Asociația Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Constanța, prezentă la aniversarea eliberării Targu-Mureșului

Însuși președintele Asociației Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Constanța, col (r) Remus Macovei, va fi prezent la manifestaile omagiale dedicate ostașilor căzuți la Oarba de Mureș în cel De – al Doilea Războiul Mondial, în urmă cu 75 de ani.Subiectul aniversării eroicelor lupte a fost detaliat în cadrul întrunirii dr ieri a Filialei Mureș a ANCERM, președinte col (r) Ioan Cocean, în prezența membrilor Clubului Tanchiștilor, președinte col (r) Aurel Bochiș, cunoscut fiind deja programul manifestărilor.

In data de 26 septembrie, la sanctuarul osemintelor eroilor de la Oarba de Mureș autoritățile si cadrele militare în rezervă și retragere vor depune coroane de flori cu ceremonial religios si militar.

De la ora 12.30, solemnitățe vor continua la monumentui Eroului Necunoscut, in aorceleasi mișcătoare acorduri ale Marșului Eroilor.

In ultima parte a programului dedicat eroilor căzuți la datorie la Oarba de Mureș, asistența se va deplasa pe esplanada Teatrului Național, unde vor continua manifestările solemne in memoria martirilor căzuți pentru patrie.

Cadrelor militare în rezervă și retragere se pregătesc de jubileul a 30 de ani de la înființare

Asociația Cadrelor Militare în în Rezervă și Retragere “Avram Iancu” , împreună cu Asociația Cultul Eroilor Regina Maria și Clubul Tanchiștilor a discutat si despre pregătirile pentru aniversarea a trei decenii de la înființarea Asociației “Avram Iancu” la nivel național, în acest sens având loc o o întrunire la filiala locală, in prezența președintelui gl (r) Iona Popa. Reuniuni, prezentări, impozioane și dialoguri intre filialele locale și Asociația națională vor avea loc cu acest prilej, în 31 mai 2020.

Același emoționant program aniviersar in memoria victimelor de pe Mureșul însangerat în urma cu 75 de ani a fost adus în atenție și în ședința rezerviștilor.

Lia VINȚELER