La mulți ani, Ardeal TV !

Echipa postului de televiziune Ardeal TV a serbat 10 ani de activitate alături de toți colaboratorii care i-au fost aproape, joi, 19 septembrie, într-un cadru intim oferit de Aroma Wedding Garden. Postul de televiziune regional Ardeal TV a reușit o ascensiune rapidă, în ultima perioadă a incercat mereu, prin intermediul emisiunilor din grila sa de programe, să transmită către telespectatori informații prompte din viața cotidiană cât și din frumusețea tradițiilor moștenite din străbuni.

„Acum 10 ani, dacă stăm să derulăm acest timp, sub forma de Gliga TV, ne vedeam în 32 de localități de pe Valea Gurghiului. Azi, după 10 ani, ne vedem în 28 de județe. Avem un public telespectator numeros, pentru că feedback-ul pe care îl întâlnim e cel pozitiv. Asta înseamnă că am primit un impuls de a merge înainte, și cu siguranță lucrurile nu se vor opri aici. Am încercat să oferim calitate, eficiență și profesionalism, iar de acest lucru s-a ocupat întreaga noastră echipă. La acest moment aniversar vreau să le mulțumesc fiecăruia în parte, colegii mei pentru faptul că au muncit astfel încât noi să fim cei care suntem astăzi. Am fost alături de Valea Gurghiului, de Valea Mureșului, de Valea Beicii, de zona de Câmpie, de întreg județul Mureș, de întreg Ardealul. De aici a pornit ideea noastră de a ne transforma în Ardeal TV. Acum e momentul să petrecem, să rememorăm amintiri frumoase și totodată e momentul să fim uniți, pentru că doar așa putem merge înainte. Nu trebuie să omitem aici o familie care a avut încredere în noi, în întreaga echipă. Este vorba de familia Daniel și Luminița Gliga, cărora le mulțumesc pentru sprijinul acordat pe parcursul acestor 10 ani .Le mulțumesc pentru faptul că nu au spus nu niciodată. Ei sunt cei care se află în spate la tot ce înseamnă Ardeal TV”, a precizat Alexandra Cotoi, moderatorul serii.

Daniel Gliga: „Nu o să mă las până nu o să devenim naționali”

Momentul celor 10 ani de sărbătoare a fost subliniat de Daniel Gliga, fondatorul postului de televiziune Ardeal TV. „Au fost 10 ani foarte frumoși, dar și foarte grei, dar până la urmă am izbutit, ne-am extins. Am fost întrebat dacă acum 10 ani am visat la așa ceva. Răspunsul meu a fost da, la care persoana respectivă a făcut o față mai mirată. I-am spus că acum 10 ani, când am înfințat Gliga TV, la o săptămână, un reporter m-a întrebat care este visul meu. Răspunsul a fost că vreau să devenim un post de televiziune national, la care reporterul a zâmbit cam mustăcit. Iată că după 10 ani am devenit regionali, și nu o să mă las până nu o să devenim naționali”, a spus Daniel Gliga, fondatorul Ardeal TV. Atmosfera de bună dispoziție a fost întreținută de programul artistic oferit oaspeților sărbătorii celor 10 ani de Ardeal TV, asigurat de soliștii Mălina Cioloca, Florin Vos, Morani și trupa Direcția 5. „Am dorit să facem un eveniment adresat tuturor colaboratorilor postului Ardeal TV, în semn de mulțumire pentru bunele relații deținute. Am dorit și am reușit în cele din urmă să avem o după masă în care să socializam și să ne simțim bine ”, a subliniat Crina, Laszlo, marketing manager Ardeal TV.

Colaborare de durată

„Îmi aduc aminte cu plăcere de Gliga TV, de începuturile acestei televiziuni care emitea în câteva localități din județul Mureș și județul Harghita. Încă de atunci am avut o colaborare cu această instituție care a devenit în 10 ani actualul Ardeal TV. De-a lungul celor 10 ani de zile am avut ocazia să colaborez cu unele persoane care și-au desfășurat activitatea la acest post de televiziune, cu conducerea acestuia, cu domnul Daniel Gliga pe care îl felicit încă o data” – Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

Televiziune importantă pentru Reghin

„Acest eveniment nu este important doar pentru Ardeal TV, este important pentru municipiul Reghin. Sunt foarte mândră să avem o asemene televiziune în oraș, care cuprinde o parte foarte mare din România. Știm ce concurență mare există în presă, cât de greu este să răzbești în acest domeniu, iar Ardeal TV strălucește, lucru care se datorează echipei acestui post de televiziune. Le doresc să fie și de acum înainte la fel de abili, la fel de buni și de imparțiali, lucru care este de apreciat la ei. Și la acest eveniment, s-au adunat oameni de la toate partidele, fără să fie niciun fel de ranchiună, ceea ce înseamnă echidistanță” – Maria Precup, primarul municipiului Reghin

Omenie și prietenie

”Meritul celor de la Ardeal TV este că ne-au adunat pe toții la acest moment aniversar. Sunt cei mai buni prieteni prezenți în sală, și acesta e meritul lui Daniel și Luminița. Îi felicit pentru curajul care l-au avut, știu că nu le-a fost ușor. Pe toți cei care suntem în sală la acest eveniment, indiferent de culoarea politică, ne caracterizează omenia și prietenia” – Vasile Gliga, om de afaceri