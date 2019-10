Bronz mondial pentru mureșeni la jiu-jitsu brazilian

Share



Clubul Nuova Uniao Jiu-Jitsu&MMA Târgu Mureș a urcat pe treapta a treia a podiumului în cadrul întrecerilor Campionatului Mondial de Jiu-Jitsu brazilian, organizate la București de către World Brazilian Jiu Jitsu Association (WBJJA) și Clubul Sportiv Agon. La întreceri au participat 38 de echipe, rezultatul mureșenilor fiind cu atât mai valoros, cu cât delegația clubului a fost reprezentată de doar 9 sportivi, față de cei 70-80 cu câți s-au prezentat celelalte cluburi participante.

Despre clubul mureșean și performeri

Bazele clubului Nuova Uniao Jiu-Jitsu&MMA au fost puse în urmă cu cinci ani, dar acesta a fost înființat doar în urmă cu un an, însăși apariția acestei discipline în România fiind una de dată mai recentă. Disciplina este o ramură a artelor marțiale cu luptă de contact, care se bazează pe lupta la sol, în care adversarul este determinat prin tehnici articulare și strangulări să renunțe la luptă, fiind totodată o disciplină aplicată în scop de autoapărare. La început au fost înființate doar grupe pentru adulți, dar interesul sporit pentru această disciplină a dus la înființarea unor grupe de copii și chiar feminine. Președintele clubului este Mándoki István, iar antrenorul Nagy Csaba, avându-l ca mentor pe Daniel Charles Pereira, deținător al centurii negre 4 DAN. Acesta va efectua curând și un stagiu de pregătire la Târgu Mureș, mai exact în perioada 11-13 octombrie.

Compenenții echipei mureșene medaliate cu bronz și rezultatele acestora: Vasile Tătar (centură mov)-aur la No Gi (fără kimono)-79 kg și argint la Gi (cu kimono)-82 kg; Mándoki István (centură albastră)-aur la No Gi-79 kg și aur Gi-82 kg; Vlad Boeriu (centură albastră)-aur No Gi-91 kg și argint Gi-94 kg; Körmöczki István (centură albastră)-argint Gi-91 kg și bronz Gi-94 kg; Körmörczki János (centură albastră)-bronz No Gi-79 kg și argint Gi-82 kg; Tudor Racoțan (centură albastră)-argint Gi-88 kg; Dragoș Pop (centură albă)-argint No Gi-79 kg și aur Gi-82 kg; Gherasim Ugiu (centură albă)-argint Gi-94 kg; Bogdan Borsea (centură albă)-bronz Gi 82 kg.

Bilanțul total al medaliatei cu bronz pe echipe este așadar de 15 medalii, 5 de aur, 7 de argint și 3 de bronz.