de părere, în mini-interviul următor, că agricultura trebuie făcută, înainte de toate, cu sufletul.

Reporter: Când aţi demarat afacerea din agricultură?

Liliana Şanta: Am început agricultura în anul 1995, alături de soţul meu, iar la un moment dat am trecut printr-o grea încercare, dar Dumnezeu compensează pe altă parte pentru că aşa este în viaţă. Băiatul meu şi-a dorit să continuăm această afacere de familie şi s-a reorientat spre agricultură, el făcând un liceu de matematică-informatică în ultimul an s-a reorientat şi a mers spre agricultură, a făcut Facultatea de Agronomie la Cluj, unde a fost şef de promoţie. El va continua această muncă grea, dar frumoasă.

Rep.: De când datează colaborarea cu Dafcochim şi de unde ideea de a organiza Ziua Porumbului?

L.Ş.: Colaborarea cu Dafcochim datează de dinainte de anul 2000, iar ideea de a realiza o platformă experimentală de porumb a venit de la domnul Marinel Ştefan, care a vorbit cu fiul meu şi împreună au pus bazele unei colaborări frumoase. Chiar dacă a fost o perioadă secetoasă, consider că rezultatele, respectiv cultura arată foarte bine.

Rep.: Care sunt satisfacţiile activităţii dumneavoastră?

L.Ş.: Când mergi în câmp şi vezi cât de frumoase sunt câmpurile şi ce bine arată este o satisfacţie maximă. Nu neaparat numai banul contează, contează şi munca pe care o depui şi sufletul pus în ceea ce faci.

Rep.: Ce suprafeţe de teren cultivaţi?

L.Ş.: Lucrăm aproximativ 1.000 de hectare, cea mai mare parte a suprafeţei este pe Cereal Prod, firmă înfiinţată în anul 2003 alături de soţul meu, dar mai avem un PFA pe care l-am continuat de la soţul meu şi acum fiul meu îşi începe şi el o afacere proprie pe o altă societate mai mică.

Rep.: Dacă aţi avea puterea să schimbaţi ceva în bine în agricultură, ce anume aţi schimba?

L.Ş.: Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este forţa de muncă. Deocamdată, sunt fericită că lucrăm cu oameni care au lucrat cu soţul meu ani buni de zile şi din acest punct de vedere de descurcăm. Avem probleme şi la nivelul administraţiilor financiare care vin şi fac ravagii în acte de foarte multe ori, pur şi simplu sunt rău intenţionaţi. Nu avem niciun sprijin, iar atitudinea unor instituţii lasă mult de dorit.

Tehnologia porumbului, completă la Adama

„Am prezentat la Iernut tehnologia completă a porumbului, practic erbicidare şi protecţia completă a culturii. La erbicidare aş aminti de două produse esenţiale pe care le avem în portofoliu, e vorba de Efica şi Pyxides, un produs inovativ, care a apărut de ceva timp pe piaţă, care se aplică împreună cu adjuvantul Adigor, pe care îl acordăm gratuit sub formă de pachet comercial pentru o suprafaţă de 10 hectare. Produsele şi-au făcut datoria cu brio, practic au răspuns atacului excesiv de umiditate din perioada de primăvară, au făcut practic curăţenie în cultura de porumb.”

Mihai Cociş, reprezentant tehnic zonal, Adama România

Ascenza, cea mai nouă companie din România în crop-protection

Cea mai recent intrată pe piața din România companie de protecția plantelor, Ascenza a fost prezentă și pe platforma de la Iernut.

“Avem o istorie de 55 de ani în acest domeniu, astăzi, Ascenza este una dintre companiile care în Europa investesc unele dintre cele mai mari sume în crearea de molecule, suntem o firmă independentă și avem departamente de cercetare – dezvoltare care pun la dispoziția fermierilor din Europa și nu numai soluții independente de protecție a plantelor”, a explicat António Sousa, Area Manager România, Bulgaria și Grecia.

Ascenza are un portofoliu destul de mare pe toate culturile din România.

“Pentru cultura de porumb avem soluții pentru toate segmentele, în postemergență, postemergență timpurie din gama Deflexo care va urma să vină în România anul viitor”, a arătat Claudia Șandru, reprezentantă a companiei.

De asemenea, în portofoliul Ascenza mai regăsim Sajon, Plaza, Extensor (sau Souverain). Ultimul produs este “o soluție unică pe piața din România, are o plajă foarte mare de acoperire, pentru combaterea buruienilor monocotile și dicotile din cultura de porumb până la 9 frunze”, potrivit reprezentantei Ascenza.

Pe lângă produsele destinate culturii de porumb, Claudia Șandru a prezentat și erbicidul Kacik. “Este un erbicid pentru cultura de cereale păioase, este unic în România, este un erbicid de toamnă, creat pentru combaterea buruienilor monocotile – Apera și Avena, dar și pentru dicotiledonate, precum ambele Veronica, stelaria, turiță”, a punctat aceasta.

