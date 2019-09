Apel către Președintele României: Nu “omorâți” o întreaga generație de tineri medici!

Share



Sistemul de sanatate din Romania are nevoie de specialiști. Tinerii medici, absolvenți ai promoției 2019 și nu numai, urmează sa susțină examenul de rezidențiat in data de 17 Noiembrie 2019.

Metodologia de organizare a examenului, comisiile de specialitate precum și numărul de locuri și posturi se aproba prin ordine comune ale miniștrilor sănătății și educatiei care trebuie publicate in Monitorul Oficial pana la data de 7 Octombrie 2019 pentru ca examenul sa se poată desfășura.

Prin blocarea numirii ministrului educatiei, Dl presedinte Johanis, pune in pericol o generație întreaga de tineri medici care nu pot susține examenul de rezidențiat in acest an, nu se vor putea încadra incepand cu 01 Ianuarie 2020 in sistemul de sanatate românesc.

Creșterea salariilor medicilor și rezidenților i-a determinat pe aceștia sa rămână in număr mai mare in Romania.

Lipsa ministrului educatiei care sa semneze ordinele comune prevăzute de lege, din cauza președintelui Johanis, ii poate determina pe cei peste 8000 de tineri medici sa plece din Romania.

Dr. Corneliu Florin BUICU,

Deputat PSD de Mureș,

Președintele Comisiei de Sănătate și familie din Camera Deputaților