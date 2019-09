B-Unicii din Târgu-Mureș, eveniment special de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Share



Pentru că se apropie ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” (1 octombrie), conducerea Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș, vor organiza, pentru a 5-a oară, un eveniment aniversar dedicat B-Unicilor.

După cum ne-au obișnuit în fiecare an, și de data aceasta B-Unicii vor lansa un videoclip tematic pe coloana sonoră a melodiei lui Marius Teicu – ” Proverbe”. La fiecare ediție a fost o tematică aparte, iar în acest an legătura dintre generații se va realiza pășind într-o poveste, cea a proverbelor. Această campanie ,”Nu uita să-ți suni B-Unicii”, este dedicată în special tinerilor care sunt îndemnați să își sune bunicii, nu doar de zilele aniversare sau de sărbători.

Așadar, în data de 1 octombrie, la ora 11.00, suntem invitați să vizionăm videoclipul ce va demonstra adevărul care se ascunde în spatele proverbului.

Până atunci însă, B-Unicii nu se vor plictisi, deja suntem obișnuiți cu petrecerile tematice care se organizează la Căminul pentru Persoanele Vârstnice din Târgu-Mureș. Lunar se organizează evenimente în cadrul cărora beneficiarii își serbează zilele de naștere. Ne-am întâlnit cu directoarea căminului, dr. Anca Florea, pentru a ne spune ce petreceri au fost în luna septembrie și cum au petrecut B-Unicii.

Evenimente cu tematică amuzantă

Duminică, 22 septembrie, a avut loc un eveniment de dimensiuni nemaiîntâlnite până acum, la care au participat angajați ai societății Petry din Târgu-Mureș.

”Ne-am întâlnit duminică cu 150 de angajați de la societate și ne-am împărțit, împreună cu bunicii în niște ateliere: atelier de zugrăvit, în cadrul căruia s-au zugrăvit două camere, sala de mese și protocolul, s-au confecționat 100 de huse pentru scaune, au fost inventariate și înregistrate cărțile din biblioteca în limba română și limba maghiară. S-au organizat și întâlniri de socializare unde bunicii și angajații au jucat jocuri de remi și table. După care cu toții am servit masa și desertul: tortul, pentru care s-au confecționat și decorațiuni din zahar. Întâlnirea s-a încheiat pe tematica sonoră a melodiei a lui Dan Spătaru ”Tu, eu și-o umbrelă”, de aici ne-am inspirat și pentru nume: ”Sub umbrela prieteniei” pentru că după o zi petrecută împreună, cu toții am devenit prieteni”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, dr. Anca Florea, directoarea Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș.

În fiecare lună, se organizează diferite evenimente cu tematică amuzantă, una dintre acestea fiind ”Ziua Înghețatei”, eveniment la care au participat și copii angajaților care au fost cei ce au preluat comanda B-Unicilor. În cadrul fiecărui eveniment, se face la început o scurtă istorie a tematicii.

”De această dată am vorbit despre prima înghețată, cum a apărut gheața, după care înghețata. Și am ajuns de la timpurile străvechi până în zilele noastre când o degustăm. Am avut, de asemenea, și tricouri personalizate. Aniversații lunii au primit cadouri sugestive: jucăria squishy în formă de înghețată”, a mai spus dr. Anca Florea.

Pentru ”Ziua budincii de ciocolată” s-a conceput un concurs pe echipe.

”Am vrut să vedem care este avantajul tehnologiei, dacă reușim să facem mai repede compoziția pentru budincă cu mixerul sau cu telul clasic. Echipele au fost aproape la egalitate, deci chiar și cu telul acela, bunicii au reușit să facă compoziția finală. În cadrul acelui eveniment am fost ajutați de copii de la Fundația Alpha Transilvană care realizează momente artistice. Ei au cântat pe melodii atât românești cât și internaționale”, a precizat dr. Anca Florea.

Pentru că iarba verde este pe sfârșite, și dorul de casă revine uneori în inimile bunicilor, s-a organizat evenimentul intitulat ”Iarba verde de acasă”. Pentru că numele a coincis cu titlul melodiei ”Iarba verde de acasă” a lui Mircea Rusu Band, acesta a fost invitat de onoare la spectacol. Evenimentul a coincis cu sărbătoarea Sfintei Marii din luna septembrie, astfel încât s-a încheiat cu celebra melodie ”Mărie-Mărie”.

”Cu ajutorul acestor evenimente și spectacole, încercăm să facem această perioadă din viață să fie una cât mai plăcută și cu amintiri cât mai frumoase”, a încheiat directoarea Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș.

Andreea GONDOR