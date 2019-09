Dorin Florea, scrisoare deschisă către politicienii județului Mureș

Share



Biroul de presă al Primăriei municipiului Târgu-Mureș a făcut publică miercuri, 25 septembrie, o scrisoare adresată politicienilor din județul Mureș, pe tema barajului de la Răstolița, semnată de primarul municipiului, dr. Dorin Florea, care deține și funcția de președinte al ALDE Mureș.

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul integral al documentului:

”Domnilor politicieni din județul Mureș, mă adresez dvs. tuturor, indiferent de apartenența politică, cu privire la situația lucrărilor de la barajul Răstolița.

În primul rând, vă solicit să vă documentați cu privire la istoricul acestui mare proiect al județului Mureș – punerea în funcțiune a bazinului de apă Răstolița. M-ați auzit în nenumărate rânduri vorbind despre acest proiect, atât de important pentru Târgu Mureș, cât și pentru o mare parte a județului Mureș, în contextul în care alimentarea cu apă potabilă, de înaltă calitate, adusă direct de la barajul din Răstolița ar fi mai mult decât o necesitate pentru populație.

Pentru a vă facilita analiza acestui proiect, vin în sprijinul dvs. cu câteva precizări:

1. Lucrările la barajul Răstolița au două componente: partea hidro (de acumulare) și partea electrică.

2. În anul 1997 (în timpul mandatului meu de prefect) s-a obținut una din cele mai mari realizări, și anume, continuarea lucrărilor și declararea construcției ca “lucrare de interes public”. Totodată, acest proiect a fost scos din programele Ministerului Economiei și introdus în cele ale Ministerului Apelor.

Menționez că apa de calitate din Răstolița va putea veni prin cădere liberă în municipiul Târgu Mureș, dar și în alte zone din județul Mureș, fapt ce nu ar împiedica sub nici o formă continuarea lucrărilor de ridicare a barajului până la cotele prevăzute în proiect.

În anul 2000, imediat după preluarea puterii de atunci, noul Guvern, în mod suspect, a reintrodus lucrările de la barajul Răstolița sub tutela Ministerului Economiei, preluată de compania Hidroelectrica.

Din informațiile pe care le dețin știu că se urmărește, ca și în urmă cu patru ani, vânzarea activelor Hidroelectrica, așa cum s-a întâmplat în cazul vânzării Distribuției de Gaz a României, a petrolului, a privatizării fabricilor de ciment etc. Singura șansă pentru obținerea acestui deziderat este ca lucrarea să rămână de interes public (aducțiunea de apă) și să fie dată în administrarea județului Mureș.

În ce mă privește, vă garantez că am făcut toate demersurile pentru ca populația municipiului Târgu Mureș să beneficieze de apă potabilă din bazinul de acumulare de la Răstolița. Dovada este includerea acestui program în toate marile proiecte ale orașului.

Consider că a venit timpul ca în locul încleștărilor politice din ultima vreme, caracterizate prin ură și mult zgomot, să definim împreună ceea ce este interes național, interes județean, pentru a oferi servicii publice de cea mai înaltă calitate tuturor cetățenilor.

PS: Doresc să stabilim un dialog prin care să definim clar problemele ce țin de interesul național și județean. Ar trebui ca cetățenii și politicienii să nu mai fie absenți la deciziile importante pentru țară, așa cum s-a întâmplat atunci când a fost mutat sediul Romgaz în alt județ sau când ni s-au luat petrolul, oțelul, cimentul, lemnul. Toate aceste resurse sunt extrem de necesare dezvoltării unei țări aflate în primă reconstrucție și înseamnă, în fața oricui, demnitate și responsabilitate.”

(Redacția)