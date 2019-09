„Periscop cultural”, by Noémi Eperjesi

Share



În luna februarie a acestui an, profesoara Noémi Eperjesi a fost rugată să demareze un proiect. Fiind artist plastic și profesoară de educație plastică, ea trebuia să deseneze împreună cu elevii săi naționalitățile din România în cîteva situații de bază: la spital, la tribunal, la poliție, la școală etc. Rugămintea i-a fost adresată de Enikő Laczikó, secretar de stat la Direcția pentru Relații Interetnice, și profesoara s-a apucat de treabă. Împreună cu 13 elevi, a dus proiectul la bun sfârșit, operînd cu simbolurile fiecărei națiuni (română, maghiară, germană, rromă, slovacă, armeană etc.) și sintetizînd vizual portul acestora. L-a numit ”Periscop cultural”. Procesul nu a fost unul ușor, cîțiva elevi s-au retras pe parcurs și toți trebuiau să lucreze în afara programei școlare. Dar într-un sfârșit au reușit. Elevii au fost: Anghelea Teodora Ioana (Școala ”Romulus Guga”, clasa a VII-a, comunitatea evreiască), Bakó Dorottya Anita (Școala ”Romulus Guga”, clasa a VIII-a, comunitatea maghiară), Bándi Krisztina (Școala ”George Coșbuc”, clasa a VI-a, comunitatea bulgară), B. Fülöp Dorka (Școala ”Romulus Guga”, clasa a VII-a, comunitatea cehă), Câmpean Anca Lusia (Școala ”Romulus Guga”, comunitățile rusă și lipoveană), Cercheș Maria Alexandra (Școala ”Romulus Guga”, clasa a VII-a, comunitățile poloneză și elenă), Cîmpean Carina Teodora (Școala ”Romulus Guga”, clasa a VIII-a, comunitățile tătară, croată, germană, ucraineană), Enachi Alisa Francesca (Școala ”Romulus Guga”, clasa a VII-a, comunitățile slovacă și albaneză), Fișca Denisa Maria (Școala ”Romulus Guga”, clasa a VII-a, comunitățile ruteană și armeană), Stoica Eszter (Școala ”Tudor Vladimirescu”, clasa a V-a, comunitatea rromă), Șerban Arianna (Școala ”George Coșbuc”, clasa a VI-a, comunitatea turcă), Șușcă Giulia (Școala ”Romulus Guga”, clasa a V-a, comunitatea sârbă), Veress Aletta (Școala ”George Coșbuc”, clasa a VI-a, comunitatea macedoneană). Pe data de 25 septembrie a. c., Noémi Eperjesi a pornit la drum spre Constanța împreună cu zece copii și câțiva părinți. În orașul de pe malul mării se organizează zilele acestea ediția VIII a LinguaFest. Acest festival are în prim-plan Ziua Europeană a Limbilor și proiectul despre care vorbim a fost invitat la această sărbătoare culturală. Pe 26 septembrie a fost vernisată expoziția elevilor de la Școala Gimnazială ”Romulus Guga” și respectiv Școala Gimnazială ”George Coșbuc” de la Tg. Mureș, un succes veritabil al tinerilor și al profesoarei. Printre cei care au sprijinit inițiativa mai trebuie să amintim Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

(Foto: Cîmpean Anca)

Péter Demény