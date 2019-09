Decorex Prod Mureș: Cum să alegi mobilierul casei

Share



Alegerea ușilor și a mobilierului, fie că este vorba despre amenajarea interioară sau despre obiecte de mobilier din exteriorul casei, e un demers foarte important pentru viitorul locuinței dvs. Calitatea materialelor și priceperea celor care le produc vă pot oferi confort și vor da un plus de valoare casei în care locuiți. În această idee, a înnobilării locuinței cu mobilier de calitate, compania mureșeană Decorex Prod, vă propune o perspectivă asupra a ceea ce presupune amenajarea casei cu cele mai potrivite soluții.

Alegerea mijloacelor prin care dotăm locuința cu uși sau cu mobilier, fie că vorbim despre bucătărie, dormitoare, living, băi sau balcoane, terase ori pergole, este la fel de importantă ca alegerea constructorului. Deciziile înseamnă costuri și e bine ca acestea să fie făcute în așa fel încât să avem în casă ceea ce ne-am dorit. Aici intervine sintagma ”mobilier la comandă”, ceea ce presupune să dotăm un spațiu cu cele mai bune soluții, în funcție de ceea ce ne dorim și, evident, ne permitem. Acum intră în ecuație elementul cheie, entitatea care ne oferă produsele și serviciile. De regulă sunt două soluții când vorbim de mobilier la comandă. Avem posibilitatea de a apela la un meșter sau la o firmă specializată, de regulă producător de mobilier. Cu dorința de a înțelege ce poate să ofere suplimentar relația directă cu un producător de mobilier, am abordat compania mureșeană Decorex Prod, un fabricant de mobilă, cu sediul în Sâncraiu de Mureș.

O discuție amplă, purtată cu Gyulai Attila și Constantin Rusu, administratorii și managerii Decorex Prod, despre ce înseamnă să produci mobilier și cu privire la relaționarea dintre client și executant, ne-a oferit informații importante despre pașii care trebuie urmați la mobilarea casei: ”Proiectul este foarte important. De regulă, clientul vine și ne spune cam ce și-ar dori. Facem măsurători și pe baza detaliilor beneficiarului, oamenii noștri realizează un proiect tridimensional. Aici menționăm că avem maximă flexibilitate în găsirea celor mai bune soluții și ne punem la dispoziție toată experiența. În funcție de varianta finală a proiectului și de materialele alese, facem oferta de preț. Dacă beneficiarul este de acord, urmează lucrările de execuție, care durează 6-8 săptămâni. În final facem montajul.

Am dori să precizăm faptul că oferim garanție pentru ceea ce producem, lucru care îi dă beneficiarului certitudinea unor produse de calitate. La predarea lucrării discutăm cu clientul și despre instrucțiunile de utilizare a mobilierului, care sunt strâns legate de garanție.” Detaliile referitoare la opțiunile alese de un potențial client sunt foarte multe, atât în cazul alegerii ușilor interioare, a celor de acces în casă sau pentru mobilarea bucătăriei. Totul depinde de bugetul pe care și-l propune beneficiarul.

Managerii Decorex Prod ne explică care sunt în linii mari variantele: ”De exemplu, la uși, pe care noi le producem din lemn masiv sau lemn stratificat, avem atât variante de execuție mai simple, dar elegante, cât și soluții mai complexe ce implică gravură, sculptură. Acestea dau un plus de valoare și, evident, necesită alt cost. Ar trebui precizat aici că, indiferent de soluția aleasă de client, noi nu lucrăm decât cu balamale de calitate. Pot fi alese soluții economice, dar bune, sau variante de top. Unii, de exemplu, preferă să aibă balamale ascunse, pentru un confort vizual superior. În ceea ce privește culorile sau textura, soluțiile sunt multiple, atât la uși cât și la alt tip de mobilier.

În funcție de necesități, putem produce mobilier din lemn masiv, lemn stratificat, MDF sau PAL. La lemn masiv și lemn stratificat posibilitățile de personalizare sunt foarte multe. Avem oameni pricepuți, care pot personaliza o lucrare în funcție de ceea ce dorește clientul. Lucrăm cu aparatură modernă CNC, pentru gravuri, dar și cu măiestria oamenilor noștri”.

Lucrări pe Coasta de Azur și în SUA

De-a lungul a 17 ani de activitate, Decorex Prod a realizat sute de lucrări, de la comenzi simple, la unele extrem de complexe. Produsele fabricate la Sâncrai au ajuns și dincolo de granițele României.

Gyulai Attila și Constantin Rusu neau oferit câteva detalii și despre activitatea de export: ”Calitatea produselor ne-a ajutat să trecem cu comenzile dincolo de granițele țării. Am avut lucrări pentru hoteluri din SUA, Paris, ori pe Coasta de Azur. HORECA este unul dintre domeniile pentru care producem mobilier. Sunt și în țară multe hoteluri, restaurante, cabinete medicale sau diverse alte instituții pentru care am produs mobilier. Acest lucru nu înseamnă că neglijăm proiecte mai mici. Cum am menționat anterior, putem oferi produse obișnuite, cum ar fi mobilierul de bucătărie, de living, dressing, baie etc., de calitate, la prețuri accesibile, dar în același timp lucrăm și la proiecte complexe, care implică multă manufactură”. Dacă vreți să aflați mai multe despre ceea ce produce Decorex Prod, puteți vizita firma din Sâncraiu de Mureș sau să accesați www. decorexprod.com.

