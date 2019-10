Conducerea POL, scrisoare deschisă către PNL Târgu-Mureș

Share



Conducerea Partidului Oamenilor Liberi (POL) a respins propunerea înaintată de Biroul Politic Local al PNL Târgu-Mureș privind o întâlnire de analiză a situației politice din Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureș.

Strategie comună propusă de PNL

Marți, 1 octombrie, liberalii au adresat o scrisoare deschisă consilierilor locali de la POL, în care se propune o întâlnire bilaterală PNL – POL pentru ”discutarea proiectului inițiat de cei trei consilieri locali POL, în vederea demiterii viceprimarului UDMR al municipiului Târgu-Mureș, Makkai Gergely.”

”Considerăm că, în actuala configurație politică, PNL și POL sunt singurele partide de opoziție din Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureș, față de majoritatea UDMR – PSD – ALDE și că se impune conturarea unei strategii comune de abordare a proiectelor din Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureș”, a arătat liderul PNL Târgu-Mureș, consilierul județean Ervin Molnar.

Răspunsul POL, tranșant

Miercuri, 2 octombrie, pe pagina de Facebook a POL Târgu-Mureș a fost publicată o scrisoare deschisă adresată conducerii PNL Târgu-Mureș, document pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos.

”Stimați lideri ai PNL Târgu Mureș,

Am primit scrisoarea dumneavoastră, pe care o atașăm la acest mesaj și, deoarece ea a ajuns publică datorită dumneavoastră, inclusiv prin trimiterea ei către mass-media și sponsorizarea unei reclame pe Facebook, am ales să vă răspundem tot public.

Mai întâi ne surprinde neplăcut faptul că asociați imaginea PNL cu a POL, așa cum se poate vedea și în fotografia pe care ați popularizat-o. POL a fost mereu în Opoziție cu actuala conducere a orașului, pe când dumneavoastră reprezentați partidul sub sigla căruia a candidat echipa actualului primar, care l-a ajutat pe primar să obțină cel de-al cincilea mandat şi care l-a susţinut orbeşte în Consiliul Local timp de trei ani.

Faptul că în interiorul PNL au avut loc schimbări de macaz nu este problema noastră. POL nu se aliază niciodată cu nimeni de „dragul alianței”, decât pe proiecte punctuale, care nu contravin principiilor și filozofiei noastre. POL a fost mereu consecvent cu cele spuse în campania electorală, ceea ce nu am constatat la PNL.

Vă readucem aminte câteva dintre proiectele consilierilor POL, care au fost respinse de către consilierii PNL: after-school gratuit pentru elevi, deschiderea curţilor şcolilor (amendament al unui consilier PNL, care a denaturat întreaga HCL), inscripţiile bilingve, bugetarea participativă, locaţiile pentru artă stradală, defibrilatoare în şcoli, începerea negocierii pentru achiziţionarea terenurilor necesare demarării construirii parcării supraterane din spatele Teatrului Naţional, revenirea administrării parcărilor la Primărie.

De asemenea, alături de UDMR şi PSD, consilierii PNL au votat întotdeauna alocarea de bani pentru concerte gratuite, pentru Clubul Sovietic Municipal şi pentru deplasări inutile în străinătate, unde consilieri locali ai PNL au mers să se distreze pe bani publici. Totodată, consilierii PNL au susţinut, inclusiv prin discursul d-nei Theodora Benedek, asocierea cu Man Hee Lee, controversatul sectant sud-coreean. Consilierii PNL au promovat mereu dubla măsură, ceea ce noi nu am făcut niciodată.

Ne pare rău, dar nu putem uita toate acestea, deoarece nu suntem amnezici.

Faptul că în ultimele trei luni PNL a devenit adversarul actualului primar, iar nu este problema noastră. Urmărim cu interes o eventuală schimbare de optică a PNL în Consiliul Local şi ne vom bucura dacă aceasta va avea loc. De asemenea, aşteptăm cu interes să ocupaţi locul în CL care vă revine şi pentru care nu aţi trimis, în mod inexplicabil, nicio nominalizare de circa patru luni.

Vă urăm bun venit în Opoziție. În speranța că de acum încolo veți vota proiectele propuse de consilierii locali ai Partidului Oamenilor Liberi,

Dan Mașca, președintele POL

Radu Bălaș, consilier local

Pápai Laszlo, consilier local

Tatár Lehel, consilier local”

Alex TOTH