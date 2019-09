Pompierii și elevii mureșeni, instruiți de Michel Zewald

Share



În perioada 16 – 19 septembrie s-a desfășurat la Reghin programul de pregătire între pompieri din Olanda și pompierii din subunitățile de intervenție ale ISU Mureș. Colonelul Michel Zewald venit din ‘S Hertogenbosch (Olanda), a dezvoltat și implementat – alături de Marcel Karlen și alți colegii de-ai lor – programe similare în Elveția, Germania, Spania, Belgia, Polonia, Suedia, Italia, Franța și Irlanda. Ideea dezvoltării unui astfel de program în Mureș, la Reghin, a venit anul trecut în timpul unei vizite a lui Michel în România, vizită facilitată de Theo Werkhoven, un profesor olandez, acum pensionar, cu care Reghinul are relații de colaborare de ani buni. Într-una din întâlnirile avute, Crina Slev, consilier al primarului Municipiului Reghin, alături de Sorin Ciungan, comandant al Detașamentului de Pompieri Reghin, au discutat cu Michel despre posibilitatea implementării unui program de pregătire la Reghin. Având sprijinul conducerii ISU Mureș precum și pe cea a primarului Maria Precup, programul de pregătire a ajuns să fie implementat la Reghin în luna septembrie a acestui an. Scopul acestui schimb de bune practici este dezvoltarea capacității de intervenție prin îmbunătățirea procedurilor folosite pentru creșterea siguranței cetățeanului. „Discutând cu Michel despre abordarea pe care el o are în trainingurile cu elevii, mi-am dorit foarte mult ca o astfel de pregătire să aibă loc și aici. Și mă bucur că atât Michel, cât și directorii unităților de învățământ au fost deschiși la idee. A durat destul de mult de la idee la punerea în practică (aproape un an de zile), dar asta s-a datorat în principal necesității de a ne coordona cu toții programul. Văzând însă cât de bine primiți am fost și ce impact a avut în rândul copiilor, a meritat așteptarea. Și ce mă bucură și mai mult este faptul că suntem deja în discuții pentru un program care să se desfășoare cu sprijinul ISU Mureș și al Detașamentului de Pompieri Reghin în școlile reghinene”, a precizat Crina Slev, consilier al primarului.

Exercițiu de evacuare la Liceul „Petru Maior”

Miercuri, în timpul exercițiului de evacuare în caz de urgență, elevii de la Liceul „Petru Maior” au avut parte de o surpriză. Michel Zewald și Sorin Ciungan, după ce au participat la exercițiul de evacuare, au discutat timp de o oră cu elevii clasei a V-a despre foc, incendii și prevenirea lor. Accentul nu a fost pus pe ce face un pompier, ci discuția a fost centrată pe ce pot face ei, copiii – de multe ori aflați singuri acasă pentru câteva ore – în cazul unui incendiu, în intervalul de timp dintre apelul făcut la 112 și momentul în care sosesc pompierii. După discuția din sală a urmat și momentul spectaculos pentru cei mici în care au avut ocazia să fie eroii zilei. „Mă bucur mult că prin prisma relațiilor de prietenie pe care municipalitatea reghineană le-a dezvoltat de-a lungul anilor cu Olanda, am putut sprijini dezvoltarea și implementarea acestui program aici, la Reghin. Mulțumesc conducerii ISU Mureș pentru implicare și nu în ultimul rând conducerii Detașamentului Reghin și colegilor din primărie pentru stabilirea detaliilor acestui program. Felicitări!”, a declarat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

Colaborare în plină dezvoltare

Programul de pregătire dintre pompierii din cele două țări, încheiat pe 19 septembrie la Reghin, a fost o primă etapă într-un proiect de colaborare pe care toate părțile implicate îl doresc a fi unul de durată. „Trebuie să fim întotdeauna deschiși la noi oportunități de învățare. Exact asta a însemnat acest schimb de bune practici care a avut loc la Reghin cu colegii veniți din Olanda. ISU Mureș are deja tradiție în schimburi de experiență internațională așa că am știut ce oportunitate bună reprezintă acest proiect. Mă bucur că el a putut fi implementat și că această colaborare este în plină dezvoltare. Le mulțumesc colegilor implicați în acest proiect și mulțumesc primăriei Reghin pentru inițiativă și sprijinul acordat”, a concluzionat Inspector șef – Colonel Călin Handrea, ISU Mureș.

Sursă foto: Sorin Man