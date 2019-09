FOTO: Peste 2.600 de ”boboci”, la UMFST “George Emil Palade” Târgu-Mureș

Share



Palatul Culturii din Târgu-Mureș a găzduit duminică, 22 septembrie, festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu-Mureș. Este primul an în care Universitatea poartă oficial numele celebrului savant George Emil Palade, an în care UMFST ”George Emil Palade” Târgu-Mureș are peste 12.000 de studenți din care 800 provin din 55 de țări ale lumii.

Forța care poate schimba o societate

Festivitatea a fost deschisă de discursul susținut de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, care a transmis celor aproape 2.700 de ”boboci” încurajări pentru noul an universitar.

”Voi, bobocii, aveți adunate în voi toate speranțele lumii, ochii vă sunt curioși, mintea vă este deschisă și însetată. Vă vom învăța în acest an și în anii care urmează, tainele științei, dar vom încerca să vă facem să creșteți ca să fiți nu doar inteligenți, dar și înțelepți. 12.000 de studenți pot schimba nu doar un oraș, ci o întreagă societate, prin inteligența lor creatoare, prin spiritul critic și constructiv pe care, prin tradiție, studențimea îl are”, a afirmat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

”Știința are doar început, nu și sfârșit…”

Desigur, studenții din anii mai mari nu au fost uitați, primind cuvinte de încurajare.

”Voi, studenții mai mari, veți învăța și anul acesta că știința are doar început dar nu și sfârșit, ca de fiecare dată mai este ceva de învățat, de cunoscut sau de recunoscut. Noi vom învăța de la voi, că trebuie să vă răspundem aștepărilor voastre care la rândul lor trebuie să fie înalte, corecte și decente”, a mai spus prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Invitați speciali

La ceremonie au participat, în calitate de invitați speciali, și Mircea Dușa, prefectul județului Mureș, și Ovidiu Dancu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

”Pe lângă faptul că la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie vă veți pregăti pentru viață, vă veți pregăti pentru profesia pe care v-ați ales-o, cea de medic, de inginer, de jurist, de economist și de alte specialități, veți deveni oameni maturi, veți învăța de la profesorii voștri cum să vă comportați în viață și care este responsabilitatea voastră în societate. Societatea românească așteaptă de la învățământul superior să pregătească tineri care să preia destinele țării în anii care vin”, a precizat Mircea Dușa.

”Ca în fiecare an, asumarea de noi responsabilități atât pentru studenți cât și pentru cadrele universitare reprezintă o provocare”, a spus Ovidiu Dancu, care a apreciat apoi în termini pozitivi condițiile de studiu existente la UMFST Târgu-Mureș, considerate a fi la nivel european.

Pregătire medico-militară

Pentru că Institutul Medico-Militar al UMFST Târgu-Mureș este o componentă foarte importantă a Universității, pe lista celor care au transmis mesaje s-a aflat și colonel medic, șef de lucrări dr. Mihail-Silviu Tudosie, comandantul Institutului Medico-Militar.

”În curând se împlinesc 30 de ani de când s-a înființat Institutul Medico-Militar cu o secție de pregătire și perfecționare medico-militară la Târgu-Mureș. De atunci și până în prezent prestigiul a crescut de la an la an, respectul față de Universitate și de tradiție își are fundamentul în însăși calitatea actului educațional oferit studenților”, a afirmat colonel medic, șef de lucrări dr. Mihail-Silviu Tudosie.

”Ghioceii” care aduc primăvara

În continuare, președintele Senatului UMFST Târgu-Mureș, prof. dr. Constantin Copotoiu, a adus mulțumiri cadrelor didactice care constituie un nou început pentru noii studenți, părinților dar și a ”bobocilor”, care prin venirea lor, ”înfloresc” orașul.

”Studenții sunt cei care aduc primăvara în urbea noastră, ei sunt acei ghiocei care anunță anotimpul ce dă viață societății, naturii”, a menționat prof. dr. Constantin Copotoiu.

Noi domenii de studii

Prof. dr. Călin Enăchescu, prorector al UMFST Târgu-Mureș, a subliniat faptul că momentul în care Senatul Universității de Medicină și Farmacie și Senatul Universității ”Petru Maior” din Târgu-Mureș au decis unirea în cadrul noii Universități oferă numeroase aspecte pozitive.

”În primul rând, această nouă Universitate are posibilitatea dezvoltării unor noi domenii de studii precum și îmbunătățirea unor domenii existente și aici aș face referire la unele pe care le-am pornit chiar din acest an: Ingineria Medicală. Avem preconizat pentru anul care vine domenii cum ar fi: inteligența artificială, bio-informatica și alte programe de studii”, a menționat prof. dr. Călin Enăchescu.

Îndemn înspre ”sete de cunoaștere”

În cadrul aceleiași festivități, prof. dr. Angela Borda, prorector al UMFST Târgu-Mureș, a luat cuvântul adresându-se studenților internaționali într-un discurs în limba engleză, mulțumindu-le pentru că au ales să studieze la UMFST și sugerându-le să fie ”însetați de cunoaștere”.

Cu această ocazie, atât conducerea Universității, cât și cea a Ligii Studenților din Târgu-Mureș au urat un călduros bun-venit ”bobocilor” care au demonstrat că sunt cei mai buni în cadrul înscrierilor din vară, dar și studenților își care continuă drumul spre formare în cadrul UMFST Târgu-Mureș.

