Let’s do it, România a scos din nou mureșenii în stradă (și chiar pe apă) la curățenie!

Pentru a 7-a oara, Let s do it, România, Ziua Națională a Curățeniei, mureșenii s-au mobilizat la curățenie. Dacă anul trecut au participat la acțiune peste 11.000 de mureșeni, de data aceasta din datele preliminare mult mai multe insituții, primării, voluntari și grupuri au solicitat să participe la acest eveniment.

Estimarea inițială: 11.000 de mureșeni implicați

„Noi am dat ca oră de deschidere ora 10.00, însă deja de la 9.30 deja ne luaseră pe sus mulți. Am o tristețe, așa, că eu știu că mobilizarea e mult mai mare, dar din păcate comunicarea a fost un pic deficitară și nu cred că o să avem cifrele finale corecte. Eu rog grupurile partenere nouă și care an de an s-au alăturat mișcării „Let’s do it, România” să se înscrie pe site sau să ne comunice că au fost, că au ecologizat”, a spus coordonatoarea evenimentului, Nicoleta Simion.

O primă estimare arată că la nivelul județului Mureș s-au mobilizat aproape 11.000 de voluntari. Au răspuns pozitiv 36 de primării din județ, 82 instituții de învățământ, companii, ONG-uri, instituții județene, dar și ISU Mureș, Jandarmeria și Direcția Silvică.

Și în localitățile unde primăriile nu au răspuns la Ziua de Curățenie Națională, au existat școli care au organizat acțiunea împreună cu elevii și astfel evenimentul s-a desfășurat în 55 de localități. În Târgu Mureș au participat aproximativ 1.800 de voluntari care au adunat peste 14 tone de gunoi.

„La groapa de gunoi de la Sânpaul am găsit cea mai mare deschidere și ne oferă foarte multe facilități pentru cantitatea de gunoi care se depozitează pentru acest eveniment. Avem gratuitate pe tot ce se duce preț de o săptămână, asta ajutând și primăriile mai mici unde poate bugetul nu este atât de mare”, a spus Nicoleta Simion.

7.000 de elevi exemplari

Ținând cont că Inspectoratul Școlar a mobilizat peste 7.000 de elevi din județ, organizatorii au făcut niște ateliere pe teme ecologice unde copiii au făcut diverse chestii cu mâna lor din hârtie, plastic, cartoane, iar între timp le-au oferit informații despre cum să protejăm natura și cum să ne schimbăm puțin comportametul ca societate.

„Noi am asigurat peste 10.000 de saci și mânuși. Din păcate nu am reușit să asigurăm toată cantitatea din resursele proprii, așa că avem doi sponsori, unul care ne-a ajutat și anul trecut și anume Hirschmann România și anul acesta ni s-a alăturat și Azomureș, sperăm ca aceste colaborări să fie de lungă durată și să continuăm an de an”, a precizat Nicoleta Simion.

De la Hirschmann am văzut prezent un grup destul de mare care au luat sacii de gunoi în mână și au luat cu asalt malul Mureșelui pentru curățenie. „Ca în fiecare an, Hirschmann este prezent acolo unde este o activitate socială, indiferent că vorbim de o parte sportivă sau de mediu, orice activitate care înseamnă grija pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Suntem aici pentru a da un exemplu pozitiv următoarelor generații. Cred că putem face o educație doar prin acțiune și doar unindu-ne, fiind împreună pentru o cauză nobilă. Până la urmă, activitățile pe care le facem aici sunt tot pentru noi”, ne-a spus Aniela Albu, reprezentant Hirschmann.

Activitatea de educare din cadrul companiei nu are loc doar o dată pe an de ziua curățeniei. „Avem un departament de Health and Safety unde atingem puncte importante și pe partea de mediu. Awareness-ul în cadrul companiei noastre este la mare putere. Desfășurăm activități, acțiuni, atât în interiorul companiei noastre cât și în exterior, și aici mă refer la acțiuni de conștinetizare, atât sub formă de workshopuri, cât și prin acțiunea respectivă”, a precizat Aniela Albu.

