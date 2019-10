Viorica Dăncilă, critici la adresa șefului statului

Share



Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a lansat luni, 30 septembrie, o serie de critici la adresa şefului statului, Klaus Iohannis, ea precizând că România are ”cel mai iresponsabil” preşedinte pe care l-a avut ţara noastră vreodată, unul care ”acţionează conştient împotriva propriului popor”.

”Avem în continuare un preşedinte în funcţie care încalcă Constituţia. Au trecut două săptămâni de la decizia CCR, iar preşedintele continuă să refuze să numească miniştrii interimari. În ce ţară este posibilă această încălcare? În ce stat european mai este în funcţie un preşedinte care calcă în picioare Legea fundamentală a ţării? I-am adresat domnului Iohannis inclusiv o scrisoare deschisă pentru a-i cere să îşi facă datoria constituţională, să numească un ministru al Afacerilor Interne, ca să putem lua măsurile ce se impun pentru ca nenorociri precum cea de la Caracal sau Dâmboviţa să nu se mai întâmple. Nu am primit niciun răspuns, nu am văzut nicio decizie. Avem nevoie de ministru la Educaţie. Mâine începe anul universitar, iar ministerul nu are conducere din cauza încăpăţânării şi inconştienţei preşedintelui. Este inadmisibil şi este ruşinos pentru cel ce promitea România educată. Avem cel mai iresponsabil preşedinte pe care l-a văzut România vreodată, unul care acţionează conştient împotriva propriului popor”, a spus Dăncilă, la sediul central al PSD.

Ea a adăugat că Iohannis este un preşedinte “care a uitat de români şi de ţara lui” şi a pornit o campanie “oarbă, agresivă, împotriva partidului de guvernământ”.

În opinia ei, preşedintele Iohannis şi Opoziţia “duc o luptă totală cu tot ce e în interesul României”.

”Asistăm la un precedent periculos pentru România – încălcarea Constituţiei, sabotarea propriului candidat, membru al Parlamentului European pentru Comisia Europeană, blocarea constantă a Guvernului cu moţiuni o dată la 3 luni şi zero viziune pentru viitor. Nu putem continua aşa. Am încredere în români, încredere în toţi cei ce văd şi înţeleg că aceste lucruri ne fac rău, ca societate, ca democraţie, ca stat european. Am încredere în puterea votului din această toamnă, când vom opri toate luptele interne ce au ca victime românii, stabilitatea şi interesul ţării”, a menţionat premierul.

(www.agerpres.ro)