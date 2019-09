Invitație pentru părinți: Târg de vânzare a hainelor și accesoriilor de care copiii nu mai au nevoie la Sângeorgiu de Mureș!

Share



Duminică, 13 octombrie, două mămici organizează la Căminul Cultural din Sângeorgiu de Mureș Târgul Happy Family prin care oferă ocazia tuturor părinților să vândă haine, jucării, încălțăminte și accesorii rămase de la copii și să recupereze o parte din banii investiți în aceștia, dar să și elibereze dulapul, podul sau debaraua de lucruri devenite inutile.

Astfel, târgul devine și o oportunitate ideală de a economisi bani și de a cumpăra articole de calitate la prețuri mult mai mici decât în magazine.

„Eram cotropită de lucrurile rămase de la fetele mele”

„Mărturisesc că am fost destul de sceptică atunci când m-am înscris la primul meu târg acum 8 ani, dar am făcut-o deoarece eram cotropită de lucrurile rămase de la fetele mele, în timp ce mereu cumpărăm altele noi la prețuri de retailer. Surpriza a fost când am văzut ca există interes pentru lucrurile pe care le-am scos la vânzare și chiar am făcut un mic profit la terminarea târgului. Dacă mai adăugați și puțin spațiu obținut în dulap prin eliberarea stocului învechit, participarea mea la târg a fost clar o reușită. Ulterior lucrurile au devenit un pic mai „profi” și am participat la târguri organizate în săli de sport contra unei taxe de înscriere, dar de fiecare dată am recuperat investiția, am revenit acasă cu ceva bănuți și bonus mi-am făcut și prietene”, a spus Camelia Runcan, co-organizatoarea evenimentului.

În cadrul târgului, persoanele mai creative pot să etaleze la vânzare și produse hand-made.

Târgul reprezintă de altfel și un moment ideal de petrecere a timpului cu cei mici. „Fiica mea a fost atât de impresionată de participarea noastră la primul târg cu vânzare încât de această dată, când noi organizăm un târg, are o mulțime de idei despre cum să se facă utilă și ea și să își câștige bănuții de buzunar. La târgul la care am participat ca vânzătoare s-a implicat la stand dând informații despre produse potențialilor clienți și ținându-mi locul atunci când am dat și eu o tură pe la celelalte mămici”, a spus co-organizatoarea Andrea Serbanati.

Pentru informații și înscrieri, accesați grupul de Facebook „Targ HAPPY FAMILY”.