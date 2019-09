Primer Electro – sticlă de calitate pentru locuințe moderne

Share



Primer Electro – Centru de Sticlă este cel mai important centru de sticlă din județul Mureș și unul dintre principalii fabricanți din țară în privința diverselor utilizări ale sticlei. De la oglinzi din cele mai diverse, la sticlă termorezistentă, antiefracție, laminată, ignifugă, vitralii etc, specialiștii Primer Electro prelucrează sticla pentru o multitudine de utilizări.

Produse ale Centrului de Sticlă

Balustrade

Sunt executate dintr-o sticlă rezistentă, securizată+laminate pentru a oferi siguranță. Centrul de Sticlă oferă idei, soluții tehnice și accesoriile necesare pentru realizarea lucrărilor.

Cabine de duș

Sunt confecționate obligatoriu din sticlă securizată. Sticlele folosite pot fi transparente, translucide și personalizate prin diferite prelucrări, oferite de Centrul de Sticlă: vopsire, gravare, sablare etc. Sticla folosită este tratată anti-calcar.Cabinele de duș din sticlă securizată sunt o alegere atât practică, cât și elegantă.

Pereți de sticlă

Compartimentarea cu pereți de sticlă reprezintă o alternative modernă pentru partiționarea diferitelor spații. Această metodă de compartimentare se poate utiliza cu succes în spații de birouri, locații comerciale sau chiar locuințe particulare. Sistemele din sticlă sunt o alternativă unică și personalizată.

Pereții de sticlă sunt executați din sticlă securizată, de diferite tipuri și pot fi personalizați la cererea clientului prin diferite metode și tehnici: șablare, vopsire, gravare etc. Centrul de Sticlă asigură montaj și accesoriile necesare.

Sticlă bombată

Centrul de Sticlă realizează geam bombat simplu sau în pachet termopan. Pot fi executate orice figuri geometrice: arcade, dreptunghiuri, patrulatere etc. Sticla bombată – geamurile bombate sunt folosite și oferă un maxim de efect la realizarea ușilor de acces în clădiri sau vile.

Sticlă ornamentală

Este un produs optim pentru geamurile băilor, pentru cabinele de duș din sticlă, balcoane, pereți de sticlă etc. Poate fi decorat cu o multitudine de texturi, culori și desene. Sticla ornamentală laminată are un model care se repetă simetric pe toată suprafața foii și vine cu o mulțime de beneficii: izolație acustică și termică, securitate.

Uși din sticlă

Ușa de sticlă securizată este un produs deosebit care se obține din geam securizat. Poate avea forme și dimensiuni diferite, în functie de locul unde este amplasată. Ușile pot fi clare, serigrafiate sau emailate (un procedeu de vopsire). Ușile de sticlă sunt un accent deosebit în designul interior al unei locuințe și dau un aer aparte unui birou: conferă un plus de lumină, creând iluzia unui spațiu mai mare.

Copertine

Se execută din sticlă securizată + laminată, pentru a da o rezistență fizică structurii. Se pot folosi mai multe tipuri de sticlă. La cerere pot fi personalizate prin vopsire, șablare, gravare etc. Copertinele din sticlă sunt elemente arhitecturale și de design spectaculoase și moderne, fiind soluția ideală pentru intrările în clădiri. Au scopul de a proteja intrarea de soare, ploaie, zăpadă etc., având un design modern și atractiv.

Termopan

Spre deosebire de un geam obișnuit, geamurile termopan pot fi caracterizate simplu: securitate și economie (din punct de vedere energetic). Rezistența și designul deosebit sunt doar extra calități.

Pe lângă economia termică, geamurile termopan oferă protecție solară și acustică (izolare fonică), soarele și zgomotul fiind blocate. Cu un grad de securitate sporit, aceste geamuri oferă protecție antiefracție. Produse marca Primer Electro – Centrul de sticlă

 Sticlă Float, Sticle speciale, Sticlă ornamentală

 Sticlă prelucrată: curbată, bombată, pictată, vitralii,

sticlă cu rășine, securizată, laminate

 Termopan: sticlă duplex (securizată), termorezistentă,

antiefracție, lowe, 4 Season

 Oglindă: cristal, fumurie

 Măsuțe de sticlă, mobilier de sticlă, înrămare tablouri

și oglinzi

 Manoperă: găurire, gravare, lipire, șlefuire, fazetare,

securizare, laminare

 Măsurători, Transport, Montaj

 Primer Electro oferă și soluții de executare