Erbicidul poate fi aplicat de la răsărire, de la trei frunze, până la finalul înfrățirii, iar, dacă e un an greu, erbicidul permite ca tratamentul să fie aplicat până în primăvară.

Tehnologie de fertilizare de la Azomureș

Din 1962, Azomureș este un jucător în industria chimică din România, astăzi cel mai important și mai mare producător de îngrășăminte chimice din țara noastră.

Azomureş este singurul producător de Uree granulată din Sud-Estul Europei şi singurul producător de îngrăşăminte complexe de tip NP şi NPK din România.

La fel ca și în loturile demonstrative semănate cu grâu, și în cele de la Iernut, de pe platforma familiei Șanta, terenul a fost fertilizat cu produse Azomureș, după o tehnologie stabilită în funcție de sol, condițiile meteorologice etc.

“S-a pregătit terenul cu 240 de kilograme de uree, încorporată, după care la două săptămâni s-a venit la semănat cu 300 de kilograme de NPK 16:16:16. Având în vedere cum a fost vremea, faptul că a plouat foarte mult în prima parte a primăverii după care nu a mai plouat deloc, tehnologia aleasă a fost foarte bună, pentru că, odată cu ureea, s-a asigurat aprovizionarea cu azot a terenului foarte bine, după care s-a venit cu complexul la semănat. În mod normal, tehnologia clasică pe care o cunoaștem la porumb este aplicarea unui complex, după care la prășit, în vegetație se vine cu o formă de azot, uree, azot UAN sau nitrocalcar în funcție de sol”, a explicat Robert Fulga, reprezentant Azomureș.

Specialistul le-a prezentat fermierilor prezenți și un nou produs de fertilizare, care a intrat pe piață în 2018, precum și alți fertilizanți care pot fi utilizați pentru a hrăni solul și a asigura producții mai ridicate de pe suprafețele cultivate cu porumb.

“Am introdus de anul trecut 20:20:20 + Zn, pe care l-am testat la o platformă din județul Iași, a avut niște rezultate foarte bune, l-am comparat cu tot ce înseamnă produse cu un procent mai mare de fosfor și completări cu uree. Tot pentru porumb avem un NPK 27:13,5:0, acesta se recomandă în principal acolo unde avem un sol aprovizionat foarte bine cu potasiu. În rest, fiecare trebuie să își adapteze tehnologia în funcție de terenul pe care îl are, dacă este un teren acid, un teren alcalin, în funcție de cultura premergătoare, este la alegerea fiecăruia”, a mai arătat Robert Fulga.

Potenţial genetic pentru hibrizii Bayer

„Suntem prezenţi la Iernut cu cinci hibrizi de porumb, DKC 36-39, DKC 43-51, DKC 50-75, DKC 50-68 şi DKC 49-43, precum şi cu produse de protecţie, Adengo, Laudis şi Capreno. Ne declarăm mulţumiţi de acest eveniment, este un eveniment pe care partenerii de la Dafcochim l-au organizat în acest an împreună cu companiile producătoare de inputuri agricole, participăm cu drag la acest eveniment unde ne întâlnim cu clienţii, cu fermierii, putem să discutăm practic rezultatul unui an agricol şi impresiile pe care clienţii le au referitor la produsele noastre. În acelaşi timp, putem discuta şi despre noul sezon agricol, prezentându-le fermierilor oferta şi mai ales noile produse pe care le vom lansa în această toamnă. Atuurile principale sunt reprezentate de performanţa ridicată a produselor, atât produsele de protecţie cât şi potenţialul genetic pe care îl oferă hibrizii Dekalb şi bineînţeles în acelaşi timp aducem în prim-plan rezultatele cele mai notabile pe care le-aam înregistrat în acest sezon, rezultatele pe care le înregistrăm în recoltările publice, unde se poate vedea performanţa net superioară a hibrizilor Dekalb.”

Daniel Stanciu, manager produs porumb, Bayer Crop Science România

Belchim, pachete de soluții de erbicidare

Compania Belchim este o companie japonezo-belgiană, care pregătește molecule noi în perioada următoare.

În platforma de la Iernut, au fost utilizate mai multe pachete de soluții de erbicidare.

“Onyx cu Temsa SC care este o formulă originală, este formată din două erbicide de postemergență pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și câteva monocotiledonate. Este pe bază de Pyridate pe care îl veți găsi numai în portofoliul Belchim pentru o perioadă de 15 ani. Este un erbicid de contact care acționează într-o oră după aplicarea produsului, este singurul erbicid cu viteza această de acțiune, după o oră este resorbit în plantă, iar după 4-5 zile, buruienile se usucă. Acționează foarte bine în condiții de secetă cum este acest an și anii viitori, întrucât clima se aridizează, 70% din suprafața agricolă a României va fi uscată, va fi aridizată și trebuie să luăm în considerare acest lucru”, a explicat Călin Baciu, reprezentant al Belchim.

Pachetul are o selectivitate excepțională, este omologat atât pentru porumb boabe cât și pentru porumb furaj, porumb de sămânță și porumb dulce.

