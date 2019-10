Călătorie în lumea proverbelor pentru B-Unici

Share



După cum ne-au obișnuit în fiecare an, B-Unicii de la Căminul pentru persoane Vârstnice din Târgu-Mureș, au pregătit și de această dată, cu ocazia ”Zilei internaționale a persoanelor vârstnice”, un videoclip care să creeze puntea de legătură dintre generații.

Pentru al cincilea an consecutiv, B-Unicii din cadrul Căminului cultivă cu grijă relația dintre generații în cadrul campaniei ”Nu uita să-ți suni B-Unicii”.

Tema din acest an a fost cea a proverbelor, legătura dintre generații a fost însoțită de o melodie a compozitorului Marius Țeicu.

În prim plan s-a aflat cunoscutul proverb ”Cine nu are bătrâni, să-și cumpere” tocmai pentru a sublinia importanța pe care bătrânii o au în viața fiecăruia.

Motivul pentru care în acest an s-a ales o temă cu atât de multă importanță l-a transmis dr. Anca Florea, directoarea Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș.

”Trăim într-o societate care nu mai valorizează expertiza celor vârstnici şi nu îi aşează în fruntea ierarhiei sociale şi de familie. Iar pierderile sunt de ambele părţi. Într-o lume cinică şi mereu în viteză, unele învăţături ale bătrânilor sunt chiar binevenite. Prin videoclip am demonstrat cât adevăr ascunde acest proverb”, a precizat dr. Anca Florea.

După cum subliniază și dr. Anca Florea, compozitorul Marius Țeicu a fost încântat de colaborarea pe care au avut-o.

”De la prima discuţie pe care am purtat-o cu domnia sa, acesta ne-a oferit drepturile de autor, iar ulterior când a vizionat videoclipul mi-a declarat că nu i-ar fi trecut prin minte o astfel de realizare”, a menționat dr. Anca Florea.

Andreea GONDOR