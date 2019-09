Maurer Residence Târgu Mureș – mai aproape de finalizarea primelor apartamente

Share



În luna august a acestui an, complexul Maurer Residence Târgu Mureș a împlinit un an de activitate. Acum un an, primii clienți intrau în contact cu filosofia unui nou concept de ansamblu imobiliar, o premieră pentru Târgu Mureș.

De un an, echipa Maurer Residence Târgu Mureș prezintă cu entuziasm cel mai nou proiect al companiei Maurer Imobiliare, al cincilea la nivel național, după Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și Constanța.

Acum un an, în august, Maurer Residence Târgu Mureș devenea ACASĂ pentru unsprezece familii, care parafau primele documente prin care începeau un nou stil de viață și puneau bazele unei comunități care urma să crească frumos în fiecare zi. Astăzi, visul a peste 200 de familii prinde contur, iar drumul spre Maurer Residence duce ACASĂ.

Complexul de locuințe Maurer Residence Târgu Mureș, dezvoltat de compania Maurer Imobiliare, a trecut într-o nouă etapă de construcție a apartamentelor proiectate să facă parte din unul dintre cele mai frumoase ansambluri din oraș. În urma unui avans bun al vânzărilor de apartamente încă din faza de proiect, s-a trecut la construcția blocurilor 3 și 4, conform autorizațiilor emise de Primăria Târgu Mureș în a doua jumătate a lunii mai.

Primele două imobile, B1 și B2, a căror construcție a început în luna martie, sunt în fazele programate, astfel că s-a finalizat structura de rezistență la B1 și se continuă cu compartimentările apartamentelor, iar la B2 se toarnă placa peste parter.

Toate apartamentele vor fi predate finisate la cheie, cu toate echipamentele tehnice incluse în prețul de vânzare, proprietarul urmând să aibă doar grija mobilierului, personalizându-și apartamentul așa cum dorește.

Acest sistem face în prezent diferența între alte ansambluri imobiliare scoase la vânzare pe piața din Târgu Mureș, ceea ce aduce un surplus de calitate și împiedică astfel cheltuirea unei importante sume de bani, la care se adaugă timp și nervi pentru căutarea unor meseriași.

Apartamentele construite în cadrul ansamblului Maurer Residence Târgu Mureș păstrează aceleași standarde de calitate implementate de dezvoltatorul Maurer Imobiliare în proiectele anterioare.

Apartamentele se disting prin compartimentarea optimă și eficientă a spațiului, camere decomandate, cu o structură generoasă și suprafețe vitrate ample.

Fiind orientate spre Est sau Vest, acestea dispun de lumină naturală dimineața sau după-amiaza, imobilul fiind alcătuit dintr-un sistem termic ce conferă un consum redus de energie.

Construcția realizată integral din cărămidă, izolația termică exterioară (vată bazaltică 10 cm) și șapa perlită, stau la baza unui consum redus de resurse în întreținerea locuințelor.

În amenajarea acestora sunt folosite materiale și finisaje de înaltă calitate. Iar apartamentele se predau finisate la cheie, astfel:

– pereți tencuiți mecanizat, vopsea lavabilă albă, instalații și obiecte sanitare, baie utilată, instalații electrice, centrală termică și calorifere, contorizare separată a consumului de apă, energie electrică, gaz, parchet laminat la alegere, uși interior și exterior import Germania, tâmplărie PVC Barrier și geam termopan Rehau (7 camere și 3 foi), gresie și faianță de calitate superioară la alegere, balcon cu gresie antiderapantă, rezistentă la temperaturi scăzute.

În paralel cu lucrările la B1 și B2, la mijlocul lunii iunie, constructorii au demarat lucrările de săpături generale pentru fundațiile de la blocurile 3 și 4, iar stadiul fizic actual este cofrare placă peste parter la B3 și, respectiv, turnare placă peste parter la B4.

Managementul care asigură dezvoltarea complexului imobiliar Maurer Residence, în strânsă colaborare cu departamentul de vânzări, a pregătit documentațiile pentru imobilele 5 și 6, pentru care s-au depus documentele de emitere a autorizației de construcție.

Toate eforturile pe care le depune dezvoltatorul se realizează în mare parte cu firme din județul Mureș, care au la rândul lor angajați locali, cu beneficii importante pentru comunitatea târgumureșeană.

Anul 2020 va aduce pe piața imobiliară din Târgu Mureș un nou cartier, care va găzdui peste 200 de familii, cu acces destul de facil către zone de interes din oraș, fie că este vorba de centrul orașului, fie că este vorba de zonă de shopping. În plus, grija pentru comunitatea formată continuă și după achiziționarea locuinței, astfel că se oferă servicii de administrație și customer care.

Toate detaliile despre suprafețe, număr de camere, planuri tehnice si amenajări interioare, pot fi obținute de luni până vineri, și duminică, la birourile deschise chiar în zona șantierului, pe strada Ion Eliade Rădulescu și la standul din incinta Promenada Mall.

Tot aici, reprezentanții Maurer Residence vă oferă cele mai potrivite și corecte soluții de finanțare pentru apartamentul care să vă împlinească poate un vis, acela de a avea o CASĂ.

Birou Vânzări: Str. Ion Eliade Rădulescu

Stand Maurer Residence – incinta Mureș Mall

Str. Ion Eliade Rădulescu

0724 341 931

www.maurer-residence-targumures.ro