În același timp remanența lungă a produsului este asigurată de mesotrione și nu ridică nicio problemă în ceea ce privește restricțiile în rotația culturilor.

Reprezentantul Belchim a mai vorbit de Samson Extra 6 OD, care este un erbicid extrem de utilizat de către fermieri, ocupând locul al doilea la vânzări în țara noastră. Erbicidul are o plajă largă de acoperire pentru că se poate folosi de la 2 la 8 frunze.

Carmeuse, soluții pentru un sol sănătos

„Compania Carmeuse este cel mai mare producător de calciu din lume. În România avem trei fabrici unde producem, atât pentru agricultură, cât și pentru zootehnie. În ce privește agricultura, avem soluții inovative din grupa noastră de produse denumită Terracalco, mai precis Terracalco 95 și Terracalco 55. Aceste produse se adresează solului, sunt practic potențiatori de sol, cu cel mai mare conținut de substanță activă din tot ce există pe piață. Ai aplicat Terracalco, vezi imediat efectele, vezi un sol afânat, că începe să lucreze iar plantele se dezvoltă altfel. Din prisma elementelor chimice, vezi un consum mai mic, vezi că-și deblocheză ce e blocat în sol, și binențeles, la sfârșit vezi o îmbunătățire semnificativă a producției. Dacă discutăm de porumb, să nu uităm, consumul acestei plante în materie de calciu este mai mare decât consumul de fosfor și atunci vei vedea diferențe mari între un lot unde am aplicat Terracalco și acolo unde nu am folosit acest produs. Vei vedea diferențe de talie imediat. Imaginați-vă că în momentul în care am aplicat, solul devine foarte afânat, ceea ce înseamnă automat un volum mai mare de sol pe care îl explorează rădăcina plantei, în cazul de față, rădăcina porumbului. Astfel că poate fi cuantificabil din foarte multe puncte de vedere, spor de producție, un consum mai puțin de motorină și nu în ultimul rând o calitate îmbunătățită. Fermierii ne spun la unison că văd ceva după ce aplică acest produs, ei fiind CTC-ul cel mai corect, pe care ne bazăm și noi foarte mult. Practic, testimonialele noastre vin de la ei din câmp, ei ne spun că e bine, faptul că merge acest produs. Unde s-a aplicat Terracalco se obsearvă că plantele rezistă mai bine la secetă, lucru observat de fermierii care folosesc acest produs.”

Bogdan Costea, team leader, Carmeuse Agricultura România

Corteva, lider în zona centru la hibrizi de porumb

Corteva Agriscience este, în momentul acesta, una dintre cele mai mari companii din agricultura mondială, rezultatul fuziunii dintre cei doi mari coloși DOW și DuPont.

“Corteva este de departe liderul când vine vorba de vânzări de hibrizi de porumb, în zona de centru unde ne aflăm avem o cotă de piață de 44%, competitorul numărul 2 este undeva la 20%, asta spune multe, pentru că an de an noi am câștigat încrederea dumneavoastră, prezentându-vă hibrizi la modul corect, atât când vine vorba de zonare, producție, umiditate, pentru că vedem că provocările anuale sunt din ce în ce mai mari și fiecare an vine cu particularități. Dacă anul trecut am avut un an extraordinar pentru porumb, producțiile de floarea soarelui au fost mai scăzute, anul acesta, la floarea soarelui LE25, LE99, producția este undeva între 4.000 – 5.000 de kilograme/ hectar, o producție extraordinară. Porumbul a suferit în primele faze de vegetație, acele fluctuații de temperatură, frig noaptea, porumbul este o plantă termofilă, are nevoie de căldură, dar cu toate acestea hibrizii noștri se prezintă impecabil și portofoliul foarte larg de produse ne oferă posibilitatea să zonăm în fermele dvs. exact hibrizii de care aveți nevoie și care să vă ofere producțiile scontate, pentru că după un an de muncă de acest lucru avem nevoie în firmă, de profit, iar hibrizii Pioneer vă asigură acest profit”, a punctat Cristi Deliu, director de vânzări Corteva Agriscience.

Acesta a anunțat și câteva noutăți în ceea ce privește hibrizii de porumb pe care Corteva Agroscience îi va produce și comercializa.

“Vom veni cu niște noutăți extraordinare, spre bucuria mea la grupa FAO 300-310 (n.a. grupă de maturitate), vom avea doi hibrizi noi, 8812 și 8834. Sunt niște hibrizi care în loturile demonstrative întrec hibrizi până la grupa 350, abia cei peste 350 încep să fie cu o producție ceva mai mare. În ceea ce privește raportul umiditate-producție vor fi hibrizii de top”, a explicat directorul de vânzări al Corteva Agriscience.

Acesta a mai amintit de hibrizii din grupa 350-360 – cum este 9903 care a confirmat și în fermele din Ardeal, iar potrivit reprezentantului Corteva Agriscience este “cel mai vândut hibrid, cu cea mai mare producție și cea mai mare plasticitate”. Anul acesta, producția la porumb la acest hibrid a fost de 12-13 tone/ hectar, anul trecut obținându-se 15-16 tone/ hectar.

