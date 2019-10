Klaus Iohannis, vizită la Spitalul de Urgenţă din Târgu-Mureş. Ce a declarat preşedintele României

Share



Preşedintele României, Klaus Iohannis, a efectuat sâmbătă, 5 octombrie, o vizită la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş.

La finalul vizitei, care a început la ora 19.00, Klaus Iohannis a făcut o declaraţie de presă în care a elogiat activitatea personalului de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş.

„Sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi aici, am văzut un spital cu multe secţii extrem de performante, am întâlnit personal medical extrem de dedicat, am văzut pacienţi cu probleme foarte grave foarte bine trataţi şi foarte mulţumiţi aici. Chiar acum, la sfârşit, am avut o întâlnire cu personalul care a dorit să vină şi pot să vă spun cu toată deschiderea că i-am felicitat pentru munca pe care o fac aici”, a declarat, la finalul vizitei, preşedintele României.

Vom reveni.

Alex TOTH