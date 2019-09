FOTO: Ion Grigorescu & Marica, la Camera K’Arte

Share



Camera K’Arte din Târgu Mureș a găzduit vernisajul expoziției „Marica” semnată de Ion Grigorescu, parte din proiectul “Artă contemporană în Camera K’Arte”, co-finanțat de Consiliul Județean Mureș și Primăria Municipiului Tîrgu Mureș. Expoziția a fost vernisată în prezența artistului, unul dintre cei mai importanți artiști contemporani români, și a Catherinei Kiss, sora Maricăi și președintele Asociației culturale Mnemosyne din Marseille. Ion Grigorescu este o figură centrală a artei contemporane românești, cunoscut în special pentru acțiunile sale din anii ’70-’80, documentate foto și pe film. Pictor de formație, Ion Grigorescu ajunge să exploreze teme politice vernaculare și identitare prin intermediul unor practici artistice pe care le împrumută cu multă familiaritate: body-art, performance, post-happening, pop-art, film, (serialitate) foto – exersate pe un ton critic și încordat la adresa contextului social și politic tot mai sufocant după 1971. Drept consecință, Ion Grigorescu își limitează adeseori experiențele și experimentele artistice la micro-universul casnic, al studioului personal sau al spațiilor periferice, unde lucrează mai mereu singur sau însoțit de un cerc foarte restrâns de apropiați. Marica, născută la Tîrgu-Mureș (tatăl ei, Kiss Laszlo, actor cunoscut la naționalul tîrgumureșean) este unul dintre acești apropiați care îl însoțesc pe artist în anii la care face referire expoziția (1970-1978). “Expoziția provine dintr-o documentație asupra anilor 1970-1978 o adevărată ploaie de imagini fotografice, un desen aproape neîntrerupt, un portret din neîncetată cercetare. Expoziția nu e documentația, nu e pentru a vedea pe autorul deschiderilor camerei obscure, ci pe cea care a știut de cameră, a încurajat relația de fotografiere, arătând omul in sine, cu demnitate și frumusețe, într-o epocă în care, în expozițiile noastre nu se știa nici de body art, nici de happening. Privind retrospectiv, sesiunile acestea de fotografie în familie devin pregătire pentru Performance de mai târziu, pentru caracterul său spontan, ca improvizație și nu reprezentație de teatru. Marica are acum imagini la Museum of Modern Art din New York și în Muzeul Artei Contemporane (Sztuki Nowoczesnej) din Varșovia, de asemenea în colecții particulare. Să vedem prin ce exercită ea atâta atracție! Nu am lăsat timp pentru admirație preocupându-mă de aspectele tehnice, eram interesat de banda desenată și de foto roman, de trecerea între două imagini și de crearea impresiei de mișcare sau film”, afirmă artistul Ion Grigorescu.

Crezul artistului

Despre crezul artistului a vorbit Catherinei Kiss, care a dat citire răspunsului artistului la afirmației Maricăi („Mă surprinde că nu vezi relația dintre natură și starea de spirit pe care o ai în acest loc ?”) : „În natură nu pot să fiu decât liniștit, să concep, să gândesc, să lucrez. Sunt dipsus de elementele naturii, de prezența universului și de vastitate. Nu privilegiez locurile din natură în raport cu orașele, satele, cu propriul meu corp. Mă interesează orice situație”, a spus Catherina Kiss, care și-a încheiat prelegerea despre artistul Ion Grigorescu tot cu spusele acestuia: „Suntem păsări călătoare pe acest pământ. Iubim ceea ce ne-a fost dat să iubim și peste tot pe acest pământ există frumusețe și adevăr. Există soare, există luna, copiii, iubirea, trebuie numai să le vedem”.