În continuare ar mai fi de amintit 9911, un hibrid semisticlos, foarte valoros pentru industria de morărit, 9978, din grupa FAO 380 și un hibrid tropical din grupa FAO 700 – pentru siloz, nerecomandat să fie cultivat pe suprafețe mari.

La final, Cristi Deliu a menționat și portofoliul de soluții pentru cultura de porumb foarte bune, testate de mulți ani, soluții în postemergență.

Soluţii eficiente de la Dafcochim

„Avem expusă toată gama de produse de întreținere auto și utilaje agricole. Pe lângă produsele pe care le furnizează colegii de la Divizia Agro, avem un set de produse, începând de la antigel, degresant de motor, spumă activă, până la soluții pentru curățat și degresat tot ce înseamnă utilaje agricole, mașini, tot ce există în cadrul unei companii sau unei ferme agricole. Avem partea de produse AdBlue, un antipoluant, suntem importatori direct din Polonia pentru motoare Euro 4, Euro 5, Euro 7, motoare de ultimă generație, inclusiv pentru mașinile mici. În portofoliul nostru de produse avem și partea de soluții pentru curățit bazinele de insecticide și pesticide. Sunt produse ecologice care nu alterează insecticidele și pesticidele care se fac pentru agricultură, nu se amestecă soluțiile între ele prin clătirea cu acest produs. Conform Uniunii Europene, protejarea mediului este un aspect extrem de important, inclusiv în agricultură. În ce privește partea de depozitare, avem tot ce înseamnă produse folosite în cazul în care sunt deversate din greșeală diverse produse petroliere. Materialele care le avem, absorbantele, sunt din Germania, chiar și din Noua Zeelandă, produse care protejeză mediul. Avem inclusiv produse care curăță pardoseli, piatră la tot ce înseamnă deversare de produs petrolier. Avem, de asemenea, niște baraje absorbante pentru luciul apei, în cazul în care din greșeală se contaminează cu un produs petrolier. Se îngrădește imediat partea respectivă cu acest baraj absorbant, după care cu o lavetă protectoare se poate extrage rapid, ceea ce duce la protecția mediului.Toate produsele sunt certificate și garantate de producători de marcă din străinătate, care se pot găsi la noi, prin colegul meu Lucian Morar, colaboratorul nostru pe produse de mediu, prin mine și prin colegii din cadrul Diviziei Agro.”

Ioan Iuga, reprezentantul de vânzări produse chimice, Dafcochim

Hibrizi noi, de la Donau Saat

„Donau Saat este o companie relativ foarte tânără în peisajul agribusiness-ului din România, firma a intrat practic pe piaţă în anul 2015, suntem o echipă nu foarte mare, dar extrem de inimoasă şi mai ales formată de sus până jos din profesionişti. Vorbind strict de evenimentul de la Iernut pe care noi îl considerăm cu totul deosebit, acesta fiind şi motivul pentru care suntem aici, zona Luncii Mureşului şi a Târnavelor, judeţul Mureş în general, este o zonă tradiţională a culturii porumbului. Nu poţi să exişti în business-ul cu seminţe şi să nu încerci să ai o activitate în zona Mureşului. Portofoliul cu care ne-am prezentat aici este format atât din hibrizi deja consacraţi, pe care îi avem de mai mulţi ani în piaţă demonstrând că sunt stabili, cât şi produse noi, doi hibrizi noi, e vorba de Coronado şi de Multipel, care sunt ambii cam în aceeaşi grupă de maturitate, 320-350, grupa cea mai favorabilă zonei. Hibrizii noştri vin atât din propriul nostru program de cercetare-dezvoltare genetică, iar unii dintre ei sunt luaţi în reprezentare de la marile companii. Este vorba despre hibrizi foarte productivi şi stabili în ceea ce priveşte producţia.”

Radu Constantin, director general Donau Saat România

FMC, tehnologie completă la porumb

FMC are un portofoliu bogat de produse – erbicide, fugicide, insecticide, produse pentru tratamentul seminţelor, biostimulatori şi nutrienţi, adjuvanţi.

Pe platforma de la Iernut, compania a venit cu o tehnologie completă la porumb.

“Avem produsul Succesor TX care este o alternativă la tot ceea ce ați știut dvs. la preemergență. Este un preemergent și un postemergent timpuriu foarte eficient, poate fi aplicat până la două frunze, cu o substanță activă nouă, cu o selectivitate foarte bună la porumb, cu o perioadă lungă de protecție”, a explicat Horea Pop, director de vânzări pentru Zona Centru al FMC Agro Operational Romania.

Reprezentantul companiei a dat asigurări că anul viitor, produsul se va găsi la comercializare în cantități suficiente.

Nu este însă singura noutate.

“Pentru anul viitor o să mai aducem niște produse noi cum este Diniro, cu două substanțe active, va controla foarte bine atât combaterea monocotilelor, anuale și perene, cât și a dicotilelor. Trebuie să fim atenți la acest produs ca să îl aplicăm până la 5-6 frunze adevărate ale plantei, datorită componentei hormonale care există în produs”, a punctat reprezentantul FMC Agro Operational Romania.