Atenție la deșeurile periculoase

Numărul de oameni prezenți la curățenie a fost impresionant, iar strângerea deșeurilor a mers ca pe roate, unii dintre participanți reușind să meargă cu barca pe râul Mureș pentru a strânge gunoaiele care pluteau la suprafață.

„Ne bucurăm de astfel de evenimente în județul Mureș și de oamenii care ne sprijină în adunarea deșeurilor aruncate în locurile nepermise pentru că datorită tuturor eforturilor aceste deșeuri ajung unde trebuie să fie eliminate. Noi încercăm cu toate puterile ca prin contractele noastre să nu mai ajungă deșeuri de la populație și pe marginea pădurii sau pe malul râurilor, dar din câte văd, nu știu din ce motive, populația mai face un efort suplimentar și din când în când în loc să pună în pubelă ca să colecteze din fața curții operatorul de salubrizare, pune sacul în portbagaj și aruncă pe malul Mureșului sau a Târnavei sau pe marginea pădurii. Este foarte interesant că noi plătim o taxă de salubrizare, ca gunoiul să fie strâns, și totuși îl aruncăm peste tot. Ne dorim ca aceste evenimente să ajungă să nu mai crească deoarece deșeurile vor scădea”, a spus Andrea Toth, directorul Adi Ecolect Mureș, asociația care are sarcina de a implementa proiectul sistemului integrat județean de gestionare a deșeurilor.

Tot ea a precizat că există anumite deșeuri periculoase care sunt de obicei aruncate direct la gunoi, deși nu ar trebui. Și aici nu ne referim doar la clasicele baterii sau medicamente, ci și flacoane cu vopsele, cutiile de lac de păr sau cutiile de cosmetice care conțin materiale nocive și pot polua solul. Aceste categorii de deșeuri vor fi curând strânse de compania de salubrizare și eliminate selectiv.

Numărul de deșeuri este în scădere

Ca în fiecare an, a fost prezent alături de 20 dintre colegii săi și Dănuț Ștefănescu, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Mureş. „Participăm la această acțiune de când s-a inițiat, suntem aici la fiecare ediție, este o bucurie că în această zi tot județul și toate țara fac curățenie în zonele unde lumea vine la un picnic, pe malul apelor, în zonele verzi, la liziera pădurilor și încercăm să facem nu atât curățenie, cât conștientizarea populației, în special a tineretului, că nu e bine să facă mizerie, ea poluând atât solul, cât și vizual: să știe copiii că deșeurile au locul lor, trebuie colectate selectiv și să ajungă acolo unde trebuie, nu în natură”, a spus Dănuț Ștefănescu.

El crede că rezultatele se văd de la an la an. „Dacă la început aveam deșeuri că nu puteam să le adunăm, pe an ce trece deșeuri găsim tot mai puține. Se vede o responsabilizare a cetățenilor care nu mai aruncă chiar peste tot. Se vede și la saci că nu mai sunt atâtea deșeuri, dacă aveam sute de saci adunați, acum cantitățile sunt mai mici”, a precizat directorul APM Mureș.

„Ca și mesaj pe care îl transmitem anul ăsta este că e important să participi, dar e și mai important să revii, iar noi ne dorim ca celalalte ONG-uri sau grupuri să implementeze acțiunea și în timpul anului. Deschiderea a fost mai bună anul acesta decât anul trecut și anul viitor ne așteptăm să fie și mai bună, până când o să ajungă să devină o deprindere și poate deprinderea cea mai mare sperăm să devină să nu mai aruncăm gunoaiele”, a concluzionat Nicoleta Simion.

Săptămâna viitoare, după o colectare mai riguroasă a informațiilor despre participanți și numărul de saci strânși, vom afla numărul exact al deșeurilor strânse și a oamenilor care au contribuit la curățenia județului nostru într-o zi frumoasă de toamnă, Ziua Națională a Curățeniei.

Elena POLEARUȘ