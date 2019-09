INTERVIU. Doina Gabriela Vanca revine cu o expoziție de fotografie rock: „Dragi fotografi, faceți ceea ce vă dictează sufletul!”

Share



În perioada septembrie – octombrie, American Corner Târgu Mureș din cadrul Bibliotecii Județene Mureș găzduiește o expoziție atipică, cu fotografii de la concerte rock realizate chiar de bibliotecară, Doina Gabriela Vanca.

Adesea am văzut-o la concerte sau festivaluri și în majoritatea cazurilor avea un aparat foto atârnat la gât. Am vrut să aflăm mai multe despre ce se ascunde în spatele bibliotecarei prietenoase de la care împrumutăm cu drag cărți și ce reprezintă de fapt fotografia de concert în viziunea ei.

Reporter: Cum a apărut pasiunea pentru fotografie?

Doina Gabriela Vanca: Fotografia reprezintă o veche pasiune de-a mea alături de pictură! Îmi amintesc și acum cu drag de vechiul și primul aparat de fotografiat cu film, marca Smena, cu care am făcut fotografii câțiva ani buni, aparat pe care tatăl meu mă lăsa să îl folosesc și tot tatăl meu era cel care ducea filmele la developat! Aveam vreo 12 ani pe atunci. Ei bine, timpul a trecut, aparatele foto s-au schimbat… De-a lungul anilor am făcut și fac în continuare fotografii diverse: natură, oameni, arhitectură, evenimente culturale și sociale, sporturi și de ceva vreme și concerte, în mare parte rock. Toate în mod voluntar!

Rep.: De ce concerte rock?

D.G.V.: De ce concerte rock? Păi, pentru mine distracția este triplă în acest mod: ascult muzică live, văd trupele pe scenă și fac fotografii în același timp! Și nu doar atât, dar astfel ajung fotografii gratuit la trupele respective și la fanii lor. Cum am mai spus, fotografiez de multă vreme, am și terminat cursurile de 2 ani ale Secției Fotografie/Imagine la Școala Populară de Arte (azi Centrul Județean pentru Cultura Tradițională și Educație Artistică Mureș), dar mult timp am „stat în umbră”. Făceam fotografii, dar mă bucuram doar eu și cei dragi mie (rude, prieteni) de ele. De câțiva ani am decis să las fotografiile să aibă viața lor, să ajungă la cât mai multă lume! Ce rost are să fac fotografii pe care să le vadă doar o mână de oameni? Mai ales în ceea ce privește fotografiile de la concerte sau evenimente culturale, publicul prezent și „vedetele” evenimentului se bucură atunci când au fotografii care să le readucă în memorie acel eveniment special! O mare bucurie pentru mine a fost atunci câd formații din România sau din Ungaria m-au contactat pentru a le trimite fotografiile în original.

Rep.: Care sunt provocările în fotografia de concert?

D.G.V.: Fiecare subiect de fotografiat este specific. Concertele, spre deosebire de alte evenimente culturale, beneficiază de lumini spectaculoase în diverse culori și multă energie pe scenă. Este o plăcere să fotografiezi în timpul unui concert, dar este totodată și o provocare. Nu este atât de simplu cum pare la prima vedere. Provocările majore sunt lumina insuficientă în locația respectivă, faptul că ești mereu în „contralumină” și subiectul în mișcare continuă. Dar se poate! Eu nu folosesc trepied pentru fotografiile de concerte, iar blitz-ul îl utilizez doar pentru public atunci când este necesar (noaptea, localuri).

Rep.: Care sunt concertele la care ai pozat până acum și ce momente ai surprins?

D.G.V.: Sunt foarte multe evenimente și concerte la care am participat și la care am făcut fotografii! Doar într-un an pot menționa Festivalul Moto Rock Carpat Bikers M.C. în iulie 2018 la Piatra Neamț, Festivalul Lupii Liberi în iulie 2018 la Râșnov, Desculț în iarbă în iunie 2018 la Cetatea Medievală Târgu Mureș, Mediev ArtFest în septembrie 2018 la Cetatea Medievală Târgu Mureș, Maris Fest 2018, Vin Art Festival în octombrie 2018, Chaos Metalfest 2018 în noiembrie 2018 la Jazz & Blues Club, Eurock Christmas 2018 în decembrie 2018 la Jazz & Blues Club, Peron Music Tehetségkutató Fesztivál în martie 2019 la Jazz & Blues Club, Zilele Târgumureșene XXIII în mai 2019 la Parcul Municipal, ARTmania Festival în iulie 2019 la Sibiu sau Rock ‘n Sat – Vama Veche în august 2019. În toate aceste locuri am fotografiat concertele unor formații din România precum Phoenix, Bucovina, Trooper, Vița de Vie, Dirty Shirt, Cargo, Alternosfera, Outstorm, Firma, Altar, Iris, Bucium, W3 4R3 NUM83R5, Hara/Dan Bittman și Dan Teodorescu simfonic, The Rock, Kempes, Bosquito, C.A.S.H, Pasărea Rock, ZOB, Dizident, Iarba Fiarelor, GAV, Școala Rock „Rocksuli”, Hangover, Crusader, Relax, Times of Need, „100 pentru România”, Prospekt, Kontrax, Scarlet Aura, Empty Dreams, dar și din alte țări: Nazareth, Dream Theater, Fjort, Wardruna, Architects, Omega, Ozone Mama, Ossian, Karthago, Vastag Csaba, Nigromantia sau Angerseed.