Horea Pop a vorbit și despre unul dintre insecticidele care se regăsesc în portofoliul FCM – Coragen. “În zona noastră ne-am confruntat cu doi dăunători foarte periculoși – ostrinia și helicoverpa – și, chiar dacă sună a laudă, singurul insecticid pentru acești doi dăunători este Coragen. Cei din Insula Mare a Brăilei sunt cei care ne-au confirmat acest lucru, încercând tot ce înseamnă insecticid la porumb”, a menționat directorul de vânzări.

Holland Farming, portofoliu diversificat de produse

Holland Farming este o firmă mixtă, româno-olandeză, prezentă în România din anul 1997, furnizor important pentru majoritatea fermierilor interesaţi să obţină producţii calitative şi cantitative.

Florin Nicola, director regional zona Centru al Holland Farming, a început prezentarea produselor aplicate pe platforma de la Iernut cu fertilizantul Agromaster Start Mini, formula 21:21:5 + Mg + S.

“Dacă aveți hibrizi cu o perioadă diferită de vegetație, vă poate ajuta un îngrășământ microgranulat, să dea un start mai bun culturii, cultura să fie mai uniformă și poate să vă aducă o diferență semnificativă de producție pentru că acesta leagă mai repede și nu ajunge în secetă. Știm foarte bine că, dacă porumbul ajunge să lege în secetă, polenul nu ajunge jos și rămâne partea superioară a știuletelui cu boabe nelegate. Oferim, de asemenea, pachete cu utilaje, aplicatoare, microgranulatoare electrice”, a menționat reprezentantul Holland Farming.

Al doilea produs care a fost aplicat și pe platforma de la Iernut a fost Cropmax.

“Este un biostimulator complet și complex, care are în compoziție aminoacizi, dar pe lângă asta are și partea de fitohormoni, și vorbesc aici de auxine, citochinine, gibereline, nu există în momentul de față un biostimulator în România care să aibă toți acești fitohormoni. După părerea mea, acesta este secretul acestui biostimulator. Este foarte bogat în microelemente și macroelemente secundare, polizaharide, vitamine, este un produs foarte, foarte complex care ajută foarte mult cultura”, a arătat Florin Nicola, care a trecut apoi la prezentarea produsului Agroleaf, un produs NPK, hidrosolubil, pentru aplicare foliară, cu microelemente și dezvoltat în diverse formule, cu aport de fosfor, potasiu, calciu, magneziu sau sulf.

“Cel face deosebit față de alte îngrășăminte NPK cu microelemente este acțiunea lui mai de lungă durată în plantă. Nutrienții sunt disponibili pe termen mai lung, ceea ce înseamnă că efectul lui va fi vizibil în plantă și după 2-3 săptămâni, o să vedem cultura verde, cu fotosinteza intensificată”, a prezentat Florin Nicola.

Reprezentantul companiei Holland Farming a încheiat cu prezentarea unui regulator de creștere, Tron Ph.

“Cu acest produs, Tron Ph, vă asigurați că tratamentul pe care l-ați aplicat și banii pentru pesticide nu sunt foarte puțini, să își facă efectul scontat. Acest produs modifică Ph-ul apei, pentru că Ph-ul optim pentru plantă, pentru ca substanța să fie absorbită, este de 6,5. De asemenea, dispersia pe limbul foliar este una mult mai bună și un avantaj foarte bun este că nu spumează produsele”, a arătat directorul regional zona Centru al Holland Farming.

Hibrizi de top de la KWS

„Suntem prezenți la „Ziua Porumbului” cu cei mai buni hibrizi pe care noi îi recomandăm fermierilor din această zonă. Portofoliul nostru este mult mai larg, iar aici la Iernut am venit cu exact ce se pretează pentru această zonă a Transilvaniei. Am venit cu hibrizi de porumb pentru boabe, patru la număr, creați 100% în România. Este vorba de Bellavista, Karpatis, Smaragd și Kashmir. Acești hibrizi se diferențiază față de alții prin faptul că liniile parentale sunt create aici, în România. Au un număr de ani de testare pe care alți hibrizi aflați pe piață nu îi au. În general, hibrizii în România sunt testați până la doi, trei ani, după care sunt introduși pe piață. În schimb, hibrizii noştri pot să treacă și zece ani de zile de testări, până să intre la comercializare. După ce că sunt testați atât de mulți ani, sunt testați și în zone diverse. Avem o diversitate de testare atât de largă încât putem prinde marea majoritate a factorilor posibil negativi pentru o cultură de porumb. Testarea fiind atât de viguroasă și largă, putem să eliminăm din fașă eventualii hibrizi problemă. Astfel, venim în fața fermierului cu hibrizii care sunt considerați siguri pentru ei.”

