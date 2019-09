Tu cât de responsabil eşti cu banii tăi?

Share



Tu cat de responsabil esti cu banii tai? Iată 3 metode inteligente care te vor ajuta sa-ţi administrezi şi să-ţi sporeşti resursele financiare

Zi de zi esti bombardat cu fel de fel de mesaje publicitare care mai de care mai atragatoare, menite sa iti activeze impulsul de cumparare. Banii ajung, asadar, sa-ti alunece printre degete, fara ca tu sa stii macar pe ce i-ai cheltuit. In aceasta societate de consum, e foarte important sa te responsabilizezi in modul in care iti gestionezi resursele financiare, devenind constient, in acelasi timp, de directia in care te indrepti si de ceea ce ai cu adevarat nevoie.

Afla cateva perspective interesante care te vor ajuta sa-ti administrezi corect banii si chiar sa-ti sporesti veniturile financiare

Supune-te unui testFie ca alegi sa le spui energie, fie resursa sau mijloc de a-ti atinge scopurile si de a gusta din ceea ce are viata de oferit intr-un mod cumpatat si chibzuit, banii nu sunt o entitate cu valoare intrinseca. Jocurile de noroc si pariurile sportive sunt un test foarte relevant care iti scoate in evidenta taria de caracter, autocontrolul si cumpatarea. Incearca o astfel de experienta si observa-ti cu atentie emotiile si reactiile, precum si abilitatea de a-ti gestiona resursele fara sa aluneci in datorii. Astfel, fara a deveni neaparat un mare amator de pariuri sportive, poti paria la Betano, una dintre cele mai populare si profesionale case de pariuri din Romania.

2. Depersonalizeaza banii si priveste-i precum o resursa

Un exercitiu interesant este sa incerci sa privesti banii precum un mijloc de a ajunge undeva si nu destinatia finala. Daca te numeri si tu printre cei care abia asteapta o anumita perioada a lunii pentru a-si primi salariul, inseamna ca banii sunt o resursa care este extrem de importanta si fara de care nu poti trai. Cu cat depui mai mult efort in a-i castiga, faci mai multe compromisuri si esti nemultumit cu modul in care arata viata ta, banii tai se vor imprastia in cele 7 zari, pe fel de fel de stimuli artificiali de fericire, al caror efect, insa, trece prea repede si adanceste si mai mult golul. Si poate parea bizar, insa, ca sa ai o perceptie corecta asupra banilor, trebuie sa te detasezi putin de atasamentul fata de ei.

Monitorizeaza-ti cheltuielile

Poate cel mai important pas in a te responsabiliza financiar este sa afli exact pe ce anume iti cheltui banii. Fixeaza, asadar, o perioada de timp (de exemplu, o luna) in care sa-ti notezi intr-un document sau chiar pe o aplicatie mobila cat si pe ce anume cheltui in fiecare zi. Nu degeaba se spune ca obiectele, experientele si alte lucruri in care investim sunt reflexia noastra fidela. Principala confuzie in ceea ce priveste banii este ca acestia trebuie sa fie cheltuiti. Insa exista o mare diferenta intre cheltuiala si investitie. Daca observi ca veniturile tale se imprastie haotic in foarte multe directii, e absolut firesc sa nu te bucuri de prosperitate si implinire. Banii sunt precum un rau, care are nevoie de o albie sapata in pamant pentru a-si urma cursul. Doar odata ce iti canalizezi energia catre o anumita directie si inveti sa fii selectiv cu timpul si resursele tale, vei obtine abundenta financiara.

In concluzie, un lucru e cert. Vei reusi sa-ti schimbi perceptia asupra banilor doar odata ce esti pregatit sa faci niste schimbari de mentalitate si sa-ti asumi raspunderea pentru propriile venituri si cheltuieli fara a cauta motive exterioare.

Sursa imagine: shutterstock.com