Au fost și concerte cu lansare de album, cum ar fi Aamon – lansare EP „Forevermore” în octombrie 2018, lansarea albumului „Nord” al formației Luna Amară în noiembrie 2018, Bucovina lansare album „Septentrion”, în martie 2019, Vița de Vie lansare album „Șase” în martie 2019 sau concerte de debut ale Crusader în noiembrie 2018 sau Dark Wonders în martie 2019, toate la Jazz & Blues Club Târgu Mureș. Nu am lipsit nici de la „CRUEL: Rock Opera” care a avut loc la Festivalul Virginia Zeani în iunie 2019 la Palatul Culturii din Târgu Mureș.

Rep.: Care sunt cele mai frumoase momente de la un concert?

D.G.V.: Momentele preferate sunt cele în care ei transmit o emoție, comunică cu publicul, sau se vede efortul și sufletul pe care ei îl depun în fiecare piesă. Sunt momente unice. Ca fotograf ești „pe fază” sau nu… Mulți fotografi care participă la concertele rock se grăbesc să fotografieze încă de la prima piesă cântată. Nu recomand acest lucru. Lăsați formația de pe scenă să „intre în atmosferă” și apoi fotografiați! De la a doua piesă încolo! Publicul de asemenea este dornic de a apărea în fotografii de cele mai multe ori. Nu o dată am fost rugată de persoane din public să le fac o fotografie în timpul concertului, între două trupe sau la final în „sesiunea de autografe”, după caz!

Rep.: Apar anumite probleme?

D.G.V.: Recomand celor dornici să vadă fotografiile de la concerte să aibă răbdare. Fotografiile nu vor fi postate a doua zi după concert. Adesea fotografii „oficiali” le editează înainte de a le transmite organizatorilor pentru a fi postate și acest lucru durează, uneori apar și la 3-4 săptămâni de la eveniment. Eu de cele mai multe ori le postez ca atare, needitate sau cu editări minime de tip luminozitate sau contrast. De obicei eu le postez și în evenimentul creat pe Facebook de organizatori. Uneori necesită aprobarea organizatorilor înainte de a putea fi vizualizate. Au fost și cazuri în care aceste postări nu au apărut, nici ale mele, nici ale altor fotografi „neoficiali” prezenți. Nu toți fotografii voluntari, dar „neoficiali” trimit fotografiile organizatorilor. Așadar, dacă vedeți mulți fotografi la concert, asta nu înseamnă că vor fi și multe fotografii!

Rep.: Unde îți putem vedea fotografiile?

D.G.V.: Am avut diverse expoziții de grafică, pictură sau fotografie până acum, în diverse locații din Târgu Mureș sau din țară. Expoziții cu fotografii din concerte au fost doar „Rock Star” (aprilie-mai 2019, la American Corner Târgu Mureș) și cea actuală „Rock Concert”, care poate fi văzută până la finalul lunii octombrie. Expoziția „Rock Concert” cuprinde fotografii realizate în acest an în cadrul Festivalului Rock ‘n Sat din Vama Veche – august, cu formațiile Bucovina, Phoenix, Altar, Trooper, Cargo, Bucium, Iris și Scarlet Aura. Pentru cei curioși să vadă fotografiile mele, le pot vedea doar pe pagina mea de Facebook, la secțiunea albume sau în cadrul expozițiilor care sunt destul de rare.

Rep.: Un sfat de final?

D.G.V.: Fiecare fotograf sau artist, fie el actor, muzician, pictor, are propriul său stil și chiar și involuntar transmite o părticică a sufletului său în fiecare fotografie. Fotografiile spun multe, inclusiv despre fotografi, pentru cei care știu să le „citească”. Pe câți artiști, atâția privitori și critici, dar chiar și criticile le poți privi constructiv și să înveți ceva din ele, fără a modifica esența ta. Dragi fotografi, faceți ceea ce vă dictează sufletul! Nu are rost să vă irosiți încercând să imitați alți fotografi sau să vă lăsați purtați de trecătoarea „modă”! Este loc pentru toți!

Eu nu mi-am propus să fac din fotografie o profesie. Pentru mine fotografia rămâne doar un hobby.

Elena POLEARUȘ