Nicolae Lupu, reprezentant tehnic pentru zona Centru şi Vest, KWS Semințe România

Hibrizii Limagrain, rezistenţi la secetă

„În acest lot experimental compania Limagrain a fost prezentă cu patru hibrizi destinaţi producţiei de boabe şi cu doi hibrizi destinaţi producţiei de siloz. Toţi hibrizii destinaţi producţiei de boabe fac parte dintr-un program special creat de compania Limagrain în ceea ce priveşte toleranţa la secetă. Sunt hibrizi cuprinşi între grupa FAO 310 şi grupa FAO 390: LG 30-315, LG 31-322, LG 31-377, LG 31-388 – un hibrid mai nou în portofoliul Limagrain, din grupa 380-390 FAO, care după părerea mea este limita maturităţii pentru această zonă. Aici, în câmpul experimental, s-au comportat foarte bine, chiar fiind spre limita maturităţii tardive ştiuleţii au fost foarte bine fecundaţi, până în vârf, şi nu a apărut nicio problemă în privinţa fecundării. Le recomand fermierilor din zonă să folosească hibrizii Limagrain cu încredere şi de asemenea să fie foarte atenţi la recomandările pe care le facem în catalog, în special în ceea ce priveşte densitatea.”

Adelin Damian, product manager cereale, păioase şi porumb, Limagrain România şi Republica Moldova

Hibrizi amelioraţi, de la Marton Genetics

„Avem hibrizi amelioraţi şi obţinuţi la Staţiunea de Cercetare de la Martonvásár din Ungaria. Pe lângă hibrizi de porumb, în portofoliu avem şi hibrizi de grâu şi rapiţă. Avem în portofoliu hibrizi timpurii, de la 170 FAO până la 630 FAO cu siloz. Hibrizii cu care am venit aici sunt Marghitta cu FAO 300, care se polenizează foarte repede, înainte de arşiţă şi are un potenţial de producţie de peste FAO 400. În aceste loturi am mai folosit hibrizii Estilla cu FAO 350, Kamaria cu FAO 370, Mikolt cu FAO 410, Koregraf cu FAO 430. De câteva zile, avem un coleg nou, Vass Lajos, care răspunde de judeţul Mureş şi judeţele apropiate. Poate fi găsit la numărul de telefon, şi pe pagina de internet a companiei Marton Genetics. De asemenea, datele de contact ale colegului nostru vor fi disponibile şi la Dafcochim.”

Debreceni Attila, manager de vânzări pentru România, Marton Genetics

Nufarm, tehnologie completă pentru cultura de porumb

„Este prima ediție a „Zilei Porumbului”, eveniment la care ne-am alăturat cu drag, cum facem de fiecare dată la evenimentele companiei Dafcochim, partenerul nostru de nădejde din Transilvania. Este un eveniment extrem de frumos, lotul de aici arată excelent. Constatăm însă că vremea se schimbă, la fel și vremurile, astfel încât trebuie să găsim soluții. Hibrizii arată excelent, vedem potențialul, însă, ca întotdeauna, tehnologia face diferența, fapt pentru care fermierii trebuie să fie din ce în ce mai atenți la partea de tehnologie. Potențialul genetic este similar, astfel încât alegerea tehnologiei poate să determine o diferență consistentă. Nufarm este prezentă la acest eveniment cu o tehnologie completă pentru cultura de porumb, practic asigurăm pe toate palierele produse pentru protecția plantelor, începând cu erbicide. Venim cu o paletă foarte largă, ne putem adapta nevoilor fiecărei ferme, atât pentru combaterea buruienilor cu frunză lată, cât și a monocotilelor. Avem pachete comerciale foarte atractive din punct de vedere al raportului cost – eficacitate – preț. Aici aș dori să subliniez pachetul Nagano Ace, care conține un produs nou din portofoliul Nufarm, Nagano, cu două componente active, mesotrione și bromoxinil. Acest produs acoperă un spectru foarte larg de buruieni dicotile, iar pentru combaterea buruienilor monocotile avem ierbicidul nostru cu denumirea comercială Crew Ace pe bază de nicosulfuron. Acest pachet asigură o curățire completă împotriva buruienilor. Din cauza tot mai multor probleme în ce privește dăunătorii, Nufarm este pregătit și are variante pentru combaterea acestora în cultura de porumb. Astfel, avem insecticidul pe bază de acetamiprid cu denumirea de Gazelle și insecticidul Kaiso Sorbie. Pentru cei care se îndreaptă spre culturile bio, avem o extindere de omologare pentru insecticidul nostru ecologic BactoSpeine, produs omologat care controleză Ostrinia în cultura de porumb. Pentru că au apărut și bolile, avem și un fungicid pe bază de azoxistrobina pe nime Tazer care combate Helminthosporioza în cultura de porumb. Fermierii pot opta pentru Nufarm în primul rând pentru că are o gamă foarte largă de produse care se pot plia pe nevoie acestora, datorită prosduselor din portofoliu cu un raport calitate – eficacitate – cost excelent. De asemenea, suntem foarte aproape de ei, atât din punct de vedere logistic, aducem marfa foarte repede, asigurăm consultanță tehnică, suntem ca și medicul prezent în fermă, ori de câte ori ni se solicită sprijinul.”

