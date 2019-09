”Ziua Porumbului” 2019. Spartan, hibrid propus de Saaten Union

Share



Aproximativ 500 de fermieri din Transilvania, alături de reprezentanți ai 22 de companii naționale, multinaționale și instituții din domeniul inputurilor și tehnologiei pentru agricultură au participat joi, 19 septembrie, la prima ediție a ”Zilei Porumbului”, eveniment organizat pe un lot experimental de teren în apropiere de orașul Iernut, de companiile mureșene Dafcochim Agro și Cereal Prod.

Au răspuns ”prezent” invitației lansată de Dafcochim Agro și Cereal Prod reprezentați ai următoarelor companii și instituții: Adama România, Ascenza Agro România, Azomureș, Bayer Crop Science România, Belchim România, Carmeuse România, Corteva Agriscience România, Dafcochim, Donau Saat România, FMC România, Holland Farming Agro, KWS Semințe, Limagrain România, Marton Genetics, Nufarm România, Saaten Union România, Stațiunea de Cercetare Agricolă Turda, Summit Agro România, Syngenta România, Timac Agro România și Vantage România.

„În acest câmp demonstrativ am avut cinci hibrizi cu FAO între 310 şi 510, care fac parte din hibrizii noi din portofoliul Saaten Union. Un exemplu concret este Spartan, care este introdus în portofoliu în anul 2019, în primăvara acestui an, şi bineînţeles că el va înlocui din primăvara anului 2020 celebrul hibrid Bonito. Spartanul este o grupă FAO 320, foarte bine adaptat şi aclimatizat la condiţiile de mediu din zona transilvană şi zona de vest a ţării, Banat, Crişana şi Maramureş. Arată foarte bine în acest câmp, deşi s-a făcut o tehnologie minimală. Personal am mare încredere în acest hibrid, care nu este extrem de productiv, are o producţie de 8-9 tone, dar este foarte constant din punct de vedere al producţiei având o toleranţă foarte mare la secetă, şi sunt convins că va înlocui cu succes hibridul Bonito”, a declarat Marius Creţu, director comercial Saaten Union România & Rapool România.

Alex TOTH