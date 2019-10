Târgu Mureşul păcălit sau nu de URS.

Share



Alerta prins SMS de azi noapte la orele 00.40 a pus pe jar populaţia din Târgu Mureş. Cei de la ISU Mureş şi-au făcut din nou datoria şi au alertat târgumureşenii despre prezenţa unui urs pe „str. Sârguinţei colţ cu Bd-ul 1 Decembrie 1018”. Toate bune şi frumoase, mai puţin locuitorii supăraţi că au fost treziţi în mijlocul nopţii de un mesaj cu o adresă scrisă greşit ( cei de la ISU Mureş au scris bănuim că din grabă Bd-ul 1 Decembrie 1018 in loc de Bd-ul 1 Decembrie 1918).

Ceea ce nu este OK este faptul că în cursul zile de astăzi, 04 octombrie, nu am primit nicio nouă informaţie legată de situaţia semnalizată prin sms. Nu ştim încă dacă a existat cu adevărat un urs în respectiva zonă, dacă a fost capturat, tranchilizat, dacă a fugit singurel din oraş în pădure, dacă a fost ucis de autorităţi etc. Nu este normal să ţii peste 100 de mii de oameni neinformaţi pe un subiect de o astfel de gravitate.

Solicităm, cu cel mai mare respect şi consideraţie pentru activitatea celor de la ISU, să ni se transmită public ce s-a întâmplat cu acest animal sălbatic deosebit de periculos pentru comunitate.

PS: Postarea pe un grup facebook a unui târgumureşean: O întrebare adresata autoritatilor competente! Ce sa întâmplat cu ursul care se plimba în oras ? A fost prins? Tranchilizat si mutat? Nu e deloc hazliu , copilul meu trebuie sa ajunga la scoala pe întuneric , porneste la 6:30 , oare e garantata siguranta lui? Daca se întâlneste cu ursul în oras? El nu a taiat padure si nici eu nici tata nici mosul, deci ce vina are? (semnat: S.U)