Daliana Ast, director național de vânzări, Nufarm România

Spartan, hibridul propus de Saaten Union

„În acest câmp demonstrativ am avut cinci hibrizi cu FAO între 310 şi 510, care fac parte din hibrizii noi din portofoliul Saaten Union. Un exemplu concret este Spartan, care este introdus în portofoliu în anul 2019, în primăvara acestui an, şi bineînţeles că el va înlocui din primăvara anului 2020 celebrul hibrid Bonito. Spartanul este o grupă FAO 320, foarte bine adaptat şi aclimatizat la condiţiile de mediu din zona transilvană şi zona de vest a ţării, Banat, Crişana şi Maramureş. Arată foarte bine în acest câmp, deşi s-a făcut o tehnologie minimală. Personal am mare încredere în acest hibrid, care nu este extrem de productiv, are o producţie de 8-9 tone, dar este foarte constant din punct de vedere al producţiei având o toleranţă foarte mare la secetă, şi sunt convins că va înlocui cu succes hibridul Bonito.”

Marius Creţu, director comercial Saaten Union România & Rapool România

Soluții optime, de la Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda

„Am venit la acest eveniment dedicat culturii porumbului cu cele mai noi creații, respectiv hibrizi de porumb semitimpurii și hibrizi simpli, recomandați pentru zona a II-a și a III-a din Transilvania, adaptați condițiilor climatice din zona de câmpie, chiar și de deal. Este vorba de hibridul triliniar Turda 201, la care producerea de sămânță se realizează pe bază de formulă perfecționată, adică fără castrare, cu un potențial de producție ridicat, care aparține grupei FAO peste 340. Un alt hibrid prezent în acest lot este Turda Star, ceva mai tardiv ca și grupă de maturitate. Este un hibrid adaptat condițiilor din Transilvania, cu o potențial de producție undeva la 12.000 – 13.000 de boabe stas la hectar. De asemenea, în ultimii ani au fost creați doi hibrizi, Turda 332, un hibrid simplu și Turda 344, un hibrid triliniar, care este deja și brevetat. Din acest an se realizează producerea de sămânță, iar din 2020 pe piață va fi sămânță hibridă disponibilă pentru a se cultiva pe suprafețe mai mari în zona II și III din Transilvania și Moldova. Aceste semințe se pot procura de la Stațiunea de Cercetare din Turda. Noi avem un depozit de unde se livrează acești hibrizi și printr-o comandă, telefonic sau la fața locului, se poate procura sămânța. Aceasta se vinde tratată şi costă în jur de 69 de lei kilogramul, cu TVA.”

Dr. ing. Ana Copândean, cercetător în cadrul Laboratorului de Ameliorare Boli, Stațiunea de Cercetare Agricolă Turda

Noutate de la Syngenta: doi hibrizi extratimpurii

La nivel mondial, Syngenta, împreună cu ChemChina, este pe primul loc în ceea ce înseamnă produse de protecţie a plantelor, dar și cu o prezenţă semnificativă a portofoliului de seminţe.

La Iernut, Syngenta a prezentat ca noutate doi hibrizi extratimpurii.

„Talisman este un semisticlos, destinat pentru industrializare, pentru cei dintre dumneavoastră care vă îndreptați și spre acest segment, și Fenomen, tot un extratimpuriu, grupa FAO 230. Pe vestul țării, acest hibrid îl găsim de cele mai multe ori la fermieri și pentru cultura a doua, în special în fermele în care sunt producători de semințe de grâu, după care revin cu acest extratimpuriu”, a arătat Rodica Pop, reprezentant Syngenta.

Noutatea Syngenta în ceea ce privește hibrizii de porumb o reprezintă lansarea gamei Artesian.

“Acești hibrizi au o arhitectură total schimbată față de ceea ce aveam până acum în portofoliu, vorbim de hibrizi de porumb cu o structură celulozică îmbunătățită și, în special, unul dintre ei, Orpheus pe care îl avem în această platformă este foarte tolerant la ostrinia – sfredelitorul porumbului”, a subliniat reprezentanta Syngenta.

De trei ani la vânzare, Orpheus este din grupa FAO 340, se pretează și la un recoltat mai tardiv, arată în câmp spectaculos, are rezultate bune și stabile.

Tot din aceeași gamă sunt hibrizii Scorpios și Corinthos, cu o perioadă de maturitate de 95 de zile, cu producții constante și competitive cu hibrizi din grupe mai mari, FAO 360. De asemenea, sunt foarte toleranți la ostrinia.

“Chiar dacă au fost semănați ceva mai târziu, nu au fost foarte afectați de perioada de arșiță și secetă din perioada înfloritului. În alegerea hibridului întotdeauna ne interesează și constanța, nu doar ca într-un an să fie producții foarte ridicate, iar în anul următor să avem producții mult sub așteptări”, a subliniat Rodica Pop.

