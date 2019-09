”Ziua Porumbului” 2019. Liliana Şanta (Cereal Prod), agricultură făcută cu sufletul

Share



Aproximativ 500 de fermieri din Transilvania, alături de reprezentanți ai 22 de companii naționale, multinaționale și instituții din domeniul inputurilor și tehnologiei pentru agricultură au participat joi, 19 septembrie, la prima ediție a ”Zilei Porumbului”, eveniment organizat pe un lot experimental de teren în apropiere de orașul Iernut, de companiile mureșene Dafcochim Agro și Cereal Prod.

Au răspuns ”prezent” invitației lansată de Dafcochim Agro și Cereal Prod reprezentați ai următoarelor companii și instituții: Adama România, Ascenza Agro România, Azomureș, Bayer Crop Science România, Belchim România, Carmeuse România, Corteva Agriscience România, Dafcochim, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, KWS Semințe, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Saaten Union România, Stațiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România, Timac Agro România și Vantage România.



Gazda evenimentului, Liliana Şanta (Cereal Prod), este de părere, în mini-interviul următor, că agricultura trebuie făcută, înainte de toate, cu sufletul.

Reporter: Când aţi demarat afacerea din agricultură?

Liliana Şanta: Am început agricultura în anul 1995, alături de soţul meu, iar la un moment dat am trecut printr-o grea încercare, dar Dumnezeu compensează pe altă parte pentru că aşa este în viaţă. Băiatul meu şi-a dorit să continuăm această afacere de familie şi s-a reorientat spre agricultură, el făcând un liceu de matematică-informatică în ultimul an s-a reorientat şi a mers spre agricultură, a făcut Facultatea de Agronomie la Cluj, unde a fost şef de promoţie. El va continua această muncă grea, dar frumoasă.

Rep.: De când datează colaborarea cu Dafcochim şi de unde ideea de a organiza Ziua Porumbului?

L.Ş.: Colaborarea cu Dafcochim datează de dinainte de anul 2000, iar ideea de a realiza o platformă experimentală de porumb a venit de la domnul Marinel Ştefan, care a vorbit cu fiul meu şi împreună au pus bazele unei colaborări frumoase. Chiar dacă a fost o perioadă secetoasă, consider că rezultatele, respectiv cultura arată foarte bine.

Rep.: Care sunt satisfacţiile activităţii dumneavoastră?

L.Ş.: Când mergi în câmp şi vezi cât de frumoase sunt câmpurile şi ce bine arată este o satisfacţie maximă. Nu neaparat numai banul contează, contează şi munca pe care o depui şi sufletul pus în ceea ce faci.

Rep.: Ce suprafeţe de teren cultivaţi?

L.Ş.: Lucrăm aproximativ 1.000 de hectare, cea mai mare parte a suprafeţei este pe Cereal Prod, firmă înfiinţată în anul 2003 alături de soţul meu, dar mai avem un PFA pe care l-am continuat de la soţul meu şi acum fiul meu îşi începe şi el o afacere proprie pe o altă societate mai mică.

Rep.: Dacă aţi avea puterea să schimbaţi ceva în bine în agricultură, ce anume aţi schimba?

L.Ş.: Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este forţa de muncă. Deocamdată, sunt fericită că lucrăm cu oameni care au lucrat cu soţul meu ani buni de zile şi din acest punct de vedere de descurcăm. Avem probleme şi la nivelul administraţiilor financiare care vin şi fac ravagii în acte de foarte multe ori, pur şi simplu sunt rău intenţionaţi. Nu avem niciun sprijin, iar atitudinea unor instituţii lasă mult de dorit.

Alex TOTH