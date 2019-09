Bilanțul ”Zilei Naționale de Curățenie” în Sighișoara

Share



Campania ”Let’s Do It, România!”, desfășurată în perioada 21-23 septembrie în municipiul Sighișoara, cu scopul de ecologizare și de responsabilizare a populației privind deșeurile, s-a încheiat.

Potrivit site-ului oficial al Primăriei municipiului Sighișoara, www.sighisoara.org.ro, ”la această acțiune au participat reprezentanți ai Municipiului Sighișoara, voluntari ai Fundației Mihai Eminescu Trust, cadre didactice și elevi ai Școlilor Gimnaziale ”Zaharia Boiu”, ”Victor Jinga”, ”Miron Neagu”, ”Nicolae Iorga”, ”Aurel Mosora”, ”Radu Popa”, ai Colegiului Național ”Mircea Eliade”, ai Liceului Tehnologic Nr. 1 și ai Liceului Teoretic ”Joseph Haltrich.”

Tot din aceeași sursă menționăm că ”acțiunile s-au desfășurat pe străzile: Tache Ionescu, Ștefan Octavian Iosif, Mihai Eminescu, Ilarie Chendi, Anton Pann, Libertății, Horia Teculescu, Nicolae Iorga, George Coşbuc, Codrului, Plopilor, Bradet, Dumbravei, Florilor si Nouă, în zonele unităților de învățământ, parcarea Sălii Polivalente ”Radu Voina”, malul Târnavei și Cetatea Medievală”

Deșeurile colectate au fost depozitate în 165 de saci menajeri de 120 Litri.

“Let’s Do It, Romania!” este un proiect desfășurat global în 150 de țări purtând numele de “World Clean Up Day”. Scopul acestui proiect este de a mobiliza cât mai mulți oameni pentru a se implica în acțiunile de ecologizare a zonelor poluate cu deșeuri.

Conducerea Primăriei municipiului Sighișoara transmite mulțumiri voluntarilor prin intermediul site-ului www.sighisoara.org.ro:

”Municipiul Sighișoara mulțumește voluntarilor pentru implicarea în această acțiune de ecologizare.”

Andreea GONDOR