Deși nu au fost cultivați pe platforma de la Iernut, reprezentanta Syngenta le-a prezentat fermierilor și doi hibrizi intensivi – Torino – FAO 320 și Infinit – FAO 360, la cultivarea cărora, din punct de vedere a densității, trebuie să se țină cont să rămână recoltabile minim 68.000 de plante. Acești hibrizi au bob plin și, deși sunt din grupa dentat, au producții ridicate și stabile, spre exemplu, în județul Timiș s-a obținut la Infinit – 14 tone/ hectar, iar la Torino – 13 tone.

Pe partea de erbicide, Rodica Pop a recomandat utilizarea, din portofoliul Syngenta, în faza de preemergență, de Dual sau Gardoprim, în cea de vegetație – a Calaris Pro (de adăugat + Mistral 240SC dacă e un teren îmburienat de monocotile) și a Elumis.

De asemenea a amintit de Austral Plus, un insecto-fungicid pentru tratamentul sămânței de grâu pentru combaterea viermilor sârmă și nu numai.

Trika Expert, produsul unicat Summit Agro

„Ne-am prezentat la „Ziua Porumbului” cu o tehnologie completă la cultura de porumb. Dacă până anul trecut aveam, ca și tehnologie, doar postemergentă, anul acesta am venit cu un produs nou, erbicidul Click Pro, un amestec de două substanțe active, terbutilazin și mezotrione, produs care se aplică atât emergent cât și post emergent, până la 8 frunze. Practic, este erbicidul care are cea mai largă plajă de aplicare. Am început să testăm acest produs în ferme mai mari, loturile au arătat bine în acest an, deși a fost secetă, și putem spune că produsul promite. În viitor, spunem noi, acest produs va fi utilizat pe o scară largă de către fermieri. Mai mult decât atât, în portofoliul Companiei Summit Agro există un produs unicat, care în viitor credem că va fi folosit pe o scară largă. Este vorba de Trika Expert, produs care conține atât insecticid, cât și azot 7% și fosfor 35%. Este microgranulat, se aplică la semănat, și oferă protecție plantei de porumb, atât împotriva dăunătorilor de sol, dar în același timp oferă și un îngrășământ de start pentru noua plantă de porumb. Suntem prezenți cu o ochipă întreagă aici la Iernut, împreună cu colegul Mircea Demeter facem vizite frecvent în fermele din această zonă. Fermierii de aici sunt performanți, au început să investească în tehnologie. Ca atare, și noi venim cu noutăți. Summit Agro, începând cu anul trecut, are în portofoliu și produse bio în cadrul gamei Seipro. Ne gândim la sănătatea populației, încercăm pe viitor să venim în sprijinul fermierilor, nu doar pe partea de porumb. Aici discutăm despre hrană în special, legume, fructe, care se consumă pe scară largă.”

Cristian Stanciu, director de vânzări zona Transilvania, Summit Agro România

Soluţii personalizate, de la Timac Agro

„Suntem prezenţi pe piaţă de 13 ani, conceptul firmei este de a oferi fermierilor produse diferite şi servicii personalizate, la fel ca în Franţa. Am pornit cu cinci produse, iar în prezent avem în portofoliu peste 30 de produse, atât solide cât şi lichide. Conceptul firmei este de a oferi produse diferite. Plantele, pe lângă macroelemente principale au nevoie şi de patru elemente secundare şi de microelemente. În produsele Timac Agro găsiţi atât macroelemente secundare, cât şi microelemente. Pe lângă cantitatea de elemente nutritive pentru plantă este la fel de important şi raportul între elemente, iar cu produsele Timac putem face să ne apropiem cât mai mult de nevoile plantelor. În viaţa fiecărei plante sunt diferite faze vegetative: condiţii meteo, stres cauzat de erbicide, de tratamente fito-sanitare etc., care stagnează planta. Nu este aşa de vizibil ca şi la animale, de exemplu, dar stagnarea aceasta de două-trei zile sau de o săptămână poate să se vadă la producţia finală. În acest sens, suntem singura firmă de pe piaţă care are în portofoliu biostimulatori în produsele solide.”

Janos Albert, reprezentant Timac Agro România

Agricultură de precizie, cu Vantage

„Suntem cea mai mare companie dedicată culturii de precizie. Produsele noastre oferă fermierilor foarte multe beneficii. Am venit la Iernut cu toate soluţiile specifice agriculturii de precizie pentru fermieri, începând de la servicii de cartare agro-chimică, produse de ghidare, sisteme de ghidare pentru agricultură, suntem distribuitori premium în România pentru Trimble. De asemenea, anul acesta am început distribuţia de utilaje agricole, utilaje de precizie cum ar fi maşini de administrat îngrăşăminte şi maşini de erbicidat care fac inclusiv control pe secţiuni, doze variabile. Suntem prezenţi la nivel naţional pe toate zonele, avem echipe de vânzări şi tehnice, iar sediile noastre se află în Bucureşti şi în Timişoara. Fermierii care fac agricultură la modul cel mai serios ştiu cum ne pot găsi, web şi în teren.”

Nichi Babuşcov, director dezvoltare, Vantage România

Alex TOTH, Ligia VORO, Alin ZAHARIE