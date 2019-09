FOTO: Delicatese exotice, la ”Festivalul Mediteraneean”

Share



”Festivalului Mediteraneean”, care a avut loc recent, între 20 și 22 septembrie, pe Bulevardul Cetății din Târgu-Mureș, a oferit pasionaților sau, dimpotrivă, curioșilor care nu au mai gustat astfel de alimente, ocazia de a mânca preparate exotice, neobișnuite, din fructe de mare, precum și diferite dulciuri și prăjituri turcești.

Produse din fructe de mare

Printre produsele vândute de Le Oac Oac Bistro, Caravana Racilor, Paella Espana și The Street Food Lobster, s-au numărat și tentacule de caracatiță în sos picant, creveți în sos de vin sau pane, midii, homari, pește, calamar, toate pregătite în diverse moduri, pentru diverse gusturi. Acestea au fost gătite live, la fața locului, din produse proaspete, pentru a oferi clienților mâncare de calitate.

Cei de la Delicii Turcești

Pentru cei care nu s-au încumetat să deguste din preparatele cu fructe de mare, cei de la Delicii Turcești au oferit o alternativă mai… dulce! Bucătăria turcească este cunoscută pentru diferitele tipuri de deserturi și de dulciuri, de care târgumureșenii au avut posibilitatea să se bucure în cadrul festivalului. Începând cu tradiționalul rahat turcesc, de diverse feluri, până la rulade, baclava, înghețată, toate colorate puternic și foarte atrăgătoare. De asemenea, vizitatorii au avut posibilitatea să încerce și cafeaua amăruie preparată tradițional… pe nisip încins!

Oaspeți mulțumiți

Am întrebat diverși vizitatori ce părere au despre “Festivalul Mediteraneean”, și despre produsele care au fost servite. Majoritatea au răspuns pozitiv. De exemplu, un domn mai în vârstă a declarat: „Să știți că la vârsta pe care o am, nu mi-a trecut niciodată prin cap că voi încerca tentacule de caracatiță… și nici atât că îmi va plăcea!”. Alții, în schimb, au spus că nu e pentru ei mâncarea cu fructe de mare… „Pur și simplu nu am stomac pentru așa ceva… Nu e ceva pentru toată lumea! Dar recomand tuturor să încerce dulciurile turcești. Pe mine m-au cucerit!”, ne-a spus o tânără studentă.

Alex Ionuț ORBAN