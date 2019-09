”Let`s do it, România!”, la Reghin

Share



Primăria Municipiului Reghin sa alăturat și în acest an campaniei ”Let`s do it, România!” și a sprijinit organizarea Zilei Naționale a Curățeniei. Locuitorii Municipiului Reghin au fost invitați să participe la acest eveniment, astfel, să se numere printre reghinenii activi și implicați civic.

Printre aceștia s-au numărat elevii și cadrele didactice, care au participat la acțiuni de ecologizare încă de vineri, 20 septembrie, cum a fost cazul celor aproximativ 350 de elevi de la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușinu” care au adunat gunoaiele din zona Pădurii Rotunde, respectiv celor 150 de elevi de la Liceul „Ioan Bojor” care au curățat malul Mureșului.

Acțiune de ecologizare pe malul Mureșului

Duminică, 21 septembrie, a venit rândul elevilor de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga ”să curețe Pădurea Dedradului, respectiv malul Mureșului, prin elevii Liceului Tehnologic „Petru Maior”. Cele necesare, mănuși, saci menajeri, au fost asigurate de către Primăria municipiului Reghin, care au mai oferit participanților apă și un corn de gustare. „Au participat elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, precum și o clasă de a VI-a, însoțiți de profesoarele Marta Crișan de chimie, Adela Florea de biologie, Severina Fărcaș de religie și Alina Dan de biologie. Am adunat gunoaiele de pe malul Mureșului din zona liceului, în partea de jos și sus a podului, pe ambele maluri, inclusiv pe malul cu IRUM, pe o distanță de aproximativ un kilometru. Au răspuns prezent acestei acțiuni de ecologizare aproximativ 90 de elevi. În fiecare an participăm la acest eveniment, noi la fiecare început de an școlar facem astfel de acțiuni de ecologizare, dar și în primăvară, în cadrul programului „Școala Altfel”. Din păcate, încă mai găsim gunoaie pe malul Mureșului, tot felul de obiecte, electrocasnice, haine, tot felul de lucruri aruncate de oameni. Ideal ar fi să nu se mai organizeze astfel de acțiuni, să nu mai avem parte de gunoaie. Le-am spus și în acest an copiilor că în cadrul acestei activități nu suntem cei care strângem gunoaiele, activitatea noastră e un fel de responsabilizare, în primul rând a elevilor, să vadă ce urât este acest gest de a arunca gunoaiele în natură, și în alt doilea rând, de a da un exemplu pentru foarte multă lume care a trecut pe lângă noi, care să-și pună întrebarea: ce fac copiii ăștia, de ce adună gunoaie ? Dorim ca elevii să aibă în primul rând un comportament ecologic, prin tot ce fac ei. Un comportament ecologic nu se rezumă doar la a strânge gunoaie , zi de zi să meargă mai mult pe jos, să se dea cu bicicleta, să meargă în natură”, ne-a declarat Alina Dan, profesoară de biologie, diriginta clasei a XI-a A din cadrul Liceului Tehnologic „Petru Maior” din Reghin.