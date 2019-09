Dorin Florea, discurs incendiar: ”Obrăznicia politicienilor trebuie să înceteze!”

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, care deține și funcția de președinte al ALDE Mureș, a susținut joi, 26 septembrie, un discurs în cadrul ceremoniei organizată în Piața Teatrului în memoria eroilor Armatei României căzuți în luptă în urmă cu 75 de ani pentru eliberarea municipiului Târgu-Mureș la data de 28 septembrie 1944 de sub ocupația trupelor horthysto-fasciste.

Redăm, în rândurile de mai jos, discursul susținut de Dorin Florea:

”Armata trebuie felicitată în veci pentru ceea ce a făcut de fiecare dată, dar în majoritatea timpului să repare greșelile politrucilor vremii. Instituția care a făcut cele mai puține compromisuri dintre toate instituțiile României. Doamnă profesoară, Petre Țuțea a mai spus ceva, pe care aș vrea să înțeleagă fiecare român, pentru că după într-adevăr greșelile mari pe care le-au făcut sub ochii noștri, a unei Europe întregi, setea și dorința imperiilor de a reveni, setea și dorința celor care au condus destinele Europei și a imperiilor lor, au supus populația acestei zone, a Europei, și nu numai, la cele mai grele și cumplite lovituri, atât Primul Război, cât și Al Doilea Război. Ticăloșia care s-a făcut în 40 trebuie discutată și predată an de an în toate cursurile de Istorie, pentru că arată exact cum o națiune poate fi îngenunchiată la câțiva ani, 20 și ceva de ani, 22, de la Marea Unire. Când a fost stabilită în cancelariile Europei și cu câtă ușurință s-a acceptat promiscuitatea, mocirla, incultura… Sunt cărți scrise, sunt recenzii clare, sunt istorici care ne-au predat cu lux de amănunte atrocitățile care au fost făcute. Cum capii Armatei Române alături de oamenii responsabili, de bărbații de stat și nu politrucii cum îi vedeți astăzi îmbuibați și care habar nu au de lecții de Istorie și se prezintă doar din interes pur electoral, pentru că foamea îi determină să înlocuiască onoarea, demnitatea cu ceea ce înseamnă interes personal. Pe ei îi vedeți cum se hlizesc în toate momentele maculând ceea ce au făcut bunicii sau străbunicii noștri. Vreau ca tot poporul să înțeleagă o dată, să nu se mai lase manipulat și în locul onoarei de care au dat dovadă soldații noștri, Armata noastră, politicieni adevărați ai vremii să nu fie înlocuită cu mediocritatea, cu zgomotul, cu gălăgia pe care o fac unii. Da, hitlerismul, la fel fascismul, la fel hortysmul, au fost lucruri care trebuie discutate și predate. Nu întâmplător au murit atâția soldați aici. Îi vedeți astăzi cum se manifestă de altă manieră perfidă sfidând tot ce e mai sfânt al acestui acestui popor. Și au posibilitatea să se răsfețe datorită maculării și datorită compromisurilor pe care unii politicieni li se pare că sunt strategii politice. Nu pot să accept să își bată joc de un popor de copii tăi, de școlile tale. Și tu să-l pui și să îl cocoți acolo, care de ani de zile te sfidează. Am ajuns un popor să ne înclinăm în fața tuturor. Nici în perioada medievală nu se mergea cu atâta asiduitate la marile cancelarii să te umilești. Pactul Ribentrop – Molotov trebuie acuzat în continuare. Basarabia… care încă nu și-a revenit… Ce părere faci în cancelariile europene dacă te duci numai ca să faci acțiuni care să te mențină la putere și să îți asigure corpul gras. România a pierdut prea mult. Jertfa pe care au dat-o soldații încă nu e conștientizată de acest popor, încă tinerii noștri nu cunosc care au fost adevăratele imbolduri. ”Treceți batalioane române Carpații” trebuia cântat și în Al Doilea Război Mondial pentru că modul în care au așteptat târgumureșenii sau ardelenii, compromisul care s-a făcut în 40 nu poate fi vindecat niciodată. Gândiți-vă la comportamentul pe care l-au avut unii când au avut sânge pe bot. Când au simțit sânge undeva cum au reacționat. Gândiți-vă în 40, în 45, la Revoluție, după Revoluție în Târgu-Mureș și aveți toată splendoarea compromisurilor domnilor politicieni pe care le faceți ceas de ceas ridicându-vă și cocoțându-vă pe umerii necăjiți ai acestui popor. Asta înțeleg eu să vă spun la 75 de ani după marea atrocitate, când cu un cinism Armata Română a fost decimată, aproape. Au desființat Vânătorii de Munte, de care le era frică ca de dracul de ei pentru că și-au apărat ținuturile, proprietățile și teritoriul românesc. Nu se spune despre asta, ni se vântură tot felul de idei, de maculări, de imagini de coșmar. Coșmarul e acasă la noi, în modul în care educăm tinerii, în modul în care le redăm demnitatea și mândria de a reveni acasă. Și asta o să o aibă și Armata, pentru că multe instituții au făcut prea multe compromisuri, iar obrăznicia politicienilor trebuie să înceteze prin redeșteptarea acestui popor la demnitate și la mândrie națională.”

(Redacția)