Baloane din cinci ţări, la Parada Baloanelor cu Aer Cald

Organizatorii celei de-a XIV-a ediţii a Paradei Baloanelor cu Aer Cald, care se desfăşoară până duminică în satul Câmpu Cetăţii, comuna Eremitu, estimează că la finalul celei de-a trei a zi a festivalului numărul vizitatorilor va depăşi 20.000.

“La această ediţie participă 15 baloane din Rusia, Moldova, Cehia, Ungaria şi România. Ieri (sâmbătă – n.r.) au fost vreo 10.000 de vizitatori, vineri seara au fost de asemenea mulţi, iar duminica, de regulă, vin şi mai mulţi, aşa că vom trece lejer de 20.000. Până acum, din cele şase curse planificate au fost efectuate cinci, ultimul zbor va fi după amiază. Joi a plouat, vineri deja a fost vremea bună. Anul acesta vremea a ţinut cu noi, am reuşit să respectăm zborurile. De mulţi ani nu am mai avut aşa vreme bună ca acum, fapt ce ne-a permis să efectuăm toate zborurile planificate. În fiecare an încercăm să organizăm şi alte evenimente, întrucât zborurile se desfăşoară dimineaţa şi seara. În acest an am avut o expoziţie de maşini oldtimer. Zona Câmpului Cetăţii, situat în apropiere de Sovata, este foarte frumoasă, există un microclimat local care facilitează zborul baloanelor cu aer cald, astfel încât zona de zbor este destul de mare, cu foarte mult puncte interesante. De obicei participanţii vin la Câmpu Cetăţii, vin de foarte mulţi ani, deja suntem o familie între piloţi. Vin cu foarte multă plăcere aici fiindcă e foarte interesant de zburat. Publicul poate nu observă acest aspect, dar pentru piloţi sunt nişte provocări din perspectiva zborului cu balonul”, a declarat, pentru Agerpres, unul dintre organizatorii Paradei Baloanelor cu Aer Cald, Lorincz Miklos.

Piloţii susţin că în fiecare dimineaţă baloanele zboară de pe platoul din Câmpu Cetăţii către ieşirea din vale, către Eremitu, iar seara se poate decola şi se poate zbura către deal, în direcţia opusă, însă cu aproximativ o jumătate de oră înainte de apusul soarelui, curentul se întoarce iarăşi către vale şi se poate veni chiar la locul de unde s-a decolat.

Satul Câmpu Cetăţii este situat într-o foarte frumoasă, la nord de Sovata şi la est de Târgu-Mureş, la circa 50 de kilometri, în apropiere de Munţii Gurghiului.

Terenul de decolare are în jur de 5 hectare fapt ce permite decolarea a 20-22 de baloane în acelaşi timp, iar la paradă participă doar piloţi licenţiaţi în ballooning.

Este o pasiune destul de costisitoare, întrucât un balon cu aer cald costă până la 20.000 de euro. Cei care au dorit să zboare cu balonul cu aer cald s-au înscris din timp pe listele speciale deschise de organizatori, preţului unui zbor fiind de 480 de lei.

